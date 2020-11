COCOA, Fla. (WESH) – Dos adolescentes, uno de 16 años y otro de 18, murieron luego de que un ayudante del alguacil del condado de Brevard les disparara el viernes, confirmó la oficina del alguacil el lunes.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:30 am en el área de Stetson Drive e Ivy Drive en Cocoa. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida dijo que estaba investigando un tiroteo que involucró a un agente de Brevard, pero hasta el lunes por la tarde, no se habían dado más detalles.

Los agentes dijeron que el tiroteo ocurrió mientras buscaban un vehículo que huía de una parada de tráfico en la US1 y State Road 528.

Las autoridades dijeron que los agentes se pusieron en contacto con un vehículo en el área de Stetson Drive e Ivy Drive en Cocoa y fue entonces cuando ocurrió el tiroteo. No está claro si ese vehículo era el que había huido de la parada de tráfico o lo que provocó que el oficial abriera fuego.

Dos personas en el vehículo fueron baleadas y declaradas muertas en un hospital cercano.

Los agentes los identificaron el lunes como Anthony Crooms, de 16 años, y Sincere Pierce, de 18. Ambos eran de Cocoa.

WESH 2 News habló con la familia Crooms. Le dijeron a Kelsi Thorud de WESH 2 que en realidad se llama Angelo. Dijeron que todavía tienen preguntas para la oficina del alguacil sobre lo que sucedió el viernes.

“Quiero respuestas. Quiero saber por qué. Quiero saber qué los llevó a tener que disparar fatalmente a mi hijo y matarlo”, dijo Tasha Strachan. “Todo lo que escuché, lo escuché en las calles. . No he sabido nada de la policía. No he hablado con la policía. No sé cuál es su versión de la historia “.

Las autoridades dijeron que no están identificando al oficial involucrado en el tiroteo, quien fue puesto en licencia administrativa pagada.

El Departamento de Policía de Florida está investigando el tiroteo.

Una mujer llamada Cynthia Green dice que es la madre de una de las víctimas. Green le dijo a WESH 2 News que algunos amigos recogieron a su hijo alrededor de las 10:30 a.m.

Ella dice que él se subió al auto, él y sus amigos comenzaron a alejarse y doblaron la esquina hacia Stetson Drive. Green dice que, de repente, los agentes se detuvieron detrás de ellos y les dijeron que salieran del auto.

“‘Sal del maldito coche’. Dije: “No, no les disparen. Por favor, no les disparen. Mi bebé está en ese auto, acaba de entrar”. No había estado allí sino dos minutos. Ni siquiera un buen minuto “, dijo Green.

Ella dice que fue entonces cuando dos agentes dispararon contra el vehículo. Green dijo que vio a su hijo de 18 años recibir un disparo y quedarse sin vida.

