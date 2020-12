Segundos controles de estímulo: ¿Se convertirán los pagos directos en un acuerdo de ayuda?

WASHINGTON (NEXSTAR) – A medida que avanzan los días hacia el final del año, una segunda ronda de controles de estímulo para los estadounidenses permanece en el limbo mientras los legisladores continúan encontrándose en desacuerdo sobre las disposiciones de un proyecto de ley integral COVID-19.

El martes por la noche , el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció el martes una nueva propuesta de alivio de COVID que incluiría dinero para los gobiernos estatales y locales, protecciones de responsabilidad, así como una ronda de pagos directos de $ 600, la mitad de lo que los estadounidenses recibieron hace casi siete meses.

La propuesta de $ 916 mil millones eliminaría un beneficio de empleo de $ 300 por semana favorecido por un grupo bipartidista de negociadores del Senado para financiar los pagos de estímulo.

El anuncio de Mnuchin se basó en el acuerdo de compromiso de 908.000 millones de dólares que llevó a los republicanos del Senado y a los demócratas de la Cámara de regreso a la mesa de negociaciones la semana pasada.

El martes, Mnuchin dijo en un comunicado que habló con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, en nombre del presidente Trump para ofrecer una propuesta de $ 916 mil millones que incluiría dinero para los gobiernos estatales y locales, así como robustas protecciones de responsabilidad. para empresas, escuelas y universidades.

Pelosi y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y., respondieron a la súplica de Mnuchin con una declaración que decía que preferirían dejar que un grupo bipartidista tomara la iniciativa.

Si bien muchos legisladores republicanos han cuestionado las consecuencias financieras de una segunda ronda de controles de estímulo, el senador republicano Josh Hawley, republicano por Missouri, dijo el martes que quiere que el presidente Donald Trump vete cualquier paquete que no incluya los cheques.

“Creo que hay una obligación aquí para ayudar a la gente a recuperarse”, dijo Hawley. “Hay mucha gente trabajadora que tiene trabajo, pero sus horas se reducen, han recibido recortes salariales; tal vez tienen hijos en casa debido al aprendizaje a distancia de COVID. Esa gente necesita alivio”.

Hawley dijo que ha hablado directamente con Trump y que el presidente apoya su impulso por controles de estímulo. Queda por ver si suficientes compañeros republicanos se sumarán al ultimátum de Hawley.

Mientras tanto, continúan las negociaciones sobre un proyecto de ley de gastos ómnibus separado de $ 1.4 billones que el presidente Pelosi espera que incluya pagos directos. Las conversaciones llegaron a un obstáculo el lunes sobre una de las principales prioridades del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, la protección de responsabilidad para empresas, escuelas y organizaciones de demandas relacionadas con COVID-19.

Si el Congreso no puede llegar a un acuerdo sobre el paquete ómnibus, los legisladores se verían obligados a aprobar una resolución continua que impulsaría los proyectos de ley de gastos no resueltos al nuevo año.

Una encuesta de Gallup de septiembre mostró que 7 de cada 10 estadounidenses apoyaron otra ronda de controles, incluido el 82% de los demócratas, el 64% de los republicanos y el 66% de los independientes.

Moody’s Analytics informa que más de 12 millones de estadounidenses tienen más de $ 5,000 atrasados en los pagos de alquiler.

“No estoy en contra (de los controles de estímulo)”, dijo el senador Marco Rubio, republicano por Florida. “No sé si seremos capaces de hacerlo”.

Dijo que los controles no son su primera prioridad.

“Mi enfoque realmente ha sido, si no hacemos nada más, tenemos que mantener a flote estas pequeñas empresas”, dijo Rubio.

El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, dijo que el destino de los pagos directos depende de cuánto estén dispuestos a gastar los republicanos. Dijo que los cheques agregarían $ 300 mil millones al paquete actual de $ 908 mil millones. Pero, señaló, el apoyo de Trump podría empujar a los republicanos a moverse, incluso si no están contentos con el precio total.

“Eso podría cambiar si el presidente Trump quiere enviar esos cheques”, dijo Durbin.

La oferta de 916.000 millones de dólares de Mnuchin, las conversaciones en curso por separado entre senadores de base clave y las cambiantes demandas de la Casa Blanca se suman a perspectivas confusas y confusas para un paquete de ayuda COVID-19 retrasado durante mucho tiempo. La presión para cumplir es intensa: todas las partes dicen que el fracaso no es una opción.

El plan Mnuchin resucita los pagos directos que son populares entre Trump y el público, pero que son desagradables por muchos legisladores republicanos que dicen que son costosos y envían demasiada ayuda a las personas que no la necesitan. Los demócratas generalmente abrazan la idea.

“En este momento estamos apuntando a familias con dificultades, negocios en quiebra, trabajadores de la salud y no tenemos un cheque de estímulo para cada persona, independientemente de su necesidad”, dijo Collins.

McConnell dijo que el Congreso no levantará la sesión sin proporcionar el alivio de COVID-19 que se había retrasado mucho tiempo. Anteriormente había dicho que no pondría en el piso ningún proyecto de ley de ayuda pandémica que no incluyera el escudo de responsabilidad, que buscan empresas, universidades, organizaciones sin fines de lucro y otras que están reabriendo durante la pandemia.

Associated Press contribuyó a este informe.