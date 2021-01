Sin cargos contra el oficial de Wisconsin que disparó contra Jacob Blake

NUEVA YORK (AP) - Los Premios Grammy 2021 ya no se llevarán a cabo este mes en Los Ángeles y se transmitirán en marzo debido a un reciente aumento en los casos y muertes por coronavirus.

La Academia de la Grabación dijo a The Associated Press el martes que el programa anual cambiaría de su transmisión original del 31 de enero a una fecha no especificada en marzo.