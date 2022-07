CLEVELAND ( WJW ) – La decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs Wade está provocando un aumento importante en las solicitudes de vasectomías.

“Mi reacción instantánea, lo primero que hice fue empezar a buscar dónde hacerme una vasectomía”, dijo Brandon Hire, padre de dos hijos de Ohio.

Minutos después de que se revocara Roe vs Wade, Hire llamó a un médico.

“No es una opción para mi familia quedar embarazada de otro bebé. Ya tenemos mellizos que son adultos”, dijo Hire.

Hire no solo es un cuidador de sus hijas con discapacidades, sino que su esposa sufre de dolor crónico.

“El peligro es que si queda embarazada y se ve obligada a tener un bebé a término, el medicamento que está tomando podría dañar al bebé. Pero suspender los medicamentos haría que su vida fuera insoportable”, dijo Hire.

Hire no está solo. Los urólogos de la Clínica Cleveland dijeron que han visto un aumento significativo en las solicitudes de vasectomías en respuesta a la decisión de la Corte Suprema.

¿Qué tan significativo? Por lo general, la clínica recibe de tres a cuatro solicitudes de programación por día. Desde el viernes, la clínica dijo que han tenido alrededor de 90 en total, un salto importante.

“No me sorprende. Es por eso que no me demoré. Mi primera consulta es en dos semanas. Esto va rápido para mí. Esto es algo que no estoy retrasando”, dijo Hire.

La decisión de la Corte Suprema lo deja en manos de cada estado individual. En Ohio, el aborto es ilegal una vez que se detecta un latido fetal.

Un urólogo en Memphis, Tennessee, le dijo a WREG de Nexstar que su oficina también ha recibido una afluencia de llamadas de hombres jóvenes que preguntan sobre vasectomías.

“Esta es una forma segura a largo plazo de evitar un ¡ups!”, dijo el Dr. Joseph Pazona. “Creo que es maravilloso que los hombres estén comenzando a asumir una mayor responsabilidad personal en lo que respecta a la planificación familiar”.

El Dr. Pazona realiza de 50 a 60 vasectomías por mes en el centro de Tennessee. Está preparado para duplicar el número de vasectomías que realiza debido a la prohibición.

“Estaba visitando a un paciente que había tomado la decisión de que no quería tener hijos, y mencionó eso como uno de los factores que lo llevaron”, dijo el Dr. Pazona.