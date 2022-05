COOKEVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Miranda Atnip perdió su casa durante la pandemia de coronavirus después de que su novio se mudó y ella se atrasó en el pago de las facturas. Esta mujer de 34 años, que vive en un automóvil, se preocupa todos los días por conseguir dinero para comprar comida, encontrar un lugar para ducharse y ahorrar suficiente dinero para un apartamento donde sus tres hijos puedan volver a vivir con ella.

Ahora tiene una nueva preocupación: Tennessee está a punto de convertirse en el primer estado de EE. UU. en convertir en delito grave acampar en propiedades públicas locales, como parques .

“Honestamente, va a ser difícil”, dijo Atnip sobre la ley, que entrará en vigencia el 1 de julio . “No sé a dónde más ir”.

Tennessee ya convirtió en delito grave en 2020 acampar en la mayoría de las propiedades estatales. Al impulsar la expansión, el senador Paul Bailey señaló que nadie ha sido condenado en virtud de esa ley y dijo que tampoco espera que esta se aplique mucho. Tampoco Luke Eldridge, un hombre que ha trabajado con personas sin hogar en la ciudad de Cookeville y apoya el plan de Bailey, en parte porque espera que anime a las personas que se preocupan por las personas sin hogar a trabajar con él en soluciones a largo plazo.

La ley requiere que los infractores reciban un aviso de al menos 24 horas antes de un arresto. El cargo de delito grave se castiga con hasta seis años de prisión y la pérdida de los derechos de voto.

“Dependerá de los fiscales… si quieren emitir un delito grave”, dijo Bailey. “Pero solo llegará a eso si la gente realmente no quiere mudarse”.

Después de varios años de disminución constante, la falta de vivienda en los Estados Unidos comenzó a aumentar en 2017 . Una encuesta realizada en enero de 2020 encontró por primera vez que la cantidad de personas sin hogar sin refugio superó a las de los refugios. El problema se vio agravado por el COVID-19, con la capacidad limitada de los refugios.

La presión pública para hacer algo sobre el creciente número de campamentos de personas sin hogar muy visibles ha empujado incluso a muchas ciudades tradicionalmente liberales a despejarlos . Aunque acampar generalmente ha sido regulado por las leyes locales de vagabundeo, Texas aprobó una prohibición estatal el año pasado. Los municipios que no hagan cumplir la prohibición corren el riesgo de perder la financiación estatal. Varios otros estados han presentado proyectos de ley similares, pero Tennessee es el único que hace que acampar sea un delito grave.

El distrito de Bailey incluye a Cookeville, una ciudad de unos 35.000 habitantes entre Nashville y Knoxville, donde el periódico local ha hecho una crónica de la creciente preocupación por el creciente número de personas sin hogar. The Herald-Citizen informó el año pasado que las quejas sobre mendigos casi se duplicaron entre 2019 y 2020, de 157 a 300. En 2021, la ciudad instaló letreros que alientan a los residentes a donar a organizaciones benéficas en lugar de mendigos. Y el Concejo Municipal consideró dos veces la prohibición de mendigar.

El legislador republicano reconoce que le llamaron la atención las quejas de Cookeville. Los miembros del consejo de la ciudad le han dicho que Nashville envía a sus personas sin hogar aquí, dijo Bailey. Es un rumor que muchos en Cookeville han escuchado y Bailey parece creer. Cuando Nashville cercó un parque del centro de la ciudad para renovarlo recientemente, las personas sin hogar que lo frecuentaban desaparecieron. “¿A dónde fueron?” Bailey preguntó.

Atnip se rió de la idea de personas enviadas desde Nashville. Vivía en las cercanías de Monterey cuando perdió su hogar y tuvo que enviar a sus hijos a vivir con sus padres. Ha recibido algo de ayuda del gobierno, pero no lo suficiente para recuperarse, dijo. En un momento obtuvo un bono de vivienda pero no pudo encontrar un arrendador que lo aceptara. Ella y su nuevo esposo ahorraron lo suficiente para financiar un automóvil usado y trabajaban como repartidores hasta que se averió. Ahora tiene miedo de que pierdan el auto y tengan que mudarse a una tienda de campaña, aunque no está segura de dónde lo colocarán.

“Parece que una vez que algo sale mal, se convierte en una especie de bola de nieve”, dijo Atnip. “Estábamos ganando dinero con DoorDash. Nuestras cuentas fueron pagadas. estábamos ahorrando. Luego el auto se estropea y todo sale mal”.

Eldridge, quien ha trabajado con personas sin hogar de Cookeville durante una década, es un defensor inesperado de la prohibición de acampar. Dijo que quiere seguir ayudando a las personas sin hogar, pero algunas personas no están motivadas para mejorar su situación. Algunos son adictos a las drogas, dijo, y otros se esconden de la policía. Eldridge calcula que hay unas 60 personas viviendo fuera de forma más o menos permanente en Cookeville, y las conoce a todas.

“La mayoría de ellos han estado aquí algunos años, y ni una sola vez han pedido ayuda para la vivienda”, dijo.

Eldridge sabe que su posición es impopular entre otros defensores.

“El gran problema de esta ley es que no hace nada para resolver la falta de vivienda. De hecho, empeorará el problema”, dijo Bobby Watts, director ejecutivo del National Healthcare for the Homeless Council. “Tener un delito grave en su registro hace que sea difícil calificar para algunos tipos de vivienda, más difícil conseguir un trabajo, más difícil calificar para los beneficios”.

No todo el mundo quiere estar en un refugio abarrotado con toque de queda, pero la gente saldrá de las calles si se les dan las oportunidades adecuadas, dijo Watts. La falta de vivienda entre los veteranos militares estadounidenses, por ejemplo, se ha reducido casi a la mitad durante la última década mediante una combinación de subsidios de vivienda y servicios sociales.

“No es magia”, dijo. “Lo que funciona para esa población, funciona para todas las poblaciones”.

Tina Lomax, que dirige Seeds of Hope of Tennessee en la cercana Sparta, una vez estuvo sin hogar con sus hijos. Muchas personas están a solo un cheque de pago o una tragedia de estar en las calles, dijo. Incluso en su comunidad de 5000 habitantes, es muy difícil encontrar viviendas asequibles.

“Si tiene un delito grave en su registro, ¡santo cielo!” ella dijo.

Eldridge, al igual que el senador Bailey, dijo que no espera que muchas personas sean procesadas por dormir en propiedad pública. “Puedo prometer que no estarán aquí reuniendo a personas sin hogar”, dijo sobre la policía de Cookeville. Pero no sabe qué podría pasar en otras partes del estado.

Espera que la nueva ley anime a algunos de sus oponentes a trabajar con él en soluciones a largo plazo para las personas sin hogar de Cookeville. Si todos trabajaran juntos, significaría “muchos recursos y posibles fuentes de financiación para ayudar a los necesitados”, dijo.

Pero otros defensores no creen que amenazar a las personas con un delito grave sea una buena manera de ayudarlas.

“Criminalizar la falta de vivienda solo convierte a las personas en criminales”, dijo Watts.