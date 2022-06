UVALDE, Texas (AP) — La agencia estatal que investiga el tiroteo masivo en una escuela primaria en Uvalde determinó que el comandante que enfrenta críticas por la lenta respuesta policial no llevaba un radio mientras se desarrollaba la masacre, dijo el viernes un senador estatal de Texas.

El senador Roland Gutiérrez dijo a The Associated Press en una breve entrevista telefónica que un funcionario del Departamento de Seguridad Pública de Texas le dijo que el jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo , no tenía radio durante el ataque del 24 de mayo por un hombre armado solitario en la escuela primaria Robb que dejó 19 estudiantes. y dos profesores muertos. Diecisiete personas más resultaron heridas.

Las autoridades no han dicho cómo Arredondo se comunicaba con otros agentes del orden público en el lugar, incluidos los más de una docena de agentes que esperaban en un momento fuera del salón de clases donde se escondía el pistolero. Arredondo dirige el pequeño departamento del distrito y estuvo a cargo de la respuesta de varias agencias al tiroteo.

El senador del estado de Texas, Roland Gutiérrez, habla durante una conferencia de prensa en una plaza del pueblo en Uvalde, Texas, el jueves 2 de junio de 2022. Gutiérrez dijo que el comandante en la escena de un tiroteo en la Escuela Primaria Robb no fue informado de las llamadas de pánico al 911 desde adentro el edificio de la escuela (Foto AP/Jae C. Hong)

No ha respondido a múltiples solicitudes de entrevistas de AP desde el ataque, incluido un mensaje telefónico que se le dejó a la policía del distrito el viernes.

La radio aparentemente desaparecida es el último detalle que subraya las preocupaciones sobre cómo la policía manejó el tiroteo y por qué no confrontaron al pistolero más rápido, incluso cuando los padres angustiados afuera de la escuela instaron a los oficiales a entrar. El Departamento de Justicia ha dicho que revisará la respuesta de las fuerzas del orden.

Focus se dirigió al jefe en los últimos días después de que Steven McCraw, el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo creía que el tiroteo activo se había convertido en una situación de rehenes, y que tomó la “decisión equivocada” de no ordenar a los oficiales que Irrumpe en el aula más rápidamente para enfrentar al pistolero.

Gutiérrez, quien representa a Uvalde, se quejó el jueves de que Arredondo no fue informado de las llamadas de pánico al 911 provenientes de estudiantes atrapados dentro de un salón de clases donde el pistolero se había escondido. El demócrata lo llamó una “falla del sistema”.

Las radios de la policía son una fuente crucial de comunicación en tiempo real durante una emergencia y, según los expertos, a menudo es la forma en que la información de las llamadas al 911 se transmite a los oficiales en el terreno. No está claro quién en la escena estaba al tanto de las llamadas. La policía de Uvalde no respondió a las preguntas sobre las llamadas el jueves.

La noticia surgió en medio de tensiones entre las autoridades estatales y locales sobre cómo la policía manejó el tiroteo y comunicó lo sucedido al público.

El pistolero en Uvalde, Salvador Ramos, de 18 años, pasó aproximadamente 80 minutos dentro de la escuela, y pasó más de una hora desde que los primeros oficiales lo siguieron hasta el edificio y cuando fue asesinado por la policía, según un funcionario. línea de tiempo

Ramos se deslizó a través de una puerta abierta hacia las aulas de cuarto grado contiguas a las 11:33, dijeron las autoridades. Rápidamente disparó más de 100 rondas.

ARCHIVO – Investigadores buscan evidencias afuera de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el 25 de mayo de 2022, luego de que un hombre armado de 18 años matara a 19 estudiantes y dos maestras. El jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, quien se desempeñó como comandante en el lugar durante el tiroteo, dijo que habla todos los días con los investigadores, lo que contradice las afirmaciones de las fuerzas del orden público estatales de que ha dejado de cooperar. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Los oficiales entraron minutos después, intercambiaron disparos con Ramos, y a las 12:03 había hasta 19 oficiales en el pasillo fuera del salón de clases, dijo McCraw. Las autoridades no han dicho dónde estuvo Arredondo durante este período.

Oficiales de otras agencias instaron al jefe de policía de la escuela a que les permitiera mudarse porque los niños estaban en peligro, según dos agentes de la ley que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente de la investigación.

Un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. usó la llave de un empleado de la escuela para abrir la puerta del salón de clases y matar al pistolero alrededor de las 12:50 p. m., dijo McCraw.

Desde el tiroteo, las fuerzas del orden público y los funcionarios estatales se han esforzado por presentar un cronograma preciso y detalles del evento y cómo respondió la policía, a veces brindando información contradictoria o retirando declaraciones horas después. La policía estatal ha dicho que algunos relatos son preliminares y pueden cambiar a medida que se entreviste a más testigos.

Gutiérrez dijo el viernes que un funcionario del Departamento de Seguridad Pública de Texas le dijo que la fiscal de distrito del área de Uvalde, Christina Mitchell Busbee, había ordenado a la agencia que no divulgara más información sobre la investigación del tiroteo al senador o al público.

El viernes, el Departamento de Seguridad Pública remitió todas las preguntas sobre la investigación del tiroteo a Busbee, quien no ha devuelto el teléfono ni los mensajes de texto en busca de comentarios.

Gutiérrez dijo el jueves que mucha gente debería cargar con la culpa del tiroteo de Uvalde, incluido el gobernador de Texas.

“Hubo error en todos los niveles, incluido el nivel legislativo. Greg Abbott tiene mucha culpa en todo esto”, dijo.