(NerdWallet) – Equifax, una de las tres principales agencias de crédito, anunció que un error de codificación de la computadora resultó en un error de cálculo de los puntajes de crédito de los consumidores en un período de tres semanas entre el 17 de marzo y el 6 de abril. Para 300,000 consumidores, el error desplazó el crédito obtenido hasta en 25 puntos. Los cambios en los puntajes crediticios no aparecieron en los informes crediticios, dijo Equifax en un comunicado de prensa.

Si bien el error provocó que los puntajes cambiaran en direcciones positivas y negativas, una caída de 25 puntos en su puntaje de crédito podría causar un daño financiero importante, especialmente si se encuentra en la cúspide de una de las bandas de crédito. Para algunos consumidores, eso podría significar un menor acceso a servicios y productos financieros como préstamos para automóviles e hipotecas para viviendas, así como tarjetas de crédito con buenos términos.

Hablamos con expertos en crédito y defensores del consumidor para concretar lo que debe hacer a raíz de este error de Equifax. Desde verificar su puntaje de crédito hasta contactar a los prestamistas, lo tenemos cubierto.

Cómo saber si se vio afectado

Puede que no sea fácil determinar si se vio afectado por este error de Equifax. “A simple vista, un consumidor nunca sabría que se vio afectado, para bien o para mal”, dijo el experto en crédito John Ulzheimer en un correo electrónico.

Equifax dice que está “colaborando con nuestros clientes para determinar el impacto real en los consumidores”, aunque no está claro cómo o cuándo notificarán a los clientes afectados, si es que lo hacen.

“Esto no es culpa del consumidor”, dice Chi Chi Wu, abogada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor. “Y es indignante que un error de Equifax perjudique a los consumidores y ahora tengan que volver atrás y arreglarlo”.

Próximos pasos para los consumidores

Siga estos pasos para ayudar a proteger su puntuación a raíz del error de Equifax:

Revise los avisos relacionados con las solicitudes denegadas durante este período

Si solicitó un préstamo para automóvil o vivienda o una tarjeta de crédito entre el 17 de marzo y el 6 de abril y su solicitud fue denegada o tuvo que pagar más, posiblemente como resultado de este puntaje mal calculado, es posible que tenga algún recurso si recibió uno de los documentos a continuación:

Aviso de acción adversa: si su solicitud fue denegada, debería haber recibido un aviso de acción adversa . La ley federal requiere que los acreedores le digan por qué se rechazó su solicitud y de qué oficina obtuvieron su información, por lo que es importante que revise esta carta para comprender mejor si el error de codificación lo afectó.

Si fue rechazado “debido a cosas que aparecieron en su informe de crédito, si tiene que ver con su puntaje de crédito de alguna manera, forma o forma, entonces vale la pena regresar y obtener una copia de su informe de crédito y su puntaje de crédito ”, dice Bruce McClary, vicepresidente senior de comunicaciones de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. También vale la pena “averiguar qué puntaje crediticio usó el acreedor para evaluarlo”, dice.

Aviso de precios basados en el riesgo: si solicitó un préstamo o tarjeta de crédito durante este período y recibió términos menos favorables (por ejemplo, tasas de interés más altas), debería haber recibido un aviso de precios basados en el riesgo.

Si los consumidores solicitaron una tarjeta de crédito o un préstamo durante este tiempo y no recibieron uno de estos dos avisos, entonces, según Ulzheimer, “no fueron denegados y no fueron aprobados negativamente con términos desventajosos”.

Consulte su informe de crédito de Equifax

Verificar su informe de crédito debe ser su próximo paso. Aquí, está buscando para ver si aparece una consulta difícil, o una solicitud para verificar su crédito. Este “tirón fuerte” es la confirmación de que solicitó crédito durante el período de tres semanas cuando Equifax no detectó el error.

Disputar el error con Equifax no es una opción ya que los puntajes mal calculados no aparecieron en los informes de crédito. “No hubo ningún error en sus informes crediticios de Equifax que requiriera una investigación y corrección”, dijo Ulzheimer. “Este fue un error de programación que no se vio afectado por la forma en que un consumidor actuó o pagó sus facturas”.

Comuníquese con su prestamista y Equifax

Si se ve afectado, comuníquese con su prestamista y pídale que reevalúe su solicitud o los términos del préstamo.

Según Wu, obtener cambios en las tasas de una tarjeta de crédito será más fácil que cambiar los términos de una hipoteca o un préstamo de automóvil.

Si cree que puede haberse visto afectado, también puede intentar llamar al servicio de atención al cliente de Equifax al 1-888-378-4329.

Esté atento a un mensaje de Equifax

Esté atento a más comunicaciones de Equifax. “La responsabilidad recae en la oficina de crédito para notificar a las personas que se vieron afectadas y proporcionar algún curso de acción que las personas puedan tomar para abordar cualquier problema que surja de este percance”, dice McClary.