(NEXSTAR) – Si bien los pagos de préstamos estudiantiles comenzarán pronto, algunos prestatarios podrían encontrarse con pagos mensuales de $0.

Se debe al Plan de Ahorro en una Educación Valiosa, o SAVE, de la administración Biden, que se lanzó oficialmente el martes.

En un comunicado, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que el plan podría ahorrarle al prestatario promedio alrededor de $1,000 al año. Se espera que decenas de millones de prestatarios califiquen para SAVE, que ahora es una principal opción de pago basada en los ingresos para los prestatarios.

¿Cómo funciona el plan?

Según el Departamento de Educación, SAVE calcula un pago mensual en función de sus ingresos y el tamaño de su familia.

“El Plan SAVE proporciona los pagos mensuales más bajos de cualquier plan IDR disponible para casi todos los estudiantes prestatarios”, explica la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil del departamento.

Los pagos mensuales son mucho más bajos en SAVE que en otros planes IDR porque aumenta la exención de ingresos al 225% de la línea de pobreza, en comparación con el 150%. Esto significa que un solo prestatario que gane $32,800 o menos no debería pagar ningún préstamo, según la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil. Para una familia de cuatro, ese nivel es $67,500 o menos.

Además, los prestatarios que realizan sus pagos mensuales no verán crecer el saldo de su préstamo debido a los intereses impagos.

“Si se acumulan $50 en intereses cada mes y usted tiene un pago de $30, los $20 restantes no se cobrarán”, ofrecieron los funcionarios como ejemplo.

Los prestatarios casados que declaran impuestos por separado tampoco necesitan incluir los ingresos de su cónyuge en su solicitud.

¿Cómo sabes si calificas?

El Departamento de Educación dice que cualquier prestatario con préstamos elegibles (más sobre esto en un momento) puede calificar para el plan.

SAVE reemplaza el plan de pago revisado Pay As You Earn, más conocido como REPAYE. Si estaba en el plan REPAYE, automáticamente califica y ha sido inscrito en SAVE por el Departamento de Educación.

También deberá asegurarse de que sus préstamos federales para estudiantes califiquen para el plan de pago. Eso incluye préstamos directos subsidiados y no subsidiados, préstamos PLUS directos (utilizados para estudiantes graduados o profesionales) o préstamos de consolidación directos que no reembolsaron ningún préstamo PLUS otorgado a los padres. Hay cinco préstamos que pueden calificar solo después de que se hayan consolidado en un préstamo de consolidación directo: préstamos Stafford federales subsidiados y no subsidiados (ambos del Programa FFEL), préstamos FFEL PLUS (para estudiantes graduados y profesionales), préstamos de consolidación FFEL que no no pagar los préstamos PLUS otorgados a los padres ni los préstamos federales Perkins.

Hay algunos préstamos que no califican. Eso incluye cualquier préstamo actualmente en mora y cuatro préstamos diferentes otorgados a los padres: préstamos PLUS directos, préstamos de consolidación directos que pagaron préstamos PLUS, préstamos FFEL plus y préstamos de consolidación FFEL.

¿Cuánto debo?

En términos generales, un prestatario del plan SAVE deberá el 10% de sus ingresos discrecionales, según el Departamento de Educación.

Como se mencionó anteriormente, un solo prestatario que gane aproximadamente $30,000 tendrá un pago mensual estimado de $0 en el plan SAVE. Un prestatario en una familia de cinco personas que gane aproximadamente $60,000 o menos tampoco deberá $0 mensualmente.

La Oficina Federal de Ayuda Estudiantil ofreció el siguiente gráfico que muestra cuánto puede adeudar un prestatario mensualmente.

Gráfico de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación.

En última instancia, la forma más sencilla de determinar cuánto podría adeudar es solicitar el plan en línea. El Departamento de Educación dice que la solicitud demora unos 10 minutos. Necesitará una FSA ID (que probablemente tenga si tiene préstamos federales para estudiantes), información personal, información financiera y la información de su cónyuge, si corresponde.

Se espera que se produzcan más cambios el próximo verano. En julio de 2024, los prestatarios con préstamos universitarios verán sus pagos mensuales reducidos al 5% de sus ingresos discrecionales, en comparación con el 10%. Si tiene un saldo original de hasta $12,000, puede ver sus préstamos condonados después de 10 años. ¿Tienes más de $12,000? Agregue un año adicional por cada $1,000 más.