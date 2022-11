DENVER (AP) — Un año y medio antes de ser arrestado en el tiroteo en un club nocturno gay de Colorado Springs que dejó cinco muertos, Anderson Lee Aldrich supuestamente amenazó a su madre con una bomba casera, lo que obligó a los vecinos de las casas aledañas a evacuar mientras el escuadrón antibombas y los negociadores de crisis lo convencieron de que se rindiera.

Sin embargo, a pesar de ese susto, no hay registro público de que los fiscales avanzaron con los cargos de secuestro y amenazas contra Aldrich, o que la policía o los familiares intentaron activar la ley de “bandera roja” de Colorado que habría permitido a las autoridades incautar las armas y municiones de la madre del hombre. dice que tenía con él.

Los defensores del control de armas dicen que la amenaza de junio de 2021 de Aldrich es un ejemplo de una ley de bandera roja ignorada, con consecuencias potencialmente mortales. Si bien no está claro que la ley podría haber evitado el ataque del sábado por la noche (tales incautaciones de armas pueden estar vigentes por tan solo 14 días y ser extendidas por un juez en incrementos de seis meses), dicen que al menos podría haber frenado a Aldrich y aumentado su perfil con la aplicación de la ley.

“Necesitamos héroes de antemano: padres, compañeros de trabajo, amigos que vean a alguien seguir este camino”, dijo el representante del estado de Colorado, Tom Sullivan, cuyo hijo murió en el tiroteo en el teatro de Aurora y patrocinó la ley estatal de bandera roja aprobada en 2019. “Esto debería haberlos alertado, ponerlo en su radar”.

Pero la ley que permite quitarles las armas a las personas que se consideren peligrosas para ellos mismos o para otros rara vez se ha utilizado en el estado, particularmente en el condado de El Paso, donde se encuentra Colorado Springs, donde Aldrich, de 22 años, presuntamente ingresó al Club Q con un arma larga justo antes de la medianoche y abrió fuego antes de que los clientes lo sometieran.

Un análisis de Associated Press encontró que Colorado tiene una de las tasas más bajas de uso de banderas rojas a pesar de la posesión generalizada de armas y varios tiroteos masivos de alto perfil.

Los tribunales emitieron 151 órdenes de entrega de armas desde que la ley entró en vigencia en abril de 2019 hasta 2021, tres órdenes de entrega por cada 100,000 adultos en el estado. Eso es un tercio de la proporción de órdenes emitidas para los 19 estados y el Distrito de Columbia con leyes de entrega en sus libros.

El condado de El Paso parece especialmente hostil a la ley. Se unió a casi 2,000 condados en todo el país para declararse “Santuarios de la Segunda Enmienda” que protegen el derecho constitucional a portar armas, y aprobó una resolución de 2019 que dice que la ley de bandera roja “vulnera los derechos inalienables de los ciudadanos respetuosos de la ley” al ordenar a la policía que ” ingresar por la fuerza a las instalaciones y apoderarse de la propiedad de un ciudadano sin evidencia de un delito”.

El alguacil del condado, Bill Elder, ha dicho que su oficina esperará a que los miembros de la familia soliciten a un tribunal órdenes de entrega y no las solicitarán por su propia cuenta, a menos que haya “circunstancias apremiantes” y “causa probable” de un delito.

El condado de El Paso, con una población de 730,000 habitantes, tuvo 13 retiros temporales de armas de fuego hasta fines del año pasado, cuatro de los cuales se convirtieron en retiros más largos de al menos seis meses.

La oficina del alguacil del condado se negó a responder qué sucedió después del arresto de Aldrich el año pasado, incluso si alguien pidió que le quitaran las armas. El comunicado de prensa emitido por la oficina del alguacil en ese momento dijo que no se encontraron explosivos, pero no mencionó nada sobre si se recuperaron armas.

La portavoz, la teniente Deborah Mynatt, remitió más preguntas sobre el caso a la oficina del fiscal de distrito.

Una búsqueda de registros judiciales en línea no arrojó ningún cargo formal presentado contra Aldrich en el caso del año pasado. Y en una actualización de una historia sobre la amenaza de bomba, el periódico The Gazette de Colorado Springs informó que los fiscales no presentaron ningún cargo en el caso y que los registros fueron sellados.

The Gazette también informó el domingo que recibió una llamada de Aldrich en agosto pidiéndole que eliminara una historia sobre el incidente.

“No hay absolutamente nada allí, el caso se abandonó y les pido que eliminen o actualicen la historia”, dijo Aldrich en un mensaje de voz a un editor. “Todo el caso fue desestimado”.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito, Howard Black, se negó a comentar si se presentaron cargos. Dijo que la investigación del tiroteo también incluirá un estudio de la amenaza de bomba.

“No se dará a conocer información adicional en este momento”, dijo Black. “Estas siguen siendo preguntas de investigación”.

El estudio de AP de 19 estados y el Distrito de Columbia con leyes de bandera roja en sus libros encontró que se han usado unas 15,000 veces desde 2020, menos de 10 veces por cada 100,000 adultos en cada estado. Los expertos lo llamaron lamentablemente bajo y apenas suficiente para hacer mella en los asesinatos con armas de fuego.

Solo este año, las autoridades de Highland Park, Illinois, fueron criticadas por no intentar quitarle las armas al joven de 21 años acusado de un tiroteo en el desfile del 4 de julio que dejó siete muertos. La policía había sido alertada sobre él en 2019 después de que amenazara con “matar a todos” en su casa.

El sociólogo de la Universidad de Duke, Jeffrey Swanson, experto en leyes de bandera roja, dijo que el caso de Colorado Springs podría ser otra señal de advertencia perdida.

“Esto parece una obviedad, si la madre supiera que él tenía armas”, dijo. “Si quitaste las armas de fuego de la situación, podrías haber tenido un final diferente para la historia”.

___

Condon informó desde Nueva York.

___

Comuníquese con el equipo de investigación global de AP en Investigative@ap.org.