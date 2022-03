DALLAS (AP) — Southwest Airlines agregará una cuarta categoría de tarifas como parte de los cambios diseñados para atraer a más viajeros de negocios y aumentar los ingresos.

El nuevo nivel de tarifa tendrá un precio más alto que los boletos más baratos de Southwest, pero por debajo de las dos categorías principales de tarifas de la aerolínea. Los ejecutivos de Southwest creen que esto llenará la gran brecha de precios entre las tarifas más baratas, llamadas Wanna Get Away, y los boletos más caros.

Los consumidores que compren el nuevo nivel de tarifa, llamado Wanna Get Away Plus, obtendrán un 33 % más de puntos de viajero frecuente que el boleto básico y podrán transferir el valor de un boleto a otro cliente de Southwest.

Es el primer cambio importante en la estructura de tarifas de Southwest en 15 años. Los funcionarios de la aerolínea dijeron que los cambios anunciados el jueves entrarán en vigencia en mayo o junio.

Las aerolíneas con frecuencia juegan con las tarifas y tarifas para obtener más ingresos de los pasajeros. En los últimos años, Delta, American y United han reaccionado a la competencia de las aerolíneas de descuento lanzando nuevas tarifas básicas de “economía básica”. Luego, las tres grandes aerolíneas animan a los clientes a pagar más por los asientos económicos regulares que incluyen las comodidades que esperan.

Southwest insinuó los cambios en diciembre sin dar detalles. El nuevo nivel de tarifas se encuentra entre varios movimientos, incluido un nuevo acuerdo de tarjeta de crédito con Chase Bank, que la aerolínea con sede en Dallas espera que aumente colectivamente los ingresos anuales entre $ 1 mil millones y $ 1,5 mil millones el próximo año.

Los ejecutivos se negaron a decir cuánto más costarán los asientos Wanna Get Away Plus en comparación con los asientos más baratos, pero variará según el vuelo. Además de más puntos de viajero frecuente y la capacidad de transferir crédito, los compradores de Plus podrán volar en espera sin costo adicional, incluso si hay una tarifa más alta para el nuevo vuelo.

Southwest también agregará privilegios de embarque anticipado a la siguiente tarifa más cara, llamada Anytime, para evitar canibalizar las ventas de boletos de precio completo. El abordaje anticipado es una ventaja porque Southwest no asigna asientos, lo que significa que los últimos pasajeros en abordar un vuelo lleno de gente terminan en asientos intermedios.

Andrew Watterson, director comercial de la aerolínea, dijo que todos los cambios deberían ser particularmente atractivos para los viajeros de negocios. Southwest está tratando de eliminar más viajes de negocios de Delta, American y United.

Los boletos más caros de Southwest, llamados Business Select, son totalmente reembolsables e incluyen embarque anticipado, una bebida gratis y los puntos de viajero más frecuente. Los boletos en cualquier momento también son reembolsables, mientras que los de Wanna Get Away no lo son. Los tres incluyen hasta dos maletas registradas gratis, algo que otras aerolíneas estadounidenses no ofrecen, y cambios de boletos gratis.

La mayoría de los clientes de Southwest compran tarifas Wanna Get Away.