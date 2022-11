NUEVA YORK (WXIN) – Más de 80,000 juegos de ropa para niños están siendo retirados porque la pintura contiene niveles de plomo que violan la ley federal.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor dijo que el retiro involucra conjuntos de ropa para niños Bentex en nueve estilos diferentes con temas de Disney. Los conjuntos de ropa se vendieron en TJMAXX, DD’s/Ross, Burlington, Army & Airforce Exchange Service y otras tiendas en todo el país y en línea desde noviembre de 2021 hasta agosto de 2022.

El retiro se inició porque la tinta textil pintada en los conjuntos de ropa retirados contiene niveles de plomo que superan la prohibición federal de pintura con plomo o la prohibición federal de contenido de plomo. El plomo es tóxico si lo ingieren los niños pequeños y puede causar problemas de salud adversos.

La CPSC dijo que la exposición al plomo puede causar problemas de salud adversos, como:

Daño al cerebro y al sistema nervioso

Crecimiento y desarrollo lentos

Problemas de aprendizaje y comportamiento

Problemas de audición y habla

Los niños que experimentan estos efectos adversos pueden tener un coeficiente intelectual más bajo, menor capacidad para prestar atención y bajo rendimiento en la escuela. El CDC dijo que también hay evidencia de que la exposición infantil al plomo puede causar daños a largo plazo.

Juego de pantalones Bentex de 3 paquetes retirados del mercado (Foto//CPSC)

Conjunto de shorts para niña Bentex retirado del mercado (Foto//CPSC)

Conjunto de shorts para niña Bentex retirado del mercado (Foto//CPSC)

Conjunto de shorts de ciclista Bentex retirados del mercado (Foto//CPSC)

Conjunto de calzas tipo jersey de Bentex retirado del mercado (Foto//CPSC)

Juego de calzas para niños Bentex retirado del mercado (Foto//CPSC)

Juego de pantalones cortos para niños Bentex retirados del mercado (Foto//CPSC)

Conjunto de pantalones cortos Bentex para niños retirados del mercado (Foto//CPSC)

Los números de artículo y lote están impresos en el cuello de la ropa o en la etiqueta lateral. Los siguientes estilos están incluidos en el retiro.

Nombre y descripción del producto Número de lote Conjunto de mallas de jersey – G9P6456M Conjunto de dos piezas para niños, 100 % poliéster, para bebés hasta niñas de talla 18. El conjunto incluye una blusa amarilla de manga larga con estampado de Minnie Mouse y mallas negras con flores blancas y amarillas. 69P6456MI-0122, 79P6456MI-0122, 89P6456MI-0122, 99P6456MI-0122 69P6456MI-0722, 79P6456MI-0722, 89P6456MI-0722, 99P6456MI-0722 Bike Shorts Set – G1E2125MI Conjunto infantil de dos piezas para niños pequeños. El conjunto incluye camiseta de manga corta de poliéster rojo con estampado de Minnie Mouse y pantalón corto gris con lunares negros y cabezas de Minnie Mouse. 71E2125MI-0122 Conjunto de pantalones cortos para niñas – SP2247971DC Conjunto de dos piezas para niños pequeños hasta niñas en tallas 4-6X. El conjunto es una camiseta de manga corta de poliéster amarillo con estampado de Winnie the Pooh y “Hello Hunny”. Los pantalones cortos son de color azul claro con estampado de Winnie the Pooh y un borde amarillo. SP2247971DC 3/2022 Conjunto de pantalones cortos para niñas – SP2246088DS Conjunto infantil de dos piezas para niñas de tallas 4-16. El conjunto es una camiseta de manga corta de poliéster morado con 4 personajes de Disney Descendants y el estampado “Wickedly Fierce”. Los pantalones cortos son de color gris con un ribete morado. SP2246088DS 03/2022 Conjunto de pantalones cortos para niños: B2E6459LN Conjunto de dos piezas para niños, 100 % algodón, para recién nacidos y bebés. El conjunto es una camiseta verde de manga larga con Grodu (bebé Yoda) y estampado de ranas. Los pantalones cortos son de rayas verdes con estampados de Grodus (bebé Yoda) y ranas. 02E6459LN-0322, 12E6459LN-0322 Conjunto de pantalones cortos de tres paquetes – B2E6919MM El conjunto es un paquete de tres pantalones cortos de 100% algodón en gris, amarillo y marrón con un estampado de Mickey Mouse. Los pantalones cortos tienen un cordón que combina con el color del pantalón corto alrededor de la cintura y son para recién nacidos hasta niños, tallas 4-7. 02E6919MM-0322, 12E6919MM-0322, 22E6919MM-0322, 32E6919MM-0322 Conjunto de pantalones de tres paquetes – B2P6920MM El conjunto es un paquete de tres pantalones deportivos de 100 % algodón en gris, amarillo y marrón con un estampado de Mickey Mouse y son para recién nacidos hasta niños de tallas 4-7. 02P6920MM-0322, 12P6920MM-0322, 22P6920MM-0322, 32P6920MM-0322 Conjunto de pantalones cortos para niños – B2E5094PH Conjunto de dos piezas para niños de 100 % algodón para bebés y niños pequeños. El conjunto es una camiseta amarilla de manga corta con estampado de Winnie the Pooh, Tigger y “Just beeing me”. Los shorts son grises con estampado de cabezas de Winnie the Pooh y Tigger. 12E5094PH-1021 22E5094PH-1021 Conjunto de calzas para niños – G2P6361MI Conjunto de dos piezas de jersey de poliéster para niños, para bebés y niñas, tallas 4-7. El conjunto es una camiseta verde de manga corta con Minnie Mouse y “Best Buds” impreso. Legging rosa con flores blancas y lunares marrones. 62P6361MI-0322

72P6361MI-0322

82P6361MI-0322

Cualquiera que tenga los juegos de ropa retirados del mercado debe quitárselos a los niños y comunicarse con Bentex para obtener instrucciones sobre cómo devolver o deshacerse de la ropa retirada del mercado para recibir un reembolso completo. Las personas pueden comunicarse con Bentex al 800-451-0285 de 9 am a 5 pm ET de lunes a jueves y de 9 am a 3 pm los viernes o por correo electrónico a remove@bentex.com.