Sospechoso de tiroteo en Colorado comparecerá en primera corte

BOULDER, Colorado (AP) – Cientos de dolientes se reunieron el miércoles por la noche en una vigilia a la luz de las velas para recordar a las 10 personas abatidas a tiros en un supermercado en una ciudad universitaria de Colorado, mientras que el hombre de 21 años sospechoso de llevar a cabo el alboroto que se preparaba para su primera comparecencia ante el tribunal el jueves por la mañana.

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Policía de Boulder muestra al sospechoso de disparar en Colorado, Ahmad Al Aliwi Alissa. Alissa ha sido identificada como la sospechosa el lunes 22 de marzo de 2021 en un tiroteo en una tienda de comestibles en Boulder. (Departamento de Policía de Boulder vía AP)

Ahmad Al Aliwi Alissa ha sido encarcelado por investigación de asesinato desde que fue arrestado dentro del supermercado King Soopers en Boulder el lunes y atendido en un hospital por una herida en la pierna. Debía escuchar los cargos pendientes que enfrenta y sus derechos como acusado, y no se le pediría una declaración hasta más adelante en el proceso judicial.

Alissa fue vista por última vez esposada y sacada del supermercado por la policía. Se había quitado toda la ropa excepto los pantalones cortos antes de ser detenido. Un rifle, un chaleco táctico verde y una pistola fueron recuperados dentro de la tienda de comestibles, según una declaración jurada de arresto.

Si bien la mayoría de los procedimientos judiciales de Colorado se llevaron a cabo por video durante la pandemia, el juez de distrito Thomas Francis Mulvahill ordenó que Alissa compareciera ante él en el tribunal a menos que Alissa renunciara a su derecho a comparecer personalmente por escrito. La sala del tribunal estará cerrada al público.

Más de 500 personas envueltas en chaquetas de invierno y sombreros de lana asistieron a una vigilia con velas en el centro de la ciudad el miércoles por la noche para llorar a las víctimas y consolarse mutuamente. Observaron un momento de silencio; los violines calmaron a la multitud; una mujer cantó “Ave María” mientras las llamas de las velas parpadeaban en el aire fresco. Una luz en forma de estrella que generalmente se enciende para las vacaciones brillaba en una montaña que dominaba la plaza abierta.

Michele Weiner-Davis, terapeuta familiar de Boulder, ofreció a la comunidad algunas palabras de sabiduría.

“Lo que sea que esté sintiendo, lo que sea que esté pensando, no importa lo incómodo que sea, es completamente natural”, dijo Weiner-Davis. “Ten paciencia contigo mismo. Además, sean igualmente compasivos con las personas en sus vidas que también podrían estar luchando “.

Además del oficial Eric Talley, de 51 años, las víctimas son Denny Stong, de 20; Neven Stanisic, 23; Rikki Olds, de 25 años; Tralona Bartkowiak, 49 años; Fuente de Suzanne, 59; Teri Leiker, 51 años; Kevin Mahoney, 61 años; Lynn Murray, 62; y Jodi Waters, 65. Leiker, Olds y Stong trabajaban en el supermercado.

El miércoles temprano, cientos de personas presentaron sus respetos durante una procesión policial por Talley cuando su cuerpo fue llevado a una funeraria en el suburbio de Aurora en Denver.

La policía también anunció que las personas cuyos autos se dejaron en el estacionamiento del supermercado el lunes podrían recuperarlos.

Una empleada de un supermercado le dijo a la AP que vio cómo el agresor abría fuego y escapó por poco de su atención mientras se unía a otros en una lucha desesperada por escapar.

Emily Giffen, de 27 años, estaba fumando afuera de la tienda el lunes durante un receso cuando escuchó múltiples estallidos fuertes que sabía que no eran fuegos artificiales. Ella dijo que vio a un hombre que corría a través de una intersección caer repentinamente y otro hombre se acercó a él en cuclillas y disparó varias rondas a corta distancia.

“No sé cómo no nos vio”, dijo sobre el sospechoso, que pasó junto a ella antes de que ella entrara corriendo al supermercado y saliera por la parte de atrás.

“Realmente me está costando entender por qué mis amigos y yo merecemos morir”, dijo, preguntándose por qué el pistolero eligió apuntar específicamente a la tienda de Boulder.

Según la declaración jurada de arresto, el sospechoso compró una pistola Ruger AR-556, que se asemeja a un rifle AR-15 con una culata un poco más corta, el 16 de marzo, seis días antes del ataque. Las autoridades no han revelado dónde se compró el arma.

Según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Alissa nació en Siria en 1999, emigró a los Estados Unidos cuando era una niña y luego se convirtió en ciudadana estadounidense. Necesitaría ser ciudadano para comprar un arma. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar en público y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Se cree que en el ataque se usó un arma de estilo AR-15 recuperada dentro del supermercado, dijo un funcionario policial informado sobre el tiroteo que no estaba autorizado a hablar en público y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Los escritores de Associated Press Michael Balsamo y Colleen Long en Washington, Jim Anderson en Denver, Thalia Beaty en Nueva York y miembros del personal de AP de todo Estados Unidos contribuyeron a este informe. Nieberg es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas no cubiertos.