(NEXSTAR) – Millones de adultos mayores en los Estados Unidos verán un aumento en la cantidad que reciben en beneficios mensuales del Seguro Social a partir de enero.

El aumento de los pagos es el mayor en décadas con un 8.7% y está diseñado para ayudar a compensar la inflación vertiginosa que, de lo contrario, limitaría el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El incremento en los beneficios se titula acertadamente ajuste por costo de vida, o COLA, por sus siglas en inglés. En promedio, los beneficios del Seguro Social aumentarán en enero en más de $140 por mes, según la Administración del Seguro Social (SSA).

Entonces, ¿cuándo entran en vigencia los nuevos beneficios?

Las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), recibirán dos pagos en diciembre de este año. Dado que el último día de diciembre es sábado, la SSA quiere asegurarse de que las personas que dependen de los cheques, que generalmente se pagan el 1 de cada mes, no se vean obligadas a esperar hasta el primer día hábil de enero.

“Hacemos esto para evitar ponerlo en desventaja financiera y asegurarnos de que no tenga que esperar más allá del primer día del mes para recibir su pago”, dice la SSA en su sitio web. ” No significa que esté recibiendo un pago duplicado en el mes anterior, por lo que no necesita comunicarse con nosotros para informar el segundo pago”.

En cuanto a los beneficiarios del Seguro Social, no todos verán los pagos más altos en sus cuentas bancarias al mismo tiempo.

La SSA implementa pagos basados en los cumpleaños de los beneficiarios.

Si nació entre el 1 y el 10 del mes, recibirá su cheque el segundo miércoles de cada mes. Si tu cumpleaños cae entre el 11 y el 20, lo recibirás el tercer miércoles. Cualquier otra fecha y recibirá su cheque el cuarto miércoles del mes.

En enero, por ejemplo, los beneficiarios de COLA con fechas de nacimiento anticipadas recibirán su cheque el segundo miércoles del mes, 13 de enero. ¿Tiene una fecha de nacimiento entre el 11 y el 20? Verá el aumento en los beneficios del Seguro Social el 18 de enero. Los beneficiarios con fechas de nacimiento entre el 21 y el final del mes verán su cheque el 25 de enero.

Finalmente, para las personas que recibieron Seguro Social antes de mayo de 1997 o que reciben tanto Seguro Social como SSI, la fecha de pago será el 3 de enero.

El aumento de COLA se destinará a más de 65 millones de beneficiarios calificados del Seguro Social que tienen 62 años o más. El beneficio adicional es permanente y, dado que es un aumento porcentual, el próximo aumento de COLA agravará el aumento.

El aumento se debió hace mucho tiempo para muchos que han estado sufriendo la inflación que disparó el precio de los bienes y servicios básicos en 2022, según The Senior Citizens League.

El grupo estima que de enero a diciembre, el COLA anterior de 5.9 % estuvo por debajo de la inflación real todos los meses en un promedio de 46%, o $42 por mes y más de $508 por año.

“Sabes que las cosas están mal cuando esperamos que Santa deje carbón en nuestras medias”, dijo Mary Johnson, analista de políticas de Seguro Social y Medicare de The Senior Citizens League. “Cuando envíe buenos deseos a familiares o amigos necesitados, intente agregar certificados de regalo para combustible para calefacción, gas natural o electricidad para el hogar. Una almohadilla de colchón eléctrica calentada o capas base cálidas de lana le harán ganar abrazos de por vida”.

Todos, desde los estadounidenses más ricos hasta los más vulnerables, recibirán el mismo aumento de beneficios.