CONDADO DE BEAUFORT, SC (WSAV) — Como socorrista, nada detendría a Sara Cathey de dar un paso al frente para salvar una vida. Al final resultó que, la paramédica del EMS de Carolina del Sur pudo ayudar a uno de los miembros de su propia familia.

Fue un día devastador cuando descubrió que Natalyn, de 2 años, tenía una condición genética que casi la mata.

“Tuvo una nefrectomía doble, por lo que le extirparon ambos riñones en junio del año pasado”, dijo Sara.

Toda la familia se hizo pruebas para saber quién podría tener un riñón compatible.

Sara Cathey tuvo que perder 125 libras para ser elegible para darle un riñón a su sobrina

“Nunca piensas que vas a ser tú”, dijo. “Estoy aquí todos los días con extraños. Amo a estos extraños. Realmente disfruto ser paramédica, ayudar a las personas. Me involucro emocionalmente con estos completos extraños. Así que realmente no puedo explicar cuánto me afecta cuando se trata de ella”.

Sara era perfecta, 100% compatible para donar un riñón a Natalyn, pero su peso se interpuso en el camino. La tía pesaba alrededor de 270 libras en ese momento. Según los médicos, no estaba lo suficientemente en forma físicamente para hacer la donación.

“Salvo a completos extraños todos los días. No había nada que se interpusiera en mi camino”, dijo Sara.

En lugar de darse por vencida, comenzó a intentar perder peso.

“Fue toda la motivación que necesitaba. Tuve un gran equipo de apoyo, mi familia me apoyó al 110%”, dijo Sara. “Mis compañeros de trabajo están comiendo ensaladas conmigo. El departamento de bomberos está comiendo ensaladas conmigo. El departamento de emergencias está escondiendo los bocadillos para que no los coma cuando entre”.

Ella dijo que su animadora más grande también era la más pequeña.

“Cuando ella estaba en el hospital y yo estaba en la caminadora, hacíamos FaceTime”, sonrió Sara. “Natalyn me animaría. Esa es toda la motivación que necesitaba, de verdad”.

“Ella ilumina mi día”, dijo sobre su sobrina. “Hace que cualquier mal día sea bueno”.

A través de la dieta y mucho ejercicio, la paramédica del condado de Beaufort perdió 125 libras en poco más de un año y los médicos autorizaron la cirugía.

“Ni siquiera sabía que era compatible y dijo: ‘Lo haré. Lo haré por ella'”, dijo Erika Mann, la madre de Natalyn. “No podría haber pedido que alguien mejor estuviera allí para ella”.

Sara y Natalyn pasan por el quirófano la próxima semana. Hay tiempo de recuperación por delante para ambas. Natalyn estará en el hospital durante algunas semanas y Sara estará fuera del trabajo durante dos o tres meses.

Pero todos dicen que valdrá la pena.

“Va a ser buena”, dijo Sara con los ojos llorosos. “Ella tiene su segunda oportunidad y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo”.

Debido al donante vivo y la compatibilidad familiar, la esperanza es que Natalyn no tenga que preocuparse por otro riñón durante casi 20 años.

Este par es positivo: ya está haciendo planes para después de la cirugía.

“Ella sigue diciendo, ‘No, no necesito comer'”, sonrió Sara. “‘No hasta que la tía Sara me dé su riñón. Cuando tenga el riñón de la tía Sara, podré comer mis macarrones'”.

“Eso es todo lo que quiere, macarrones (con queso) y chocolate, y los conseguirá. Y voy a comer macarrones con queso con ella. Creo que me he ganado unos macarrones con queso”.

Si desea ayudar a la familia con los gastos, se ha creado un GoFundMe a nombre de Natalyn.