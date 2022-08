DAVIS, Calif. (KTXL) — La comunidad de UC Davis está lidiando con la devastadora pérdida de uno de sus amados estudiantes de medicina, el veterano Josh Crane, que fue recuperado del American River este fin de semana.

Crane saltó para salvar a dos personas, pero nunca logró salir con vida.

“Amaba la vida y le encantaba ayudar a la gente”, dijo Jessica Crane, su hermana. “Crecimos duros como clavos, arrojándonos estantes”.

Josh Crane vivió la vida a su manera, y Hailey Wiley, su novia, dijo que no se deje engañar por su apariencia.

“Era un poco tonto y tonto, pero no lo esperabas porque era un poco grande e intimidante. Pero él era el idiota más grande”, dijo Wiley.

Se conocieron hace unos años, por la alegría de hacer ejercicio, ya que a ambos les gusta el culturismo.

“Tocó muchas vidas sin siquiera intentarlo y ese es el tipo de persona que es”, dijo Wiley.

Josh Crane tenía debilidad por la gente, especialmente por sus dos sobrinos.

“Los amaba más que a la vida misma”, dijo Jessica Crane.

Jessica Crane, su hermana menor, agrega que era generoso y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Josh Crane saltó al American River el viernes cuando escuchó a dos personas pidiendo ayuda.

El Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento le dijo a FOX40 que las dos personas que pedían ayuda finalmente salieron del agua, pero Josh Crane no lo hizo.

“Te garantizo que su único pensamiento fue que tengo que ayudar a estas personas y eso es lo que vivió y sirvió para hacer”, dijo Jessica Crane.

El veterano de la Marina y estudiante de medicina de UC Davis estaba en su cuarto año. Su familia dice que llevó a los estudiantes de primer año al río como una forma de pagar.

“Casi había terminado, y quería convertirse en mentor de algunos de los niños y retribuir de la manera en que otros niños le han dado a él”, dijo Jessica Crane.

Siempre quiso ayudar, como cuando agradeció a las familias hace dos años que donaron el cuerpo de sus seres queridos a la facultad de medicina.

“Su familia nos ha brindado una oportunidad insustituible de experimentar nuestra educación en la escuela de medicina de la manera más profunda y personal posible”, dijo Josh Crane en un video.

También fue voluntario en un orfanato en Okinawa, Japón.

“Cada Navidad, me decía: ‘Oye, hermana, ¿puedes reunir donaciones, libros o lo que sea para estos niños? Tráeme lo que tengas’”, recordó Jessica Crane. “Le enviábamos cosas, le escribíamos cartas y me contábamos cuánto apreciaban estos niños que no tenían nada”.

La familia dijo que su amor no tenía límites y que él era un individuo tranquilo, generoso, tonto y devoto que se fue demasiado pronto.

“Me llenó tanto el corazón que tanta gente lo amaba porque es mi héroe en todos los aspectos de la palabra. Es mi héroe absoluto”, dijo Jessica Crane a FOX40. “Él es mi mejor amigo. Lamento no haber podido estar allí para salvarlo y lamento todo lo que sintió. Estoy muy agradecida y llena de orgullo de que sea mi hermano mayor”.

La escuela de medicina está buscando celebrar su vida pronto en un servicio conmemorativo.

“Estamos profundamente entristecidos por el reciente fallecimiento de Joshua Crane, uno de nuestros MS4, en un trágico accidente en American River. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos mientras nos apoyamos mutuamente a través de esta pérdida desgarradora. Era un joven extraordinario. dedicada a ayudar a los demás”, dijo la Escuela de Medicina de UC Davis.

Se inició una página de GoFundMe para ayudar a la familia Crane.