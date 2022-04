WASHINGTON (AP) — Rusia y Estados Unidos llevaron a cabo un dramático intercambio de prisioneros el miércoles, intercambiando a un veterano de la Marina encarcelado en Moscú por un narcotraficante ruso convicto que cumple una larga sentencia de prisión en Estados Unidos, dijeron un alto funcionario estadounidense y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. .

El acuerdo sorpresa habría sido una maniobra diplomática notable incluso en tiempos de paz, pero fue aún más extraordinario porque se hizo cuando la guerra de Rusia con Ucrania ha llevado las relaciones con los EE.UU. a su punto más bajo en décadas.

Como parte del intercambio, Rusia liberó a Trevor Reed, un exinfante de marina de Texas que fue arrestado en el verano de 2019 después de que las autoridades rusas dijeran que agredió a un oficial mientras la policía lo conducía a una estación de policía luego de una noche de consumo excesivo de alcohol. Posteriormente, Reed fue sentenciado a nueve años de prisión, aunque su familia ha mantenido su inocencia y el gobierno de los Estados Unidos lo ha descrito como injustamente detenido.

EE.UU. acordó devolver a Konstantin Yaroshenko, un piloto ruso que cumple una sentencia de prisión federal de 20 años en Connecticut por conspiración para contrabandear cocaína a EE.UU. después de que fue arrestado en Liberia en 2010 y extraditado a EE.UU.

Rusia había buscado su regreso durante años al mismo tiempo que rechazaba las súplicas de funcionarios estadounidenses de alto nivel para liberar a Reed, quien se acercaba a su día 1000 bajo custodia y cuya salud había empeorado recientemente, según su familia.

Un alto funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a discutir el asunto por su nombre y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, describió el caso de Reed como uno de “máxima prioridad” para la administración Biden, incluso debido a su salud. El funcionario señaló que Yaroshenko, cuya sentencia ahora ha sido conmutada, ya había cumplido la mayor parte de su sentencia.

“Fue una decisión difícil, pero pensamos que valía la pena”, dijo el funcionario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que el intercambio de Reed y Yaroshenko fue “el resultado de un largo proceso de negociación”.

Los dos presos fueron intercambiados en un país europeo. Aunque los funcionarios no dijeron dónde tuvo lugar la transferencia, en las horas previas a que ocurriera, los rastreadores de vuelos comerciales identificaron un avión perteneciente al servicio de seguridad federal de Rusia que volaba a Ankara, Turquía. La Oficina de Prisiones de EE. UU. también actualizó su sitio web durante la noche para reflejar que Yaroshenko ya no estaba bajo custodia.

Reed estaba en camino de regreso a los EE.UU., viajando con Roger Cartsens, el enviado presidencial especial del gobierno de los EE.UU. para asuntos de rehenes.

El intercambio de prisioneros marca la liberación de más alto perfil durante la administración de Biden de un estadounidense considerado injustamente detenido en el extranjero y se produce incluso cuando las familias de los detenidos que se reunieron durante el último año con funcionarios de la administración los describieron como indiferentes a la idea de un intercambio.

En un comunicado, la familia Reed agradeció al presidente Joe Biden “por tomar la decisión de traer a Trevor a casa”, así como a otros funcionarios de la administración y a Bill Richardson, el exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, quien según la familia viajó a Moscú horas antes del inicio de la guerra de Ucrania con la esperanza de asegurar la liberación de Reed.

Reed fue uno de los varios estadounidenses que se sabe que están detenidos por Rusia, incluida la estrella de la WNBA Brittney Griner, quien fue detenida en febrero después de que las autoridades dijeron que una búsqueda en su bolso reveló un derivado del cannabis, y el ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan Paul Whelan, quien está detenido en los cargos relacionados con el espionaje que su familia dice que son falsos. No estaba claro qué impacto podría tener la acción del miércoles en sus casos.

Los padres de Reed lograron una rara reunión privada con Biden y funcionarios de la administración el mes pasado. Se habían parado semanas antes a lo largo de la ruta de su caravana durante una visita presidencial a Texas con la esperanza de atraer su atención, y luego se manifestaron frente a la Casa Blanca para pedir una reunión.