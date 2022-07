( WXIN / WTTV ) – Subway ha organizado un gran sorteo de sándwiches para celebrar su nuevo menú y sistema de pedidos.

La cadena nombró 12 sándwiches a su nueva “Serie Subway”, ya que busca optimizar sus ofertas.

Los sándwiches ahora se dividirán en una de cuatro categorías (Cheessteaks, Italianos, Chicken y Clubs) con tres sándwiches cada uno. Subway dijo que los 12 sándwiches son nuevos en el menú, pero algunos están reemplazando efectivamente las opciones actuales. “The Boss”, por ejemplo, es un Meatball Marinara reelaborado.

Subway dijo que probó cientos de recetas antes de seleccionar los 12 sándwiches finales.

El punto es reducir los tiempos de espera para los clientes. Los clientes de Subway suelen hacer cola y ver cómo los empleados preparan sus sándwiches y agregan artículos en el camino en respuesta a las solicitudes de los clientes. Las ofertas de la “Serie Subway” están destinadas a disfrutarse tal cual con ingredientes predeterminados.

Los clientes aún pueden personalizar sus sándwiches, señaló la compañía.

“Si bien los invitados aún pueden ordenar su clásico personalizado, Subway alienta a los fanáticos de todo Estados Unidos a probar el mejor sándwich que nunca han creado”, según un comunicado de prensa.

La cadena llama a esto la “actualización de menú más importante” en sus casi 60 años.

El nuevo menú incluye un sistema de pedidos renovado en el que los clientes dirán un número o nombre de sándwich e informarán a los trabajadores si quieren la versión de seis pulgadas o un pie de largo.

Los sándwiches y números de la “Serie Subway” son los siguientes:

Cheesesteaks: #1 The Philly, #2 The Outlaw, #3 The Monster

Italianos: #4 Supreme Meats, #5 Bella Mozza, #6 The Boss

Pollo: #7 El MexiCali, #8 The Great Garlic, #9 The Champ

Clubes: #10 All-American Club, #11 Subway Club, #12 Turkey Cali Club

Los clientes de Subway tendrán la oportunidad de probar un sándwich gratis el 12 de julio. La compañía regalará hasta 1 millón de sándwiches de seis pulgadas entre las 10 a.m. y las 12 p.m. en las ubicaciones participantes.

Los clientes pueden elegir uno de los 12 sándwiches de la serie Subway.

La reorganización del menú se produce un año después de que Subway decidiera renovar el menú como parte de la campaña “Eat Fresh Refresh”. La compañía también ha soportado oleadas de publicidad centradas en los intentos legales de demostrar que el sándwich de atún de Subway en realidad no contiene atún.