TAMPA, Fla. (WFLA) – Estás preparando tu platillo favorito para el Día de Acción de Gracias y de repente te das cuenta que te falta un ingrediente

Si necesita algo de última hora para la cena de Acción de Gracias, es posible que se pregunte qué tiendas están abiertas.

Varios minoristas importantes, incluidos Walmart y Target, estarán cerrados para permitir que los trabajadores disfruten de las vacaciones en casa.

Desde cadenas minoristas hasta supermercados y farmacias, esto es lo que los negocios estarán abiertos o cerrados el jueves.

MINORISTAS

Cerrados el Día de Acción de Gracias

Bed, Bath and Beyond

Best Buy

BJ’s Wholesale

Costco

Dick’s Sporting Goods

Dillard’s

Foot Locker

Home Depot

HomeGoods

JCPenney

Kohl’s

Lowe’s

Macy’s

Marshalls

Petco (algunas tiendas podrían estar abiertas)

PetSmart

Sam’s Club

Target

T.J. Maxx

Walmart

Abiertos en Acción de Gracias

Bass Pro Shops

Big Lotses: La mayoría de las tiendas abren de 7 a.m. a 1 p.m. Consulte el Localizador de Tiendas para obtener más información.

Dollar General

Dollar Tree

Family Dollar: La mayoría de las tiendas abren de 9 am a 9 pm el Día de Acción de Gracias, según Good Housekeeping.

TIENDAS DE COMESTIBLES

Cerradas el Día de Acción de Gracias

Aldi

BJ’s Wholesale Club: Stores will reopen at 8 a.m. on Black Friday.

Costco

Publix

Sam’s Club

Trader Joe’s

Walmart

Winn-Dixie

Abiertas en Acción de Gracias

The Fresh Market: Tiendas abiertas de 7 a.m. a 3 p.m.

Sprouts Farmers Market: Tiendas abiertas de 7 a.m. a 4 p.m.

Whole Foods: las ubicaciones pueden tener horarios modificados.

FARMACIAS

Cerradas el Día de Acción de Gracias

Walmart

Abiertas en Acción de Gracias

CVS

Walgreens