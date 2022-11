(NEXSTAR) — Los problemas con la Lotería de Minnesota estuvieron detrás de un retraso de casi 10 horas en el sorteo del lunes por el premio mayor récord de $2.04 mil millones de Powerball.

La Lotería de Minnesota dijo que el retraso se debió a problemas con su sistema de verificación de ventas después de un “interés de lotería sin precedentes”.

“La demora fue necesaria para confirmar que el sorteo de Powerball podría realizarse de manera segura y precisa”, indicó la lotería. “En ningún momento se vio comprometida la integridad del proceso”.

Se suponía que el sorteo de Powerball del lunes se realizaría a las 10:59 p.m., hora del este, pero los números ganadores no se anunciaron hasta las 9 a.m., hora del este del martes. Poco después, se reveló que un solo boleto de California acertó los seis números.

Los números eran 10, 33, 41, 47 y 56, y el Powerball rojo 10.

La Asociación de Loterías Multiestatales le dijo a The Associated Press que las 48 loterías participantes deben enviar sus datos de ventas y juegos antes de que se puedan sacar los números de Powerball.

En ese momento, la asociación se negó a revelar qué lotería fue la causa del retraso y dijo: “Va en contra de nuestra política nombrar la lotería que está experimentando el retraso”.

Un problema similar retrasó un sorteo de Powerball el mes pasado, según WEHT de Nexstar.

En abril, WJW de Nexstar informó que Powerball declaró que hubo un retraso porque una lotería participante necesitaba más tiempo para completar los protocolos de seguridad. El verano pasado, un sorteo de Powerball se retrasó para permitir tiempo extra a varias loterías por la misma razón, informa WCBD de Nexstar.

El premio mayor del lunes fue el más grande en la historia de Powerball, el más grande en la historia de la lotería de EE.UU. y el segundo premio de lotería en superar los mil millones de dólares este año.

En julio, el premio mayor de Mega Millions, que no fue reclamado hasta septiembre , alcanzó la cifra histórica de $1,340 millones . Dos ganadores de Illinois finalmente se presentaron para recoger el premio, que ahora se ubica como el cuarto más grande en la historia de los Estados Unidos, según The Associated Press.

El premio mayor para el sorteo del miércoles ahora vuelve a un estimado de $20 millones.

El Powerball se juega en 45 estados, así como en Washington, DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.