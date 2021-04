'Simplemente horrible': hombre baleado y asesinado horas después de la muerte de su hermana

S T. LOUIS, Missouri ( KTVI ) – Una familia está desconsolada y confundida después de que un hombre de 29 años fuera asesinado a tiros en Dellwood , Missouri, el sábado por la noche.

La víctima fue Sean Moore. Los miembros de la familia dijeron que Sean era una persona cariñosa con un gran corazón y una sonrisa inolvidable que deja atrás a dos niños pequeños. El padre de dos hijos murió menos de 24 horas después de que su hermana Talisha falleciera a causa de su batalla contra la epilepsia.

“Fue impactante”, dijo su madre Felicia Moore. “Ese día fue simplemente horrible, increíble y paralizante”.

Talisha, la mayor, tenía 34 años.

Sean recibió varios disparos en la espalda y lo mataron frente a un mercado de alimentos cercano.

“Simplemente fue a la tienda a comprar un artículo e iba a regresar, y no regresó”, dijo Moore.

La policía dijo que Moore recibió un disparo con un rifle. Fue trasladado de urgencia al hospital y luego declarado muerto. Apenas unas horas antes, estaba consolando a su madre Felicia después de la pérdida de su hermana mayor, esa misma mañana.

“Siguió diciendo que eres una buena madre. Te queremos”, dijo Felicia. “Hiciste todo lo que pudiste hacer. No te culpes, y él siguió abrazándome. Lo dijo durante todo ese tiempo, pero esa fue la última vez. Me apretó con tanta fuerza y me dijo ‘Te amo’. “

Todo sucedió el fin de semana de Pascua cuando Felicia dijo que planeaba salir del trabajo y divertirse con sus hijos.

“Así que fue un poco horrible y despiadado hacerlo el fin de semana de Pascua y ni siquiera sabías por lo que estábamos pasando. Él ya estaba sufriendo y una pequeña parte de él se desprendió y murió porque esa es su hermana mayor. “, Dijo Felicia.

La Cooperativa de Policía del Norte del Condado pudo identificar y arrestar a un sospechoso, Travion Willis, de 24 años, alrededor de las 2:30 de la mañana del domingo.

El mayor Ron Martin, quien dirigió la investigación, dijo: “Aprecio el esfuerzo de nuestro equipo asignado a este caso. Trabajaron incansablemente durante toda la noche …”

No se ha revelado un motivo en el tiroteo.

“Para mí, fueron más allá del llamado del deber y sentí que yo era especial para ellos”, dijo Felicia.

“Y luego sabes, maldita sea, mi bebé y mi hija mayor se han ido”, dijo Felicia. “Simplemente va a ser una realidad, y voy a tener que seguir poniendo un pie delante del otro y confiar en mi apoyo, y estoy tan feliz de tenerlo”.