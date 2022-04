CONDADO DE WASHINGTON, Mo. – Una madre de Missouri sigue atormentada por el último mensaje de texto de su hijo: “ayúdenme, por favor”. Ese texto es ahora la pieza clave de evidencia que acusa a un hombre de asesinato.

El viernes pasado, un juez dictaminó que hay suficiente evidencia para calificar la muerte de Christian Hildebrandt como un asesinato y ordenó que el caso fuera a juicio.

Derek Politte gritó en la corte durante el fallo: “Era mi mejor amigo. ¡No tenía ningún motivo para lastimarlo!”

La madre de Hildebrandt, Kim Little, lloró.

“Finalmente me sentí reivindicada porque he estado diciendo esto desde el principio y nadie me escuchaba”, dijo.

Hildebrandt fue encontrado apuñalado en el cuello el pasado marzo de 2021. Tenía 28 años.

Su último mensaje de texto decía: “Ayúdenme, por favor, a la izquierda con Derek Policy”. Los investigadores creen que estaba hablando de Derek Politte y que la función de hablar a texto de su teléfono cambió “Politte” a “Policy”.

Little continuó: “Creo que mi hijo fue valiente e inteligente al enviarme ese mensaje y rezo para que eso sea lo que le haga justicia”.

Los fiscales establecieron en una audiencia el viernes que Politte se llevó a Hildebrandt a una casa en un área remota de Fletcher, Missouri.

El hombre que vivía allí testificó que todos fumaban marihuana y que Hildebrandt pareció enfermarse y se fue al bosque. El hombre testificó que Politte lo persiguió y regresó en el tiempo que tardaría en fumar un cigarrillo.

Los registros judiciales indican que Politte publicó en Facebook: “Lo he estado buscando sin suerte durante 2 horas. Voy a volver para seguir buscándolo y empiezo a preocuparme”.

El hombre que estuvo allí ese día dijo que Politte se sentó en su porche todo el tiempo. Más tarde, la policía encontró a Hildebrandt en un área que, según testificó un investigador de la policía estatal, está a 90 segundos a pie de la casa.

Ese investigador testificó que encontró el suelo alterado como si hubiera habido una pelea y barro por todas partes en la víctima. También dijo que vio como si la chaqueta a Hildebrandt lucía como si hubiera estado en una pelea.

El registro judicial contiene declaraciones de testigos de que Hildebrandt temía a Politte, un testigo que dijo que Hildebrandt le dijo: “(Él) y Politte se habían ‘metido en esto’ y Politte iba a ‘dejar en blanco a Christian'”.

Otro testigo afirmó que Hildebrandt solo se fue con Politte ese día, “… para ganar algo de dinero” moviendo electrodomésticos.

Un abogado defensor abogó por la liberación de Politte, diciendo que no solo no había evidencia directa de que Politte cometiera un asesinato, sino que también dijo que la policía no investigó a la tercera persona que fumó marihuana con ellos ese día.

Un juez no estuvo de acuerdo cuando dijo que las declaraciones inconsistentes de Politte por sí solas son suficientes para detenerlo en un juicio por asesinato.