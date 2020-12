Reino Unido aprueba el uso de la segunda vacuna COVID-19 con un almacenamiento más fácil

LONDRES (AP) – Gran Bretaña se convirtió el miércoles en el primer país en autorizar una vacuna COVID-19 fácil de manejar cuyos desarrolladores esperan que se convierta en la “vacuna para el mundo”. La aprobación y un cambio en la política que acelerará el lanzamiento de la vacuna en el Reino Unido se produce cuando un aumento en las infecciones amenaza con inundar los hospitales británicos.

El Departamento de Salud dijo que había aceptado una recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios para autorizar el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, con sede en el Reino Unido.

“El lanzamiento comenzará el 4 de enero y realmente se acelerará en las primeras semanas del próximo año”, dijo el secretario de salud británico Matt Hancock a Sky News. Gran Bretaña ha comprado 100 millones de dosis de la vacuna.

El director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, le dijo a BBC Radio 4 que la compañía podría comenzar a enviar las primeras dosis de la vacuna el miércoles o el jueves “y la vacunación comenzará la próxima semana y llegaremos a 1 millón, y más allá, una semana, muy rápidamente”.

Cientos de miles de personas en el Reino Unido ya han recibido una vacuna diferente, fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech.

Soriot dijo que era “un día importante para millones de personas en el Reino Unido que tendrán acceso a esta nueva vacuna. Se ha demostrado que es eficaz, bien tolerada, fácil de administrar y AstraZeneca la suministra sin fines de lucro”.

Por lo general, las vacunas contra el coronavirus se han administrado en dos dosis, con una inyección inicial seguida de un refuerzo unas tres semanas después.

Pero en un cambio de enfoque, el gobierno británico dijo que con la vacuna AstraZeneca daría prioridad a administrar una sola dosis a la mayor cantidad posible de personas, lo que se cree que brinda una gran medida de protección contra el virus. Dijo que las personas con mayor riesgo tendrían prioridad y que todos recibirían un segundo golpe dentro de las 12 semanas posteriores al primero.

La nueva estrategia se produce en un contexto de aumento de las infecciones en el Reino Unido.El número de pacientes hospitalizados por COVID-19 ha superado el primer pico del brote en la primavera, y las autoridades culparon a una nueva variante más transmisible del virus, identificada por primera vez en el sureste. Inglaterra, por el pico.

El Dr. Andrew Pollard de la Universidad de Oxford, uno de los líderes del equipo de desarrollo, ofreció la esperanza de que la vacuna recientemente aprobada ayude.

“Por el momento, no hay evidencia de que las vacunas no funcionen contra la nueva variante”, dijo Pollard a Radio 4. “Pero eso es algo que tenemos que mirar. No podemos ser complacientes con esta variante o quizás con variantes futuras “.

Los resultados parciales de estudios en casi 24,000 personas en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica sugieren que las vacunas son seguras y aproximadamente un 70% de efectividad para prevenir enfermedades causadas por la infección por coronavirus.

Eso no es tan bueno como otros candidatos a vacunas, pero Soriot le dijo recientemente al periódico Sunday Times que confiaba en que la vacuna resultaría tan efectiva como sus rivales.

Se espera que la vacuna Oxford-AstraZeneca sea de confianza en muchos países debido a su bajo costo, disponibilidad y facilidad de uso. Se puede guardar en refrigeradores en lugar de en el almacenamiento ultrafrío que requieren otras vacunas. La compañía ha dicho que la venderá a 2,50 dólares la dosis y planea fabricar hasta 3 mil millones de dosis para fines de 2021.

“Tenemos una vacuna para el mundo”, dijo Pollard.

Los investigadores afirman que la vacuna protegió contra la enfermedad en el 62% de los que recibieron dos dosis completas y en el 90% de los que inicialmente recibieron la mitad de la dosis debido a un error de fabricación. Sin embargo, el segundo grupo incluyó solo a 2.741 personas, muy pocas para ser concluyentes.

También quedan dudas sobre qué tan bien protege la vacuna a las personas mayores. Solo el 12% de los participantes del estudio tenían más de 55 años y se inscribieron más tarde, por lo que no ha habido tiempo suficiente para ver si desarrollan infecciones a un ritmo menor que los que no recibieron la vacuna.

Los investigadores también fueron criticados por la falta de información en septiembre, cuando se suspendieron los estudios porque un participante padecía una enfermedad grave. AstraZeneca inicialmente se negó a proporcionar más detalles debido a la confidencialidad del paciente.

Al final, los ensayos se reanudaron después de que los reguladores revisaron los datos de seguridad y decidieron que era seguro continuar. Los resultados parciales publicados no muestran hospitalizaciones ni enfermedades graves entre los que recibieron la vacuna. También se está realizando un estudio separado que prueba la vacuna AstraZeneca en los EE. UU.

La vacuna se convertirá en la segunda vacuna COVID-19 en uso en Gran Bretaña. El 2 de diciembre, los reguladores dieron autorización de emergencia a la vacuna Pfizer-BioNTech.

Tener otra vacuna disponible significa que más personas pueden obtener protección, dijo Sarah Gilbert, científica de Oxford involucrada en el proyecto AstraZeneca. Toma un enfoque diferente al de Pfizer-BioNTech uno u otro desarrollado en los Estados Unidos por Moderna Inc.

El almacenamiento ultrafrío que necesitan esas otras vacunas es “muy poco práctico” en los países en desarrollo, dijo el Dr. Gillies O’Bryan-Tear, presidente de políticas y comunicaciones de la Facultad de Medicina Farmacéutica de Gran Bretaña. Significa que el AstraZeneca “puede llegar a más partes del mundo que el de Pfizer”, dijo.

La acción de Gran Bretaña probablemente signifique que la Organización Mundial de la Salud pronto autorizará la vacuna AstraZeneca para su uso en un esfuerzo global para ayudar a los países pobres, llamado COVAX. La iniciativa, liderada por la OMS y la alianza de vacunas GAVI, ha asegurado el acceso a al menos 100 millones de dosis de la vacuna, con opciones y otros acuerdos para comprar más. Pero ninguno puede distribuirse hasta que la OMS dé luz verde.

La agencia de salud de la ONU no otorga licencias ni regula las vacunas en sí, pero generalmente evalúa las vacunas una vez que han sido aprobadas por una agencia como el regulador del Reino Unido o la Agencia Europea de Medicamentos. Los expertos de la OMS realizan su propia evaluación para determinar si los riesgos de una vacuna superan o no sus beneficios y luego hacen una recomendación para que las inyecciones estén “precalificadas” para que puedan ser compradas por donantes para países en desarrollo.

La mayoría de las vacunas contra el coronavirus que se utilizarán en los países más pobres probablemente serán fabricadas por el Serum Institute of India, que ha sido contratado por AstraZeneca para producir mil millones de dosis. En junio, la compañía farmacéutica anunció que el Serum Institute produciría 400 millones de dosis para fines de 2020, pero a principios de diciembre, solo se habían fabricado alrededor de 50 millones de dosis después de que la producción se detuviera varias veces.

Además del Serum Institute, AstraZeneca también tiene acuerdos con fabricantes de vacunas en Brasil, Sudáfrica y China para fabricar la vacuna desarrollada por Oxford para su uso en países en desarrollo.

___

Corder informó desde La Haya, Países Bajos. La escritora médica de AP Maria Cheng en Toronto y la corresponsal de AP Jill Lawless en Londres contribuyeron con este reportaje.