ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — A medida que se acumulan las señales de advertencia perdidas en las investigaciones de asesinatos en masa, el estado de Nueva York está implementando una estrategia novedosa para evaluar a los solicitantes de permisos de armas. Las personas que busquen portar armas de fuego ocultas deberán entregar sus cuentas de redes sociales para una revisión de su “carácter y conducta”.

Es un enfoque aplaudido por muchos demócratas y grupos nacionales de defensa del control de armas, pero algunos expertos han planteado preguntas sobre cómo se hará cumplir la ley y cómo se abordarán las preocupaciones sobre la libertad de expresión.

Algunos de los funcionarios locales que tendrán la tarea de revisar el contenido de las redes sociales también preguntan si tendrán los recursos y, en algunos casos, si la ley es incluso constitucional.

Los alguaciles no han recibido dinero ni personal adicional para manejar un nuevo proceso de solicitud, dijo Peter Kehoe, director ejecutivo de la Asociación de Alguaciles de Nueva York. La ley, afirmó, infringe los derechos de la Segunda Enmienda, y aunque los solicitantes deben enumerar sus cuentas de redes sociales, no cree que los funcionarios locales necesariamente las vean.

“No creo que haríamos eso”, dijo Kehoe. “Creo que sería una invasión constitucional de la privacidad”.

El nuevo requisito, que entra en vigencia en septiembre, se incluyó en una ley aprobada la semana pasada que buscaba preservar algunos límites a las armas de fuego después de que la Corte Suprema dictaminó que la mayoría de las personas tienen derecho a portar un arma de fuego para protección personal. Fue firmado por la gobernadora Kathy Hochul, una demócrata, quien señaló que los tiradores a veces telegrafian su intención de lastimar a otros.

Cada vez más, los jóvenes se conectan en línea para dar pistas de lo que está por venir antes de ejecutar un asesinato en masa, incluido el hombre armado que mató a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de Uvalde, Texas.

Según la ley, los solicitantes deben proporcionar a los funcionarios locales una lista de cuentas de redes sociales actuales y anteriores de los tres años anteriores. Dependerá del personal del alguacil local, los jueces o los secretarios del país revisar esos perfiles mientras verifican si los solicitantes han hecho declaraciones que sugieran un comportamiento peligroso.

La ley también requerirá que los solicitantes se sometan a horas de capacitación en seguridad, demuestren que son competentes para disparar, proporcionen referencias de cuatro personajes y se presenten para entrevistas en persona.

La ley refleja cómo el fallo de la Corte Suprema ha transferido la responsabilidad a los estados de investigar a quienes portan armas de fuego en público, dijo Tanya Schardt, asesora principal y directora de política estatal y federal de la organización de defensa del control de armas Brady.

Su grupo dijo que no tenía conocimiento de ningún otro estado que exigiera a los solicitantes de permisos de armas que enviaran perfiles de redes sociales.

Sin embargo, el nuevo enfoque se produce en medio de un creciente debate sobre la vigilancia de las publicaciones en las redes sociales y un legado de vigilancia injustificada de las comunidades negras y latinas.

“La pregunta debería ser: ¿Podemos hacer esto de una manera antirracista que no cree otro conjunto de violencia, que es la violencia estatal que ocurre a través de la vigilancia?” dijo el profesor de política social, comunicaciones y medicina de la Universidad de Pensilvania, Desmond Upton Patton, quien también fundó SAFElab, una iniciativa de investigación que estudia la violencia que involucra a jóvenes de color.

Mientras tanto, los defensores del derecho a portar armas critican la ley.

“También tendrás que decirles tus cuentas de redes sociales porque Nueva York quiere investigarte a fondo para averiguar si eres uno de esos ciudadanos peligrosos que respetan la ley y que están arrasando en el país y causando que el crimen se dispare. ”, dice Jared Yanis, presentador del canal de YouTube Guns & Gadgets, en un video ampliamente visto sobre la nueva ley. “¿A qué hemos llegado?”

Hochul, quien también encargó a la policía estatal que elimine el extremismo en línea, no respondió de inmediato a una lista de preguntas sobre el requisito de las redes sociales, incluida la forma en que el estado abordará las preocupaciones sobre la libertad de expresión y la privacidad.

“A menudo, el punto conflictivo es: ¿cómo hacemos para hacer cumplir esto?” James Densley, profesor de justicia penal de la Metro State University, cofundador de la iniciativa de investigación The Violence Project, dijo. “Creo que comienza a abrirse un poco como una lata de gusanos, porque nadie sabe muy bien cuál es la mejor manera de hacerlo”.

Puede ser complicado, dijo, descifrar las publicaciones en las redes sociales de personas más jóvenes, que podrían simplemente expresarse publicando un video musical.

“Donde esto se pondrá complicado es hasta qué punto esto es expresión y hasta qué punto es evidencia de irregularidades”. Dijo Densley.

Los portavoces de las plataformas de redes sociales Facebook, Twitter, 4Chan y Parler no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En cambio, Nueva York debería considerar darle el trabajo a un grupo capacitado encargado de descubrir la mejor manera de llegar a las personas en línea que muestran signos de radicalización o trauma y pueden necesitar ayuda, dijo Patton.

“Hay muchos matices y problemas contextuales. Hablamos diferente; cómo nos comunicamos, eso podría malinterpretarse”, dijo Patton. “Me preocupa que no tengamos las personas adecuadas o las herramientas adecuadas para hacer esto de una manera que sea útil para prevenir la violencia”.

Adam Scott Wandt, profesor de políticas públicas en el John Jay College of Criminal Justice, dijo que apoya el control de armas, pero que le preocupa que la ley de Nueva York pueda sentar un precedente para la divulgación obligatoria de la actividad en las redes sociales para las personas que buscan otros tipos de licencias. desde el Estado.

La ley de Nueva York es imprecisa y apresurada, dijo Wandt, quien enseña al personal encargado de hacer cumplir la ley cómo realizar búsquedas de personas a través de las redes sociales.

“Creo que lo que podríamos haber hecho como estado aquí en Nueva York es que podríamos haber confirmado sus peores temores: que se creará una pendiente resbaladiza que reducirá lentamente sus derechos a portar armas y permitirá que una burocracia decida, con base en en criterios poco claros, quién puede tener un arma y quién no”, dijo Wandt. “Que es exactamente lo que la Corte Suprema estaba tratando de evitar”.

Maysoon Khan es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas ocultos. Sigue a Maysoon Khan en Twitter.