WINSTON-SALEM, NC (WGHP) — Un comprador de comestibles en California presentó una demanda colectiva contra TW Garner Food Co., alegando publicidad engañosa sobre la marca de salsa picante Texas Pete.

¿Su problema? La salsa picante Texas Pete no se hace en Texas, sino en Carolina del Norte.

Philip White, de Los Ángeles, afirma que tenía la impresión de que la salsa picante Texas Pete se producía en Texas cuando compró una botella de $3 en un supermercado Ralph en septiembre de 2021, según la denuncia.

“White se basó en el lenguaje y las imágenes que se muestran en la etiqueta frontal del producto, y en el momento de la compra entendió que el producto era un producto de Texas”, dice la denuncia.

La etiqueta incluye “la famosa estrella blanca ‘solitaria’ de la bandera de Texas junto con un vaquero ‘atado'”, que son imágenes que White asumió que eran claramente tejanos, según la demanda.

White dijo que más tarde se sorprendió al saber que Texas Pete no es un producto de Texas, sino fabricado en Winston-Salem, Carolina del Norte, un hecho que TW Garner Food Co. admite fácilmente en su sitio web.

“Sorprendentemente, no tienen nada de Texas”, dice la demanda sobre la marca. La denuncia alega además que los ingredientes de Texas Pete también provienen de “fuentes fuera de Texas”.

¿Por qué Texas Pete se llama Texas Pete?

Es una pregunta obvia, y la marca incluso reconoce que puede resultar confuso para algunos.

El sitio web de la marca destaca un artículo del Triad Business Journal del 5 de diciembre de 2013 , con la siguiente oración: “Con un nombre como Texas Pete, uno pensaría que la famosa salsa picante se fabrica en algún lugar del Estado de la Estrella Solitaria”.

Pero Texas Pete aborda esta pregunta desde el principio y no rehuye sus raíces en Carolina.

“‘Entonces, ¿cómo es que una sabrosa salsa de pimiento rojo hecha en Carolina del Norte se llama ‘Texas Pete’ de todos modos?'”, Pregunta el sitio, de forma preventiva, en su página de historial.

Según Texas Pete, “cuenta la leyenda” que el fundador de la compañía, Sam Garner, y sus hijos Thad, Ralph y Harold, estaban tratando de pensar en un nombre para su salsa picante cuando recurrieron a su asesor de marketing. El asesor recomendó “‘Mexican Joe’ para connotar el sabor picante de la cocina que asociaban con la región.

Garner rechazó esta idea a favor de “un nombre estadounidense” y en su lugar sugirió Texas, “que también tenía reputación por su cocina picante”, afirma el sitio web. Garner agregó “Pete” como un guiño al apodo de su hijo Harold.

Pero White, en su denuncia, apunta a la propia historia de la marca como prueba de supuesta publicidad engañosa.

“Al revelar el proceso de pensamiento detrás de su marca, [TW Garner Food Co.] admite que la reputación de Texas era una que estaban tratando de imitar y capitalizar al crear su marca”, dice la denuncia.

La denuncia acusa a Texas Pete de inventar un “esquema de marketing y etiquetado falso específicamente porque sabe que el estado de Texas disfruta de cierto misticismo y atractivo en el mercado de consumo y es conocido por su cocina de calidad, comida picante y salsa picante en particular”.

Si hubiera sabido que Texas Pete no se hizo en Texas, White dice que no habría comprado la salsa picante o no habría pagado tanto por ella. Cree que no es el único.

“Al representar que sus productos de salsa picante de la marca Texas Pete son productos de Texas, cuando no lo son, [TW Garner Food Co.] se ha abierto camino a una posición líder en el mercado en la industria de salsa picante de $3 mil millones a expensas de la ley. -Competidores permanentes y consumidores en todo el país que desean la auténtica salsa picante de Texas y razonablemente, pero incorrectamente, creen que eso es lo que obtienen cuando compran Texas Pete”, dice la demanda.

La demanda argumenta que la marca Texas perjudica en última instancia a las empresas más pequeñas de Texas que intentan sacar provecho de la autenticidad de su salsa picante de Texas.

La demanda de White, presentada en nombre de todas las personas en los EE.UU. que compraron Texas Pete, pide a la corte que obligue a Texas Pete a cambiar su nombre y marca y pagar.

TW Garner Food Co. tiene hasta el 10 de noviembre para responder a la denuncia.