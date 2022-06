(The Hill) – Un ingeniero de Google que argumentó que la inteligencia artificial (IA) de la compañía se ha hecho sensible y ha cobrado conciencia propia ha sido puesto en licencia personal.

Un portavoz de la compañía se negó a dar más detalles sobre los motivos de la suspensión y señaló que se trata de “un asunto personal privado de larga data”.

Múltiples medios de comunicación han informado que Blake Lemoine, el ingeniero de software sénior del equipo responsable de inteligencia artificial de Google, violó la política de confidencialidad de la empresa.

Según los informes, las preocupaciones de Lemoine surgieron de su trabajo con el modelo LaMDA de Google, que llegó a creer que era consciente de los sentimientos y las emociones.

En una publicación de Medium después de que se le dio una licencia, Lemoine escribió que buscó “una cantidad mínima de consulta externa” después de que sus gerentes rechazaran las solicitudes para escalar sus preocupaciones.

“Cuando escalamos al vicepresidente a cargo del esfuerzo de seguridad relevante, literalmente se rieron en mi cara y me dijeron que lo que me preocupaba no es el tipo de cosas que se toman en serio en Google”, escribió Lemoine.

El portavoz de Google le dijo a The Hill que las afirmaciones de Lemoine sobre que LaMDA sentía fueron revisadas y descartadas.

“Estos sistemas imitan los tipos de intercambios que se encuentran en millones de oraciones y pueden abordar cualquier tema fantástico: si preguntas cómo es ser un dinosaurio helado, pueden generar texto sobre cómo se derrite, ruge, etc.”, dijeron. “LaMDA tiende a seguir las indicaciones y las preguntas dirigidas, siguiendo el patrón establecido por el usuario”.

“Nuestro equipo, incluidos especialistas en ética y tecnólogos, ha revisado las preocupaciones de Blake según nuestros Principios de IA y le ha informado que la evidencia no respalda sus afirmaciones”, agregó el portavoz.

Si bien algunos investigadores han sugerido que los sistemas automatizados podrían alcanzar la sensibilidad, la opinión de consenso en el espacio es que la tecnología tiene un largo camino por recorrer para llegar a ese punto.