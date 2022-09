NUEVA YORK (AP) — Steve Bannon, antiguo aliado del expresidente Donald Trump, dijo el martes que espera ser acusado pronto en un caso penal estatal en la ciudad de Nueva York.

Bannon, de 68 años, planea entregarse el jueves, según una persona familiarizada con el asunto. La persona insistió en el anonimato para discutir una investigación en curso.

The Washington Post, citando fuentes anónimas, informó que el caso penal estatal se parecería a un intento de enjuiciamiento federal anterior, en el que Bannon fue acusado de engañar a los donantes que dieron dinero para financiar un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

Ese caso federal terminó abruptamente, antes del juicio, cuando Trump perdonó a Bannon.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan declinó hacer comentarios el martes por la noche.

En un comunicado, Bannon dijo que el fiscal de distrito Alvin Bragg “ahora ha decidido presentar cargos falsos en mi contra 60 días antes de las elecciones de mitad de período”, acusando al fiscal demócrata de atacarlo porque él y su programa de radio son populares entre los partidarios republicanos de Trump.

“El SDNY hizo exactamente lo mismo en agosto de 2020 para tratar de sacarme de las elecciones”, dijo Bannon, refiriéndose a su arresto meses antes de la derrota en la reelección de Trump.

Agentes federales sacaron a Bannon de un yate de lujo frente a la costa de Connecticut y lo arrestaron por cargos de haberse embolsado más de un millón de dólares en donaciones para el muro.

“No funcionó entonces, ciertamente no funcionará ahora”, dijo el ex estratega de la Casa Blanca. “Esto no es más que un armamento político partidista del sistema de justicia penal”.

Bannon, quien se declaró inocente, fue retirado del caso federal cuando Trump lo perdonó en su último día en el cargo en enero de 2021.

Otros dos hombres involucrados en el proyecto “Nosotros construimos el muro” se declararon culpables en abril. Habían sido programados para ser sentenciados esta semana, pero eso se pospuso recientemente hasta diciembre. El juicio de un tercer acusado terminó en un juicio nulo en junio después de que los miembros del jurado dijeran que no podían llegar a un veredicto unánime.

Un presidente solo puede perdonar delitos federales, no delitos estatales, pero eso no significa que los fiscales estatales tengan carta blanca para juzgar casos similares.

En 2019, el entonces fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., presentó cargos estatales de fraude hipotecario contra el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, en lo que se consideró un intento de protegerse contra un posible indulto.

Pero un juez desestimó el caso por doble enjuiciamiento y encontró que era demasiado similar a un caso federal que resultó en la condena de Manafort. (Manafort luego fue indultado por Trump).

Mientras el caso de Manafort en Nueva York estaba pendiente, Nueva York relajó sus protecciones de doble enjuiciamiento, asegurando que los fiscales a nivel estatal pudieran presentar cargos contra cualquier persona a la que se le concediera un indulto presidencial por delitos federales similares.

El caso de Bannon difiere porque fue eliminado del caso federal en sus primeras etapas. En la mayoría de los casos, la doble incriminación es solo un factor cuando una persona ha sido condenada o absuelta de un delito.

En otro caso no cubierto por el indulto de Trump, Bannon fue condenado en julio por cargos de desacato por desafiar una citación del Congreso del comité de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Está programado para ser sentenciado en octubre y enfrenta hasta dos años en una prisión federal.