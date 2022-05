WARSAW, Ind. (WANE) — Un pastor de una iglesia de Varsovia admitió ante su congregación el domingo a lo que se refirió como una relación adúltera. Luego, su aparente víctima se adelantó y dijo que tenía 16 años en ese momento.

Después de las tumultuosas revelaciones en New Life Christian Church, el pastor John Lowe II renunció y la oficina del fiscal del condado de Kosciusko confirmó que estaba investigando los reclamos.

Un asistente compartió ampliamente el video (ver arriba) de la admisión en Facebook.

En el video, Lowe confesó: “Cometí adulterio” con “una persona” hace casi 20 años y continué la relación “demasiado tiempo”.

“No tengo defensa”, dijo a la congregación. “Cometí el adulterio. Para decirlo claramente: no cometí un error, no tuve un problema, no tuve una aventura, no cometí un error de juicio, pequé. Necesito decir eso, y mereces escucharlo”.

Lowe pidió a la congregación que lo perdone por la “herida profunda” que ha causado y se disculpó con aquellos contra los que pecó. Dijo que “no había una buena respuesta” sobre por qué tardó tanto en admitir sus errores, pero dijo que se había arrepentido.

Lowe luego anunció que dejaría el ministerio y dijo que se sometería al proceso y recomendación de la junta de la iglesia.

Después de que terminó de hablar, un hombre y una mujer se acercaron al atril. La mujer le dijo a la congregación que Lowe la victimizó cuando tenía 16 años y dijo que ha vivido en “una prisión” durante 27 años, no 20 años.

“Tenía solo 16 años cuando tomaste mi virginidad en el piso de tu oficina. ¿Lo recuerdas? Sé que lo haces”, le dijo a su pastor de toda la vida, describiéndose a sí misma como “una víctima”.

“Le hiciste cosas a mi cuerpo adolescente que nunca se habían hecho y nunca se deberían haber hecho”, dijo. “Si no puedes admitir la verdad, tienes que responder ante Dios. Tú no eres la víctima aquí”.

Ella continuó: “La iglesia merece saber la verdad. Esta iglesia se ha construido sobre mentiras, pero no más. Las mentiras deben detenerse”.

La mujer dijo que pasó años sintiéndose como una “persona horrible” con pensamientos suicidas hasta hace dos semanas, cuando su hermano se acercó a ella sobre el recuerdo de ver a su hermana menor en la cama con su pastor.

“Las mentiras y la manipulación tienen que parar”, dijo.

Después de que la mujer abandonó el escenario, los miembros de la congregación le gritaron a Lowe.

“Si lo hiciste, debes admitirlo”, gritó un hombre.

“Necesitamos saber de nuestro pastor”, dijo otro.

Lowe respondió: “Te dije que cometí adulterio y te dije que duró demasiado”.

“No puedo hacer nada al respecto excepto decirte que si pudiera regresar y rehacerlo todo, lo haría. No puedo, y todo lo que puedo hacer es pedirte que me perdones”.

La Fiscalía del condado de Kosciusko confirmó este lunes a WANE 15, afiliada de Nexstar, que hay una investigación pendiente sobre el asunto. Sin embargo, no se proporcionó ninguna otra información.

A partir del lunes, la página de Facebook de New Life había sido cerrada.