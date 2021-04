Sheriff advierte a la gente que deje de venir a la ciudad fantasma que se muestra en el video de TikTok

BRANSON, Missouri ( KTVI ) – El video de una comunidad turística abandonada de Missouri se está volviendo viral nuevamente y esta vez la policía tiene una advertencia para las personas que planean visitarla.

La construcción del Indian Ridge Resort cerca de Branson comenzó en 2006. El ambicioso proyecto de $ 1.6 mil millones de dólares incluía planes para un parque acuático, un hotel, un puerto deportivo, tiendas, condominios y grandes casas de vacaciones. El proyecto de 900 acres está ubicado en Table Rock Lake.

Sin embargo, el desarrollo de Indian Ridge Resort terminó prematuramente después de la Gran Recesión de 2008. Cuatro personas se declararon culpables de fraude inmobiliario en 2015 por enviar facturas fraudulentas a uno de los tres bancos de los que pidieron prestado dinero para construir las mini mansiones.

Algunas de las estructuras han sido demolidas, pero muchas aún permanecen en pie.

Algunas de las grandes casas parecen casi terminadas, pero todas se han ido desmoronando lentamente.

El proyecto de construcción, que es visible desde una carretera cercana y también es tema de publicaciones en las redes sociales y videos en línea, ha atraído a personas curiosas sobre el área para compartir fotos y videos del desarrollo fallido.

El lunes, la Oficina del Sheriff del condado de Stone publicó esta advertencia para los turistas potenciales en su página de Facebook :

“Un video reciente de Tik-Tok se volvió viral sobre el desarrollo de Indian Ridge que quebró. Esto ha provocado que esta ubicación junto a la autopista 76 se convierta en una atracción turística. ESTA ES UNA PROPIEDAD PRIVADA Y USTED PUEDE SER CITADO POR INTRUIR manejando llamadas de servicio y realmente no quiero emitir multas por entrada ilegal. Por favor, no ingrese a la propiedad. Por favor, no ingrese a la propiedad. Ha sido un flujo constante de personas caminando por el desarrollo durante todo el fin de semana. Visite ¡Nuestras muchas otras atracciones turísticas en el condado de Stone, incluido el lago Table Rock! ¡Gracias! Sheriff Doug Rader “