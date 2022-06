SAN FRANCISCO (AP) — Sheryl Sandberg, la ejecutiva número 2 del propietario de Facebook, Meta, dejará el cargo, según una publicación del miércoles en su página de Facebook. Sandberg se ha desempeñado como directora de operaciones en el gigante de las redes sociales durante 14 años. Se unió a Google en 2008, cuatro años antes de que Facebook se hiciera público.

Meta no respondió de inmediato a un mensaje para obtener comentarios.

“Cuando acepté este trabajo en 2008, esperaba estar en este puesto durante cinco años. Catorce años después, es hora de que escriba el próximo capítulo de mi vida”, escribió Sandberg en su página de Facebook. Ella no dijo lo que planeaba hacer.

Sandberg ha liderado el negocio de publicidad de Facebook, ahora Meta, y fue responsable de nutrirlo desde su infancia hasta convertirlo en una potencia de más de $100 mil millones al año.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo en su propia publicación de Facebook que no planea reemplazar a Sandberg en la estructura existente de la compañía. Javier Olivan será el nuevo COO de Meta.

Zuckerberg dijo que “este papel será diferente de lo que ha hecho Sheryl. Será un puesto de director de operaciones más tradicional en el que Javi se centrará interna y operativamente, basándose en su sólido historial de hacer que nuestra ejecución sea más eficiente y rigurosa”.

Si bien Sandberg ha sido durante mucho tiempo la número 2 de Zuckerberg, incluso sentada junto a él, al menos antes de la pandemia, en la sede de la compañía en Menlo Park, California, también tuvo un trabajo muy público, reuniéndose con legisladores, organizando grupos de enfoque. y hablar sobre temas como las mujeres en el lugar de trabajo y, más recientemente, el aborto.

“Creo que Meta ha llegado al punto en que tiene sentido que nuestros grupos de productos y negocios estén más integrados, en lugar de tener todas las funciones de negocios y operaciones organizadas por separado de nuestros productos”, escribió Zuckerberg.

Sandberg ha tenido algunos errores públicos en la empresa, incluido su intento de desviar la culpa de Facebook por la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU. En una entrevista más tarde ese mes que fue transmitida por Reuters, dijo que pensaba que los eventos del día estaban “organizados en gran medida en plataformas que no tienen nuestra capacidad para detener el odio, no tienen nuestros estándares y no tienen nuestro transparencia.”

Esto resultó ser falso. Los documentos internos, revelados por la denunciante Frances Haugen más tarde ese año, mostraron que los propios empleados de Facebook estaban preocupados por la respuesta vacilante y, a menudo, inversa de la empresa al aumento del extremismo en los EE.UU.

“¿No hemos tenido suficiente tiempo para descubrir cómo manejar el discurso sin permitir la violencia?” escribió un empleado en un tablero de mensajes interno en el punto álgido de la agitación del 6 de enero. “Hemos estado alimentando este fuego durante mucho tiempo y no debería sorprendernos que ahora esté fuera de control”.

Sandberg, quien perdió a su esposo repentinamente en 2015, dijo que “no está del todo segura de lo que traerá el futuro”.

“Pero sé que incluirá enfocarme más en mi fundación y trabajo filantrópico, que es más importante para mí que nunca dado lo crítico que es este momento para las mujeres”, escribió, y agregó que también se casará este verano y que la crianza de los hijos su familia ampliada de cinco hijos también será parte de este futuro.

Dejará Meta en el otoño y continuará sirviendo en el directorio de la compañía.