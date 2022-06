Crysta Abelseth and her advocate Stacie Triche, founder of the nonprofit SAVLIV35 Foundation (NewsNation)

( NewsNation ) — Una mujer de Luisiana dice que, a principios de este año, el hombre al que acusa de violarla recibió la custodia total de su hija. Según los informes, un juez le ordenó entonces que pagara la manutención de los hijos del hombre.

Crysta Abelseth dice que conoció a John Barnes, el hombre que supuestamente la violó, en un bar de Luisiana el 15 de diciembre de 2005. Ella solo tenía 16 años y él 30.

“Cuando mi hija tenía 5 años, él se enteró de ella, y una vez que se enteró, buscó la custodia y quería quitármela”, dijo Abelseth a WBRZ News en Batton Rouge.

Hoy, su hija tiene 16 años y una prueba de ADN demuestra que Barnes es el padre, según los registros judiciales obtenidos por WBRZ.

“Cuando presenté los cargos (de violación contra Barnes), me dijeron que se manejaría con cuidado y que tomarían las medidas adecuadas”, dijo Abelseth durante una aparición el miércoles por la noche en “Banfield” de NewsNation.

Sin embargo, Abelseth afirma que todavía no puede obtener ninguna respuesta del sistema legal sobre la situación de su caso.

“Les di los números de teléfono de los testigos y todo lo que me pidieron. Nadie me ha contactado. Hice varias llamadas telefónicas a los detectives. Envié correos electrónicos preguntando por el estado del caso. No hubo respuesta”, dijo Abelseth.

Stacie Triche, defensora de Abelseth y fundadora de la fundación sin fines de lucro SAVLIV35, cree que la política está en juego con la decisión del juez.

“Tienes actas de nacimiento. Tienes pruebas de ADN. Todos los hechos están ahí, por lo que esta madre nunca debería haber tenido que pasar por este lodo por el que está pasando durante los últimos 10 años con esta batalla legal de ida y vuelta, porque él debería haber nunca me han dado ningún derecho sobre el niño”, dijo Triche.

Abelseth también alega que perdió la custodia parcial porque le dio un celular a su hija de 16 años.

“Crysta no le dio otro teléfono celular a su hija de 15 años. Fue una acusación que se hizo. Se presentó una ex parte y Crysta perdió la custodia. No pudo defenderse”, dijo Tiche.

Abelseth dijo que solo puede visitar a su hija durante visitas supervisadas cada dos fines de semana. “Bloqueó mi número. No me deja hablar con ella, y eso ha sido un par de semanas”.

“Lo que va más allá de lo impactante de este caso es que estamos lidiando con una madre increíble que nunca ha tenido problemas con la ley. Nunca ha tenido un problema con las drogas. Sin embargo, le están quitando la custodia. Sin embargo, él tiene una pasado”, dijo Triche.

El reportero de WBRZ-TV Chris Nakamoto, uno de los reporteros de investigación que dio a conocer la historia, dijo que se acercó al juez Jeffrey Cashe, quien tomó la decisión de custodia. Un empleado de la oficina del juez le dijo que los cánones judiciales impiden que el juez hable de eso.

Jarrett Ambeau, un experto en ADN forense y derecho de familia, le dijo a “Banfield” de NewsNation que sabe que Cashe es una persona razonable, pero que cree que el caso es completamente “confuso”.

“Se presentó un informe policial hace siete años en 2015 alegando esta acción indebida. Y durante siete años, una entidad encargada de hacer cumplir la ley literalmente permitió que se sentara en un estante en algún lugar y (parece que) no se hizo nada”, dijo Nakamoto.