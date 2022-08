FRESNO, Calif. ( WXIN ) – El fabricante de batidos de proteína Lyons Magnus está ampliando su retiro del mercado de productos nutricionales y bebidas que podrían estar contaminados.

La compañía retiró previamente 53 productos nutricionales y bebidas porque pueden tener bacterias del germen Cronobacter sakazakii. Este germen puede causar fiebre, vómitos e infecciones del tracto urinario.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que la infección por este germen puede ser muy grave para las personas mayores y las personas con VIH, trasplantes de órganos o cáncer.

Cronobacter sakazakii estuvo en el centro de un retiro del mercado de fórmula para bebés en febrero de 2022. Si bien la compañía dijo que la lista de productos no incluía ningún producto para bebés, sí incluye algunos productos para niños de hasta 1 año.

Los productos también pueden estar contaminados con Clostridium botulinum. Si bien no se ha encontrado en los productos, la compañía advierte a las personas que no los consuman incluso si no se ven ni huelen mal.

Esta toxina puede causar una forma grave de intoxicación alimentaria desde seis horas hasta dos semanas después del consumo. Los síntomas pueden incluir visión doble, visión borrosa, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar y debilidad muscular.

El comunicado dijo que el envenenamiento por botulismo puede causar parálisis respiratoria, lo que resulta en la muerte, a menos que se brinde asistencia para respirar.

El 10 de agosto, la compañía anunció que está ampliando su retiro del mercado para incluir marcas y fechas de código adicionales. Esto incluye 32 productos adicionales. Hay casi 400 códigos de lote adicionales agregados al retiro.

La expansión se produce después de una colaboración y consulta continuas con la FDA. La compañía dice que un análisis de los productos indica que no cumplían con las especificaciones comerciales de esterilidad.

Se empaquetan en varios formatos bajo muchas marcas diferentes y se distribuyen a partir de abril de 2021.

Fotos de presentación de diapositivas//FDA

Cualquiera que tenga el producto retirado debe tirarlo o devolverlo donde lo compró para obtener un reembolso. Cualquier persona que tenga preguntas puede llamar al centro de soporte de retirada de Lyons al 1-800-627-0577. La compañía también alienta a las personas a no consumir productos después de su mejor fecha de compra.

Puede encontrar la lista completa de productos retirados visitando el sitio web de la FDA .