(NEXSTAR) – Southwest Airlines anunció una nueva política el jueves que la compañía espera que ayude a que los viajes sean más flexibles en medio de la pandemia en curso (y otro aumento del coronavirus ). La aerolínea dijo que los créditos de vuelo ahora no tendrán fechas de vencimiento.

La nueva política se aplicará automáticamente a los créditos de vuelo emitidos después del jueves (28 de julio). Los clientes con crédito existente en sus cuentas también se benefician y no necesitan hacer nada: el crédito pasará automáticamente al tipo que no vence. (Si obtuvo crédito por un cambio de planes hace algunos años que no se utilizó y expiró el 27 de julio o antes, no tiene suerte).

El crédito en las cuentas de los clientes indicará que vence el 31 de diciembre de 2040, pero esa es solo una “fecha de vencimiento de marcador de posición” hasta que se puedan actualizar los sistemas de la aerolínea, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

“A partir de hoy, 28 de julio de 2022, los clientes de Southwest comenzarán a ver una fecha de vencimiento de marcador de posición del 31 de diciembre de 2040, en los créditos de vuelo válidos, antes del trabajo adicional a finales de este año que actualizará los sistemas tecnológicos para eliminar por completo las fechas de vencimiento de los créditos de vuelo.

La aerolínea se burló de la política en Twitter antes de hacerla oficial, diciendo: “Un me gusta y eliminaremos las fechas de vencimiento en todos los créditos de vuelo actuales y futuros”.

Menos de un minuto después lo hicieron oficial: “Está bien, lo íbamos a hacer de todos modos”.

Southwest dijo que es la única aerolínea estadounidense en introducir tal política.

Eres elegible para el crédito cada vez que cancelas un vuelo más de 10 minutos antes de la salida programada, dice la letra pequeña en el anuncio de Southwest sobre los créditos de vuelo.