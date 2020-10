Se venden alitas de pollo de oro de 24 quilates en un nuevo restaurante en Missouri

S T. LOUIS ( KTVI ) – Las alitas de pollo generalmente se consideran una comida informal para los amantes de los deportes, pero cuando les agregas oro, automáticamente suben de nivel.

Chris Lowe, el ex copropietario de Too Much Sauce, está abriendo un nuevo restaurante en St. Louis, Missouri, cuyo artículo estrella serán las alitas 24K Gold Sweet & Spicy.

Waayyy Too Much Sauce abrirá el 1 de noviembre. Lowe ha estado trabajando en el restaurante por poco menos de dos meses.

Lowe dijo que el proceso para hacer sus alas de oro de 24 quilates es un secreto, pero dijo que la adición del oro comestible es el último paso. El menú dice que 10 de las alas de oro de 24 quilates se venden por $ 45.

Otros elementos en el menú incluyen “Diamond Wicked Wings”, muslos de pavo glaseados con Hennessy, bagre dulce y picante con salsa tártara de escamas de pescado, una papa horneada de dos libras y más.

Página de Facebook de Waayyy Too Much Sauce

Lowe dijo que espera entre 200 y 300 personas en las primeras horas del día de apertura, y con multitudes como esa durante una pandemia, dijo que tendrá policías fuera de servicio allí para manejar el distanciamiento social.

No habrá asientos disponibles. Lowe dijo que los clientes esperarán en la fila, harán su pedido en el frente y luego se irán con su comida.

Los servicios de catering de Waayyy Too Much Sauce comienzan el sábado.

