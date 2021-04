Sargento de guardia: los oficiales podrían haber terminado con la restricción de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Un sargento supervisor de la policía de Minneapolis que estaba de servicio la noche en que murió George Floyd testificó que cree que los oficiales que restringieron a Floyd podrían haber terminado después de que él dejó de resistirse.

David Pleoger testificó el jueves en el juicio del oficial despedido Derek Chauvin, quien está acusado de asesinato y homicidio involuntario en la muerte de Floyd. Señaló que los agentes están entrenados para hacer rodar a las personas de lado para ayudarles a respirar después de haber sido inmovilizadas en la posición boca abajo.

“Cuando el Sr. Floyd ya no ofreciera resistencia a los oficiales, podrían haber terminado con la restricción”, dijo Pleoger.

“¿Y eso fue después de que lo esposaron y en el suelo y ya no se resistía?” preguntó el fiscal Steve Schleicher.

“Correcto”, respondió Ploeger, ahora retirado.

En esta imagen del video, el testigo David Pleoger, un sargento de policía retirado de Minneapolis, revisa un documento durante su testimonio mientras el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, preside el jueves 1 de abril de 2021 en el juicio del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin en el juzgado del condado de Hennepin en Minneapolis, Minn. Chauvin está acusado de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. (Court TV vía AP, Pool)

Chauvin, de 45 años y blanco, está acusado de matar a Floyd al inmovilizar su rodilla en el cuello del hombre negro de 46 años durante 9 minutos y 29 segundos, mientras yacía boca abajo esposado. Floyd había sido acusado de aprobar un billete de $ 20 falsificado en un mercado de barrio.

Su muerte desencadenó grandes protestas en todo Estados Unidos , violencia dispersa y un examen de conciencia generalizado sobre el racismo y la brutalidad policial. El cargo más grave contra Chauvin conlleva hasta 40 años de prisión.

El testimonio del jueves comenzó cuando la novia de Floyd le contó entre lágrimas al jurado cómo se conocieron en 2017, en un refugio del Ejército de Salvación donde él era un guardia de seguridad con “esta gran voz sureña profunda, ronca”, y cómo ambos lucharon contra una adicción a los analgésicos.

“Nuestra historia, es una historia clásica de cuántas personas se vuelven adictas a los opioides. Ambos sufrimos de dolor crónico. El mío estaba en mi cuello y el de él en su espalda ”, dijo Courteney Ross, de 45 años.

Ella dijo que “se esforzaron mucho para romper esa adicción muchas veces”.

Los fiscales pusieron a Ross en el estrado en un esfuerzo por humanizar a Floyd frente al jurado y presentarlo como más que una estadística criminal, y también explicar su uso de drogas.

La defensa ha argumentado que Chauvin hizo lo que fue entrenado para hacer cuando se encontró con Floyd en mayo pasado y que la muerte de Floyd fue causada por las drogas, sus condiciones de salud subyacentes y su propia adrenalina. Una autopsia encontró fentanilo y metanfetamina en su sistema.

Ross dijo que ella y Floyd lucharon contra la adicción a lo largo de su relación, testimonio que podría ayudar a los fiscales a suavizar el argumento de que las drogas mataron a Floyd. Los expertos médicos han dicho que, si bien el nivel de fentanilo en su sistema podría ser fatal, las personas que consumen la droga con regularidad pueden desarrollar tolerancia.

Ross dijo que ambos tenían recetas, y cuando se acabaron, tomaron las recetas de otros y consumieron drogas ilegales.

“La adicción, en mi opinión, es una lucha de por vida. … No es algo que simplemente va y viene. Es algo con lo que lidiaré para siempre ”, dijo.

En marzo de 2020, Ross llevó a Floyd a la sala de emergencias porque tenía un dolor de estómago extremo y ella se enteró de que había tenido una sobredosis. En los meses siguientes, dijo Ross, ella y Floyd pasaron mucho tiempo juntos durante la cuarentena del coronavirus, y Floyd estaba limpio.

Pero sospechaba que comenzó a consumir nuevamente unas dos semanas antes de su muerte porque su comportamiento cambió: dijo que habría momentos en los que estaría levantado y brincando, y otros momentos en los que sería ininteligible.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, insistió en el uso de drogas de Floyd al interrogar a Ross, haciendo preguntas destinadas a mostrar el peligro de una sobredosis y la muerte.

Durante el interrogatorio de Nelson, Ross también reveló que el apodo de Floyd para ella en su teléfono era “Mamá”, testimonio que puso en duda el relato ampliamente difundido de que Floyd estaba llorando por su madre mientras yacía clavado en el pavimento.

También el jueves, un paramédico que llegó a la escena ese día testificó que la primera llamada fue un Código 2, para alguien con una lesión en la boca, pero se actualizó un minuto y medio después al Código 3, un incidente que puso en peligro la vida y que provocó la muerte. ellos para encender las luces y la sirena.

Seth Bravinder dijo que no vio señales de que Floyd respirara o se moviera, y parecía que estaba en un paro cardíaco. Un segundo paramédico, Derek Smith, testificó que comprobó el pulso y no pudo detectarlo: “¿En términos sencillos? Pensé que estaba muerto.”

Bravinder dijo que cargaron a Floyd en la ambulancia para que pudiera recibir atención “en un ambiente óptimo”, pero también porque los transeúntes “parecían muy molestos en la acera” y hubo algunos gritos. “En mi mente, al menos, queríamos alejarnos de eso”, dijo.

El abogado de Chauvin ha argumentado que la policía en la escena estaba distraída por lo que percibían como una multitud creciente y cada vez más hostil. El video mostró a unos 15 espectadores cerca de donde yacía Floyd.

Bravinder dijo que después de conducir la ambulancia tres cuadras y saltar hacia atrás para ayudar a su compañero, un monitor mostró que el corazón de Floyd no latía. Dijo que nunca pudieron recuperar el pulso.

En el interrogatorio, el abogado de Chauvin preguntó por qué la ambulancia no fue directamente al hospital, y presionó a Smith sobre la condición de Floyd mientras yacía en la acera. El paramédico se expresó en términos directos, diciendo que Floyd estaba “muerto” o “fallecido”.

Ross comenzó su testimonio contando cómo ella y Floyd se conocieron en un refugio donde Floyd era guardia de seguridad.

“¿Puedo contar la historia?” ella preguntó. “Es una de mis historias favoritas para contar”.

Dijo que había ido al refugio porque el padre de sus hijos se estaba quedando allí. Pero se molestó ese día porque el padre no iba al vestíbulo para hablar sobre el cumpleaños de su hijo. Floyd se acercó a ver cómo estaba.

“Floyd tiene esta gran voz sureña profunda, ronca”, recuerda Ross. “Y él dice, ‘Hermana, ¿estás bien, hermana?’ Y yo no estaba bien. Yo estaba como, ‘No, solo estoy esperando al padre de mis hijos’. Él dijo: ‘¿Puedo rezar contigo?’ ”

“Esta persona amable, simplemente se me acercó y me dijo: ‘¿Puedo orar contigo?’ cuando me sentí sola en este vestíbulo, fue tan dulce ”, dijo.

Minnesota es una rareza al permitir explícitamente tal testimonio de “chispa de vida” sobre una víctima de crimen en el juicio. Los abogados defensores a menudo sostienen que ese testimonio permite a los fiscales jugar con las emociones de los jurados.

