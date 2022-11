A Twitter headquarters sign is shown in San Francisco, Friday, Nov. 4, 2022. (AP Photo/Jeff Chiu)

BOSTON (AP) — Elon Musk tuiteó el domingo que Twitter suspenderá permanentemente cualquier cuenta en la plataforma de redes sociales que se haga pasar por otra.

El nuevo propietario de la plataforma emitió la advertencia después de que algunas celebridades cambiaron sus nombres para mostrar en Twitter, no los nombres de sus cuentas, y tuitearon como “Elon Musk” en reacción a la decisión del multimillonario de ofrecer cuentas verificadas a todos los asistentes por $8 al mes, ya que simultáneamente despidió a un gran parte de la mano de obra.

“En el futuro, cualquier manejo de Twitter que participe en la suplantación de identidad sin especificar claramente ‘parodia’ se suspenderá de forma permanente”, escribió Musk. Si bien Twitter emitió advertencias antes de las suspensiones, ahora que está implementando una “verificación generalizada, no habrá advertencias”.

De hecho, “cualquier cambio de nombre” obligaría a la pérdida temporal de una marca de verificación verificada, dijo el hombre más rico del mundo.

A la comediante Kathy Griffin se le suspendió la cuenta el domingo después de que cambió su nombre de pantalla a Musk. Ella le dijo a un reportero de Bloomberg que también había usado su foto de perfil.

“¿Supongo que no se despidió a TODOS los moderadores de contenido?”, bromeó Griffin después en Mastodon, una plataforma alternativa de redes sociales donde creó una cuenta la semana pasada.

La actriz Valerie Bertinelli se apropió de manera similar del nombre de pantalla de Musk, publicando una serie de tuits en apoyo de los candidatos demócratas el sábado antes de volver a usar su verdadero nombre. “Visto bueno. Me divertí y creo que hice mi punto”, tuiteó después.

Antes del truco, Bertinelli notó el propósito original de la marca de verificación azul. Se concedió de forma gratuita a las personas cuya identidad habían confirmado los empleados de Twitter; con periodistas que representan una gran parte de los destinatarios. “Simplemente significaba que su identidad fue verificada. A los estafadores les resultaría más difícil hacerse pasar por usted”, señaló Bertinelli.

“Eso ya no aplica. ¡Buena suerte allá afuera!” ella añadió.

Las cuentas verificadas de $8 son la forma en que Musk democratiza el servicio, afirma. El sábado, una actualización de Twitter para dispositivos iOS que figuran en la tienda de aplicaciones de Apple dijo que los usuarios que “se registren ahora” para el nuevo “Twitter Blue con verificación” pueden obtener la marca azul junto a sus nombres “al igual que las celebridades, empresas y políticos que ya sigue.”

Dijo que el servicio estaría disponible primero en los EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Sin embargo, no estaba disponible el domingo y no había indicación de cuándo se lanzaría. Una empleada de Twitter, Esther Crawford, dijo a The Associated Press que llegará “pronto pero aún no se ha lanzado”.

Twitter no respondió el domingo a un correo electrónico en busca de comentarios sobre el problema de las cuentas verificadas y la suspensión de Griffin.

Musk luego tuiteó: “Twitter debe convertirse, por mucho, en la fuente de información más precisa sobre el mundo. Esa es nuestra misión”.

Si la compañía despojara a los usuarios verificados actuales de los cheques azules, algo que no ha sucedido, eso podría exacerbar la desinformación en la plataforma durante las elecciones de mitad de período del martes.

Al igual que Griffin, algunos usuarios de Twitter ya han comenzado a migrar desde la plataforma (Counter Social es otra alternativa popular) luego de los despidos que comenzaron el viernes y que, según se informa, afectaron a aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de 7500 empleados de Twitter. Temen que una falla en la moderación y la verificación pueda crear una desinformación gratuita para todos en lo que ha sido el principal conducto de Internet para comunicaciones confiables de agencias públicas y otras instituciones.

Muchas empresas han detenido la publicidad en la plataforma por temor a que se vuelva más rebelde bajo Musk.

Yoel Roth, jefe de seguridad e integridad de Twitter, trató de disipar tales preocupaciones en un tuit el viernes. Dijo que el personal de moderación de contenido de primera línea de la compañía fue el grupo menos afectado por los recortes de empleo.

Musk tuiteó el viernes por la noche que no había más remedio que eliminar puestos de trabajo “cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares al día”. No proporcionó detalles sobre las pérdidas diarias en Twitter y dijo que a los empleados que perdieron sus trabajos se les ofreció tres meses de pago como indemnización.