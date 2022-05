NANTUCKET, Mass. ( WPRI ) — Nantucket está un paso más cerca de hacer topless todas las playas de la isla.

Actualmente, hay playas en la isla donde los lugareños las conocen como de ropa opcional, pero los residentes votaron 327-242 el martes por la noche para hacer que todas las playas se hagan topless.

La medida se llama “Igualdad de género en las playas” y dice en parte: “Con el fin de promover la igualdad para todas las personas, cualquier persona podrá estar en topless en cualquier playa pública o privada dentro de la ciudad de Nantucket”.

Dorothy Stover, quien redactó la medida, la llama “máxima libertad” para todos los géneros.

“Estar en topless no es estar desnudo. Este estatuto no haría que las playas sean playas nudistas. Este estatuto permitiría que las blusas sean opcionales para cualquier persona que elija estar en topless”, explicó.

La familia de Stover ha vivido en Nantucket durante siete generaciones y ella es la hija del ex secretario municipal. También es una autoproclamada educadora del amor y el placer.

El estatuto se presentó durante el segundo día de la reunión anual de la ciudad de Nantucket y obtuvo 30 minutos de respuestas de los votantes.

“Son tus acciones, es tu comportamiento, tu mentalidad lo que demuestra que eres igual a cualquier hombre y que ningún hombre es superior a ninguna mujer. No necesito votar a favor de hacer topless en los embarcaderos para demostrar que somos iguales en este mundo”, dijo una mujer.

“Entiendo lo que la señorita Williams tiene que decir, hay una parte de mí que también siente eso, pero cuando se trata de lo esencial de lo que es y lo que no es justo, no creo que sea justo”. . Puedo hacerlo, ellos no. No lo entiendo”, agregó un hombre.

La ley estatal actual dice que solo los hombres pueden hacer topless en público y las mujeres pueden enfrentar una pena de hasta tres años de prisión y una multa de hasta $300 si lo hacen.

La medida ahora necesita la firma del fiscal general para entrar en vigencia.