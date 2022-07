WASHINGTON (AP) — Steve Bannon, antiguo aliado del expresidente Donald Trump, fue declarado culpable el viernes de cargos de desacato por desafiar una citación del Congreso de la comisión de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Bannon fue declarado culpable después de un juicio que duró alrededor de cinco días en un tribunal federal de Washington por dos cargos: uno por negarse a comparecer para una declaración y el otro por negarse a proporcionar documentos en respuesta a la citación del comité.

Enfrenta hasta dos años en un calabozo federal cuando sea sentenciado. Cada cargo conlleva una sentencia mínima de 30 días en la cárcel.

El jurado de ocho hombres y cuatro mujeres deliberó durante poco menos de tres horas antes de emitir el veredicto.

ESTA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE ÚLTIMA HORA. La historia anterior de AP sigue a continuación.

WASHINGTON (AP) — Se esperaban los argumentos finales el viernes en el juicio por desacato al Congreso de Steve Bannon , y es probable que el jurado gane el caso contra el otrora aliado de Donald Trump.

Bannon está acusado de dos cargos de desacato criminal por negarse a comparecer ante el comité de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y los eventos que llevaron al motín mortal. Cada cargo conlleva un mínimo de 30 días de cárcel y hasta un año.

Bannon se negó a testificar el jueves y sus abogados no llamaron a ningún testigo, argumentando que el juez debería desestimar los cargos como no probados. El juez federal de distrito Carl Nichols no se pronunció de inmediato sobre la solicitud.

Bannon prestaba servicios no oficiales a Trump en el momento de la insurrección del 6 de enero de 2021. El comité, que celebró una audiencia en horario estelar el jueves que incluyó comentarios de Bannon sobre la estrategia postelectoral de Trump, quería hablar con Bannon porque tenía información de que participó activamente en la planificación, la logística y la recaudación de fondos para los esfuerzos de Trump por anular las elecciones de 2020 e impedir que el Congreso certificara la victoria del demócrata Joe Biden.

La citación del panel exigió cualquier documento o comunicación relacionada con Trump y otros en su órbita, incluido el abogado Rudy Giuliani y grupos extremistas como Proud Boys y Oath Keepers.

Evan Corcoran, el abogado de Bannon, argumentó que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas y que Bannon había estado involucrado en negociaciones de buena fe con el comité del Congreso sobre su preocupación por testificar. “Nadie ignoró la citación”, dijo Corcoran al jurado.

Corcoran ha tratado de establecer que la fecha límite para que Bannon compareciera ante el comité de la Cámara era flexible, siempre que las dos partes estuvieran negociando el momento. Dijo que el testimonio de la abogada principal del panel de la Cámara, Kristin Amerling, dejó en claro “que las fechas estaban cambiando”.

Corcoran dijo que “ningún jurado razonable podría concluir que el Sr. Bannon se negó a cumplir”.

El equipo de Bannon le dijo al juez que Bannon no veía ningún sentido en testificar en su juicio ya que los fallos anteriores de Nichols habían destruido sus vías de defensa. Entre otras cosas, al equipo de Bannon se le prohibió llamar como testigos a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, oa miembros del panel de la Cámara.

Otro abogado de Bannon, David Schoen, dijo que Bannon “entiende que se le prohibiría contar los hechos reales”.

Gran parte del testimonio del juicio se basó en Amerling, quien explicó hasta qué punto el comité trató de involucrar a Bannon y el cronograma que condujo a la fecha límite incumplida.

Durante el contrainterrogatorio, Corcoran preguntó a Amerling si era común que los testigos comparecieran ante un comité del Congreso varias semanas después de la fecha límite de una citación. Amerling respondió “sí”, pero agregó solo “cuando los testigos están cooperando con el comité”.

Amerling dijo que Bannon no cooperó desde el principio, por lo que no había tal margen de maniobra.

El comité no supo nada de Bannon hasta después de que había pasado el primer plazo, momento en el que su abogado envió una carta al comité en la que decía que Bannon estaba protegido por el privilegio ejecutivo de Trump y que no proporcionaría documentos ni comparecería. El comité respondió por escrito que la afirmación de Trump no era válida: Trump ya no era presidente y Bannon no trabajaba en la Casa Blanca en el momento de los disturbios.

La fiscal federal adjunta Amanda Vaughn dijo al jurado que la citación emitida a Bannon “no era opcional. No era una petición, y no era una invitación. Era obligatorio”. Agregó: “El incumplimiento del acusado fue deliberado. No fue un accidente, no fue un error. Fue una elección.

Bannon fue acusado en noviembre de dos cargos de desacato criminal al Congreso, un mes después de que el Departamento de Justicia recibiera la remisión del panel de la Cámara.