EUFAULA, Ala. ( WRBL ) – Entonces, resulta que encontrar una serpiente en su inodoro es una posibilidad real, aunque poco común.

Excelente.

El viernes, los oficiales de policía en Eufaula, Alabama, fueron llamados a una casa con una sorpresa deslizante.

“Nunca sabemos de un día para otro qué tipo de llamada recibiremos durante nuestro turno. Hoy no fue la excepción, sin embargo, una serpiente en el baño no estaba en nuestra lista de posibilidades. El turno de día retiró al visitante no deseado y lo dejó en un hábitat más adecuado”, compartió el jefe Steve Watkins en la página de Facebook del departamento.

La plomería de una casa incluye una o más tuberías que se ventilan desde el techo, pero una serpiente determinada también podría terminar en el inodoro de otras maneras.

“Pueden estar buscando agua o rastreando animales de presa que entraron en tuberías con fugas”, dijo a Inverse la herpetóloga Nicole F. Angeli, investigadora del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. “También podrían simplemente estar buscando un lugar agradable y fresco para esconderse”.

Watkins compartió fotos del reptil de la residencia. Resulta que era una serpiente rata gris inofensiva. Aún así, se ha desbloqueado una nueva fobia para este autor.

“En defensa de la serpiente, él solo estaba tratando de comunicarse con el dueño de la casa sobre la extensión de la garantía de su auto”, bromeó Watkins.

Los comentarios en la publicación tenían todos los emojis y chistes que uno podría esperar, pero había algo más que llamó la atención de algunas personas: el tazón en sí.

“Ojalá pudiera tener mi baño tan limpio”, comentó una mujer.

Dejando a un lado las bromas y los elogios por el baño limpio, el miedo a los ojos de reptil mirando hacia atrás durante un viaje al baño a altas horas de la noche ahora es aparentemente real para muchos comentaristas. Uno incluso creó una rima para la hora de acostarse que fue un éxito instantáneo entre los otros comentaristas: “Nunca, nunca, vayas en la noche sin encender la luz”.