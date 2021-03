Tiradores masivos explotaron leyes de armas, lagunas antes de la carnicería

El sospechoso del tiroteo en un supermercado de Boulder, Colorado, fue declarado culpable de agredir a un compañero de la escuela secundaria, pero aún tenía un arma. El hombre acusado de abrir fuego contra tres negocios de masajes en el área de Atlanta compró su arma pocas horas antes del ataque, sin esperar.

Son solo los últimos sospechosos de disparar en masa en EE. UU. Que obtuvieron armas debido a leyes limitadas sobre armas de fuego, fallas en la verificación de antecedentes o la falta de atención de las autoridades a las advertencias sobre comportamientos preocupantes.

A raíz de los tiroteos, que en conjunto dejaron 18 muertos, el presidente Joe Biden renovó los pedidos de leyes sobre armas más estrictas , incluida la prohibición de las armas de asalto y la ampliación de las verificaciones de antecedentes. Muchos republicanos se oponen a las medidas, y la Asociación Nacional del Rifle criticó las discusiones como una prisa por “politizar esta horrible situación”.

Una mirada a cómo los sospechosos de tiroteos masivos recientes obtuvieron armas, según relatos policiales, documentos judiciales e informes contemporáneos:

BOULDER, COLORADO: 22 DE MARZO DE 2021. 10 MUERTOS.

Ahmad Al Aliwi Alissa compró una pistola Ruger AR-556, un arma de asalto con una capacidad de 30 rondas, el 16 de marzo, dijo la policía. Días antes, un juez anuló una ordenanza que prohibía los rifles de asalto y los cargadores de alta capacidad en Boulder, citando una ley estatal que prohíbe las prohibiciones locales de armas. Una demanda que impugna las ordenanzas de Boulder tuvo el respaldo de la NRA, que dijo que el fallo dio a “los propietarios de armas que respetan la ley algo para celebrar”. Alissa era propensa a la ira repentina y fue declarada culpable de agresión menor y sentenciada a libertad condicional por atacar a un compañero de la escuela secundaria, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y ex asociados. No se supo de inmediato dónde compró Alissa su arma o si ese incidente surgió en una verificación de antecedentes. Si hubiera sido condenado por un delito mayor, su compra habría sido prohibida por la ley federal. Alissa está acusada de 10 cargos de asesinato.

ATLANTA: 16 DE MARZO DE 2021. 8 MUERTOS

Robert Aaron Long compró una pistola de 9 mm pocas horas antes de disparar contra tres negocios de masajes en el área de Atlanta, dijo la policía. Un abogado de la armería dijo que cumple con las leyes federales de verificación de antecedentes. Georgia, como la mayoría de los estados, no tiene un período de espera para obtener un arma. Long afirmó tener una “adicción al sexo”, dijo la policía, y pasó un tiempo en un centro de recuperación de adicciones el año pasado. La ley federal prohíbe las armas para las personas que son “usuarios ilegales o adictos a una sustancia controlada” o que han recibido una orden judicial en un centro de tratamiento de salud mental o abuso de sustancias, pero no menciona el tratamiento de otras compulsiones como una barrera para la propiedad. . Long está acusado de ocho cargos de asesinato.

MIDLAND, TEXAS, AGOSTO. 31, 2019. 7 MUERTOS.

Seth Aaron Ator compró un rifle estilo AR a través de una venta privada , lo que le permitió evadir una verificación de antecedentes federal y lo disparó indiscriminadamente desde su automóvil hacia los vehículos que pasaban y las plazas comerciales. También secuestró un camión de correo y mató al conductor. A Ator se le impidió obtener un arma en 2014 después de que se marcó su verificación de antecedentes porque un tribunal determinó que tenía una enfermedad mental, según un funcionario policial familiarizado con el asunto. Las ventas privadas, que representan hasta el 40 por ciento de todas las ventas de armas según algunas estimaciones, no están sujetas a una verificación de antecedentes federal y los vendedores privados no están obligados a determinar si un comprador es elegible para poseer un arma. Ator fue asesinado por la policía.

DAYTON, OHIO: AGOSTO. 4, 2019. 9 MUERTOS.

Los compañeros de clase de Connor Betts dijeron que fue suspendido en la escuela secundaria por compilar una “lista de blancos” y una “lista de violaciones”, pero las autoridades dijeron que no había nada en su historial que le impidiera comprar la pistola estilo AR-15 utilizada en el tiroteo. en Ned Peppers Bar. La ley de Ohio requiere que los registros sellados de cualquier delito juvenil sean eliminados después de cinco años o una vez que el delincuente cumpla 23 años. Betts, que tenía 24 años en el momento del tiroteo, compró el arma en línea a un comerciante de Texas. Luego fue enviado a un distribuidor de armas de fuego en el área de Dayton, de acuerdo con la ley federal. Betts fue asesinado por la policía.

EL PASO, TEXAS, AGOSTO. 3, 2019. 23 MUERTOS.

Patrick Crusius compró un rifle estilo AK-47 y 1,000 rondas de munición de punta hueca en línea 45 días antes del ataque a Walmart, dijeron los fiscales. Un abogado de la familia Crusius dijo que su madre expresó su preocupación por la compra en una llamada a la policía el 27 de junio. La policía dijo que preguntó si Crusius, que tenía 21 años en ese momento, tenía la edad suficiente para comprar un arma. La policía dijo que le aseguraron que sí y que calificaría si pasaba una verificación de antecedentes. La policía dijo que expresó su preocupación solo por su seguridad y dijo que no había visto ningún cambio reciente en su comportamiento. Texas no tiene el tipo de “ley de bandera roja” que en otros estados permite a los tribunales quitarle armas a las personas que presentan un peligro inmediato. Crusius publicó una perorata racista en línea justo antes del ataque y parecía apuntar a los mexicanos. Está acusado de homicidio capital en Texas y delitos de odio federales y delitos con armas de fuego.

PLAYA DE VIRGINIA, VIRGINIA: 31 DE MAYO DE 2019.12 MUERTOS.

El ex empleado de la ciudad de Virginia Beach, DeWayne Craddock, compró legalmente seis armas de fuego en los tres años antes de abrir fuego contra un edificio municipal, incluidas las dos pistolas calibre .45 utilizadas en el ataque. Una revisión independiente del tiroteo, encargada por la ciudad de Virginia Beach, encontró que Craddock no mostró señales de advertencia o “comportamientos prohibidos asociados con un camino hacia la violencia” y que no tenía antecedentes conocidos de tratamiento de salud mental. Craddock fue asesinado por la policía.

MIL ROBLES, CALIFORNIA: NOV. 7, 2018. 12 MUERTOS.

Ian David Long, un ex artillero de la Marina que sirvió en Afganistán, usó una pistola calibre .45 comprada legalmente con un cargador extendido en el tiroteo en el Borderline Bar & Grill. California intentó prohibir los cargadores de alta capacidad, pero un juez federal lo revocó después de que un grupo pro-armas presentó una demanda. Meses antes del tiroteo, los agentes del alguacil que llamaron a la casa de Long lo encontraron actuando de manera irracional , pero un especialista en salud mental no sintió la necesidad de ser internado involuntariamente. California tiene una “ley de bandera roja”, pero no hay indicios de que las autoridades hayan solicitado una orden judicial para quitarle las armas a Long. Long se suicidó.

PITTSBURGH: OCT. 27, 2018. 11 MUERTOS.

Robert Gregory Bowers tenía una licencia de transporte y era dueño legal de la Colt AR-15 SP1 y tres pistolas Glock .357, dijo la policía que solía matar a los fieles en la sinagoga Tree of Life. Bowers pasó meses publicando diatribas enojadas contra los judíos en Gab , un sitio de redes sociales favorecido por los extremistas de derecha. También publicó fotos de su “familia glock”. Justo antes del ataque, publicó una perorata contra una organización judía que reasenta a refugiados , diciendo: “No puedo sentarme y ver cómo masacran a mi gente. Atornille sus ópticas, voy a entrar”. Ninguna retórica pareció levantar banderas rojas. Su caso está pendiente.

SANTA FE, TEXAS: MAYO. 18, 2018. 10 MUERTOS.

Dimitrios Pagourtzis, un estudiante de 17 años, usó una escopeta y una pistola calibre .38 que su padre compró legalmente y guardó en un armario en su casa, dijeron las autoridades. No estaba claro si su padre sabía que se había llevado las armas. Antes del ataque, Pagourtzis publicó una foto en las redes sociales de una camiseta con la frase “Born to Kill” y tenía escritos que indicaban que planeaba atacar su escuela secundaria. Un juez lo envió a un centro de salud mental después de dictaminar que no podía ser juzgado.

PARKLAND, FLORIDA: FEB. 14, 2018. 17 MUERTOS.

Nikolas Cruz compró legalmente un rifle Smith & Wesson M&P 15 en febrero de 2017 de un distribuidor autorizado a unas pocas millas de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, dijeron las autoridades. Había sido tratado en una clínica de salud mental pero no había estado allí en más de un año. La ley federal prohíbe la compra de armas si un tribunal declara a una persona como “deficiente mental” o la interna en una institución, pero no si la persona busca tratamiento voluntariamente. La ley federal permite que personas de hasta 18 años compren armas semiautomáticas. Cruz tenía 19 años en el momento del tiroteo. Su juicio se ha retrasado por la pandemia de coronavirus.

SUTHERLAND SPRINGS, TEXAS: NOV. 5, 2017. 25 MUERTOS.

El historial de abuso doméstico de Devin Patrick Kelley le impidió comprar armas. Pudo hacerlo porque la información sobre sus delitos nunca se ingresó en una base de datos federal utilizada para verificaciones de antecedentes. La Fuerza Aérea no siguió las reglas que requerían que informara al FBI sobre su conducta. Kelley compró cuatro pistolas, incluido un rifle estilo AR-15 que se encuentra en la Primera Iglesia Bautista, de distribuidores autorizados de Texas y Colorado durante un período de cuatro años. Kelley se suicidó.

LAS VEGAS: OCT. 1, 2017. 58 MUERTOS.

Stephen Paddock compró 33 de las 49 armas encontradas en su habitación de hotel y en sus casas el año anterior a abrir fuego en un festival de música country. Paddock pasó todas las verificaciones de antecedentes. Su acumulación gradual de armas pasó desapercibida porque la ley federal no requiere que los comerciantes de armas con licencia alerten al gobierno sobre la compra de rifles. Paddock se suicidó.

ORLANDO, FLORIDA: 12 DE JUNIO DE 2016. 49 MUERTOS.

Omar Mateen compró un rifle estilo AR-15 , un Sig Sauer MCX y una pistola de un distribuidor autorizado en días separados aproximadamente una semana antes del ataque al club nocturno Pulse. Pasó una verificación de antecedentes y tenía una licencia de seguridad que le permitía estar armado mientras estaba de servicio. El FBI investigó a Mateen en 2013 y 2014 por las preocupaciones de sus compañeros de trabajo de que había hablado sobre vínculos con grupos terroristas. Ninguna investigación dio lugar a cargos. Incluso si hubiera sido incluido en una lista de vigilancia por terrorismo, el Congreso rechazó en 2015 los intentos de evitar que las personas en la lista compren armas. Mateen fue asesinado por la policía.

SAN BERNARDINO, CALIFORNIA: DIC. 2, 2015. 14 MUERTOS.

Syed Farook y su esposa, Tashfeen Malik, usaron armas que el FBI dijo que su vecino, Enrique Márquez, compró legalmente a un comerciante autorizado en 2011 y 2012. Márquez se declaró culpable de los cargos de conspirar para brindar apoyo a terroristas e hizo declaraciones falsas para adquirir un arma de fuego. Les dijo a los investigadores que Farook le pidió que comprara las armas porque llamaría menos la atención. Farook y Malik fueron asesinados por la policía.

ROSEBURG, OREGÓN: OCT. 1, 2015. 10 MUERTOS.

Christopher Harper-Mercer y los miembros de su familia compraron legalmente las pistolas y el rifle utilizados en el tiroteo de Umpqua Community College a un comerciante autorizado. Los investigadores encontraron seis armas en la universidad y ocho en un apartamento. Los vecinos dijeron que Harper-Mercer y su madre fueron juntos a disparar al blanco. Harper-Mercer se suicidó después de que la policía lo hiriera.

CHARLESTON, CAROLINA DEL SUR: 17 DE JUNIO DE 2015. 9 MUERTOS.

Un arresto por drogas debería haber impedido que Dylann Roof comprara la pistola que usó en la iglesia Emanuel AME, pero un error en el mantenimiento de registros y la demora en la verificación de antecedentes permitieron que la transacción se llevara a cabo. El FBI dijo que un examinador de verificación de antecedentes nunca vio el informe de arresto porque la agencia de arresto equivocada figuraba en los registros de antecedentes penales estatales. Después de tres días, al comerciante de armas se le permitió legalmente completar la transacción. Fue declarado culpable y está en el corredor de la muerte federal.

WASHINGTON, DC: SEPT. 16, 2013. 12 MUERTOS.

Aaron Alexis, un ex reservista convertido en contratista civil, pasó verificaciones de antecedentes y compró legalmente la escopeta utilizada en el tiroteo de Washington Navy Yard a pesar del reciente tratamiento de salud mental y un historial de arrebatos violentos . Anteriormente disparó un arma con ira dos veces, pero no fue procesado en ninguno de los casos. Alexis fue asesinado por la policía.

CIUDAD NUEVA, CONNECTICUT: DIC. 14, 2012. 26 MUERTOS.

Adam Lanza usó las armas de su madre , incluido un rifle semiautomático calibre .223, en la masacre de la escuela primaria Sandy Hook. La madre de Lanza, a quien mató a tiros antes de ir a la escuela, también compró las municiones. Lanza se suicidó.

AURORA, COLORADO: 20 DE JULIO DE 2012. 12 MUERTOS.

James Holmes estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico cuando aprobó las verificaciones de antecedentes federales requeridas y compró legalmente las armas que usó en su asalto al cine. Como en los casos de Parkland y Navy Yard, el tratamiento por sí solo no le impidió comprar armas. Fue declarado culpable y condenado a 12 cadenas perpetuas y miles de años de prisión.

El periodista de Associated Press Michael Balsamo en Washington contribuyó a este informe.

Siga a Michael Sisak en Twitter en twitter.com/mikesisak