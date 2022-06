AUSTIN, Texas (AP) — Las autoridades policiales tenían suficientes oficiales en la escena de la masacre de la escuela Uvalde para detener al atacante tres minutos después de que ingresó al edificio, testificó el martes el jefe de seguridad pública de Texas, y calificó la respuesta policial como un “fracaso abyecto”.

En cambio, los policías con rifles se pararon y esperaron en un pasillo de la escuela durante casi una hora mientras el hombre armado llevaba a cabo el ataque del 24 de mayo que dejó 19 niños y dos maestras muertos.

El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, testificó en una audiencia en el Senado estatal sobre el manejo policial de la tragedia. Los retrasos en la respuesta de las fuerzas del orden público se han convertido en el foco de investigaciones federales, estatales y locales.

Ocho minutos después de que el tirador ingresara al edificio, un oficial informó que la policía tenía una palanca que podían usar para derribar la puerta del salón de clases, dijo McGraw. Diecinueve minutos después de la entrada del pistolero, la policía introdujo el primer escudo balístico en el edificio, testificó el testigo.

McCraw le dijo al comité del Senado que Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, decidió anteponer la vida de los oficiales a la de los niños.

El jefe de seguridad pública comenzó a delinear para el comité una serie de oportunidades perdidas, fallas en la comunicación y otros errores.

“Se ha informado que no tenía una radio con él. Eso es cierto. No lo hizo”, dijo McCraw sobre Arredondo.

McCraw también dijo que la puerta del salón de clases no se podía cerrar con llave desde adentro.

Además, McCraw dijo que las radios de la policía y del alguacil no funcionaban dentro de la escuela; dentro de la escuela solo funcionaban las radios de los agentes de la Patrulla Fronteriza en el lugar, e incluso no funcionaban a la perfección.

Las preguntas sobre la respuesta de las fuerzas del orden comenzaron días después de la masacre. McCraw dijo tres días después del tiroteo que Arredondo tomó “la decisión equivocada” cuando optó por no entrar al salón de clases durante más de 70 minutos, incluso cuando los estudiantes de cuarto grado atrapados dentro de dos salones de clases llamaban desesperadamente al 911 para pedir ayuda y los padres angustiados afuera de la escuela instaron a los oficiales a entrar.

Arredondo dijo más tarde que no se consideraba a sí mismo la persona a cargo y asumió que alguien más había tomado el control de la respuesta policial. Arredondo ha rechazado repetidas solicitudes de comentarios a The Associated Press.

El pistolero de 18 años usó un rifle semiautomático estilo AR-15.