ROANOKE, Texas (NEXSTAR) – Una auditoría de un negocio de parrilladas en el condado de Denton, Texas, reveló que la compañía no pagó a 910 trabajadores sus propinas completas y el pago adecuado de horas extra: un total de $867,572 adeudados, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL ) División de Horas y Salarios.

El departamento dice que Roanoke Hard Eight LLC, ubicada en Roanoke, Texas, divide las propinas entre los empleados que reciben propinas y los gerentes por hora, una violación de la Ley de Normas Laborales Justas. Además, el departamento dice que a los gerentes que trabajan por hora no se les pagó la tarifa correcta de tiempo y medio por las horas extra trabajadas.

DOL dice que Roanoke Hard Eight LLC ha “cooperado completamente” con la investigación. Nexstar se ha comunicado con Hard Eight pero aún no ha recibido respuesta. El director de operaciones de Hard Eight BBQ, Matt Perry, le dijo a NBC News que la violación fue un malentendido de los cambios de 2019 a la Ley de salarios y normas laborales justas, que prohíbe a los gerentes y empleadores quedarse con las propinas de los trabajadores por cualquier motivo.

Perry dijo que los gerentes se incluyeron originalmente porque están tan involucrados como los trabajadores que reciben propinas. La compañía dijo que hizo cambios inmediatos una vez que se dio cuenta de las violaciones y les dio a los gerentes un aumento para ajustarse a la pérdida de propinas.

DOL le dijo a Nexstar que la empresa pagó directamente a unos 219 empleados y desembolsó el resto de los salarios atrasados al departamento para los empleados que no pudieron localizar. El DOL dice que ha cobrado el dinero adeudado a estos empleados.

“Roanoke Hard Eight violó la ley al incluir a los gerentes en su grupo de propinas. Al hacerlo, el empleador les negó a los trabajadores que recibían propinas algunas de sus propinas y les dio a los gerentes los salarios de horas extra adecuados”, explicó el Director del Distrito de Horas y Salarios, Jesús A. Valdez en Dallas. “A medida que las empresas luchan por encontrar personas que hagan el trabajo necesario para seguir operando, los empleadores deberían evitar infracciones o correr el riesgo de que les resulte aún más difícil retener y reclutar trabajadores que pueden optar por buscar trabajos en los que recibirán todos los salarios que les corresponde…”

El Departamento de Trabajo dice que está buscando activamente a ex empleados de Hard Eight a quienes se les debe dinero. Alienta a los exempleados a que se comuniquen con el departamento al (866) 487-9243 o en su sitio de Salarios adeudados para los trabajadores.

Mientras tanto, Perry le dijo a NBC News que la compañía ha cumplido desde agosto de 2021 y lo verificó una vez más con el departamento la semana pasada.

DOL dice que en situaciones como estas, la cantidad de tiempo que una empresa tiene para solucionar el problema y pagar a sus empleados depende de la investigación y de una serie de variables. Si bien el DOL dice que no revela la naturaleza de las investigaciones específicas o cómo se enteran de posibles violaciones, dice que su División de Horas y Salarios se enfoca en ciertos tipos de negocios e industrias, particularmente industrias de bajos salarios, debido a las altas tasas de violaciones y empleo de trabajadores vulnerables.