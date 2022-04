(STACKER) – La mayoría de los trabajadores de la industria privada en los Estados Unidos reciben tiempo libre remunerado, pero no es requerido por la Ley de Normas Justas de Trabajo.

Timetastic utilizó datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, actualizados por última vez en septiembre de 2021, para ilustrar qué industrias ofrecen el mejor acceso a vacaciones pagadas. Clasificamos las industrias según el porcentaje de trabajadores que tienen acceso a vacaciones pagadas, y los empates se rompen según la cantidad de días libres que recibe una persona después de trabajar en la industria durante un año. Los datos están disponibles para los trabajadores que tienen planes de licencia consolidados (CLP), que son políticas generales de tiempo libre que no distinguen entre vacaciones, enfermedad o días hábiles personales, y aquellos que no lo hacen.

A nivel nacional, alrededor de las tres cuartas partes de todos los trabajadores de la industria privada reciben tiempo libre pagado o PTO . Dos semanas es la oferta promedio para empresas con CLP. Más trabajadores a tiempo completo obtienen tiempo libre pagado que trabajadores a tiempo parcial: 46% y 35%, respectivamente.

Las empresas más grandes tienden a ser más generosas. En las empresas de 500 o más trabajadores, el 92% de los trabajadores tiene acceso a vacaciones pagadas. Eso se compara con el 71% en empresas más pequeñas de hasta 49 empleados. También se descubrió que los miembros del sindicato obtienen un 26,6 % más de tiempo de vacaciones que los trabajadores no sindicalizados, ya que normalmente se negocia más PTO al establecer contratos sindicales. Empresas como Netflix incluso han recurrido a un modelo completamente diferente: PTO ilimitado. Esto les da a los empleados la oportunidad de tomarse tiempo libre a voluntad dentro de lo razonable.

Pero dado que los trabajadores de EE.UU. ya dejan 4.6 días de vacaciones sin usar en 2021 en promedio, el PTO ilimitado puede resultar en que los empleados tomen incluso menos tiempo libre que el promedio.

#10. Hostelería y turismo

– Trabajadores con acceso a PTO: 43%

– PTO promedio después de 1 año: 9 días (CLP) 6 días (sin licencia consolidada)

– PTO promedio después de 5 años: 13 días (CLP), 9 días (sin licencia consolidada)

– PTO promedio después de 10 años: 15 días (CLP), 12 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 16 días (CLP), 12 días (sin vacaciones consolidadas)

La industria de la hostelería y turismo, compuesta por empleados de hoteles, cocineros de restaurantes, trabajadores de casinos y una serie de otros puestos, se vio excepcionalmente afectada por la pandemia de COVID-19. La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento descubrió que perdió tantos empleos como el gobierno, los servicios de salud, la construcción, el comercio minorista, la manufactura y la educación combinados.

Si bien los trabajadores en esta industria tienden a acumular más PTO después de estar en una empresa durante más de un año, la tasa de rotación va en contra de los empleados aquí: los datos de BLS muestran que la rotación en la industria hotelera ronda hasta 80% anual. versus 10%-15% en todas las industrias.

Latasa de desempleo de esta industria en febrero de 2022 fue del 6.6 %, en comparación con la tasa nacional de desempleo del 3.8%.

#9. Comercio, transporte y servicios públicos

– Trabajadores con acceso a PTO: 81%

– PTO promedio después de 1 año: 11 días (CLP), 7 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 16 días (CLP), 12 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 19 días (CLP), 15 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 23 días (CLP), 18 días (sin vacaciones consolidadas)

La industria del comercio, el transporte y los servicios públicos es grande y variada, desde trabajos en aserraderos hasta transporte de carga. La licencia paga, que incluye vacaciones, feriados, licencia por enfermedad y licencia personal, puede costar a los empleadores hasta el 8.5% de la compensación total de los trabajadores.

En Texas, estos trabajos contribuyeron con casi el 20% del PIB del estado en 2016, con $317,300 millones; haciendo que el comercio, el transporte y los servicios públicos se encuentren entre los de mayor recaudación en el estado.

#8. Servicios profesionales y empresariales.

– Trabajadores con acceso a PTO: 81%

– PTO promedio después de 1 año: 14 días (CLP), 10 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 18 días (CLP), 13 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 20 días (CLP), 16 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 22 días (CLP), 18 días (sin vacaciones consolidadas)

Las vacaciones pagadas están disponibles para la gran cantidad de empleados en este campo, que incluyen publicidad, abogados, firmas de contabilidad, empresas de arquitectura, empresas de consultoría de gestión y otras.

Los estadounidenses a menudo no siempre se toman el tiempo al que tienen derecho. Alrededor del 70% de los propietarios de pequeñas empresas , en particular, no ven las vacaciones como un momento para tomarse un descanso del trabajo. Según la Asociación de Viajes de EE.UU., los trabajadores estadounidenses dejaron 4,6 días sin usar en 2021 y 5.6 días sin usar en 2020, lo que contribuyó en gran medida al agotamiento. Un artículo de Harvard Business Review de 2016 citó un estudio que encontró que, por primera vez, más de la mitad de los estadounidenses no tomaron todas sus vacaciones. El artículo también señaló que los trabajadores que usaron más de 10 de sus días libres tenían un 65.4% de posibilidades de obtener un aumento o una bonificación.

#7. Construcción

– Trabajadores con acceso a PTO: 82%

– PTO promedio después de 1 año: 8 días (CLP), 7 días (sin licencia consolidada)

– PTO promedio después de 5 años: 11 días (CLP), 10 días (sin licencia consolidada)

– PTO promedio después de 10 años: 13 días (CLP), 12 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 14 días (CLP), 13 días (sin vacaciones consolidadas)

Algunas empresas de construcción se han alejado en la última década de la forma tradicional en que asignan el tiempo libre, con categorías separadas para vacaciones pagadas, días personales y licencia por enfermedad. En cambio, han adoptado lo que se conoce como un beneficio de PTO. El tiempo de vacaciones, los días personales y la licencia por enfermedad se integran en un solo plan para un modelo de plan de licencia consolidado. Los funcionarios de la construcción han estado en gran medida en contra de otros cambios en las licencias pagadas. Cuando el expresidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva en 2015 que exigía a los contratistas y subcontratistas federales proporcionar hasta siete días por enfermedad u otros usos, Associated General Contractors of America se opuso, citando largos períodos de despidos debido al clima y otras variables en la industria.

#6. Educación y servicios de salud

– Trabajadores con acceso a PTO: 82%

– PTO promedio después de 1 año: 16 días (CLP), 10 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 20 días (CLP), 14 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 23 días (CLP), 16 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 25 días (CLP), 17 días (sin vacaciones consolidadas)

En promedio, los maestros tienen alrededor de 12 días para licencia por enfermedad o licencia personal durante el año escolar. Sin embargo, en medio de COVID-19, los maestros de todo el país se están quedando sin días de enfermedad y ha expirado el requisito federal de que las escuelas ofrezcan tiempo libre pagado por enfermedad o exposición a COVID-19 .

De manera similar, muchos enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud en todo el país han estado sometidos a un estrés enorme durante la pandemia. Además de la presión para algunos, recientemente se les ha dicho que tomen licencia por enfermedad o días personales si dan positivo por COVID-19.

#5. Bienes ráices y alquiler

– Trabajadores con acceso a PTO: 86%

– PTO promedio después de 1 año: 12 días (CLP), 10 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 15 días (CLP), 14 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 17 días (CLP), 16 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 18 días (CLP), 17 días (sin vacaciones consolidadas)

Con alrededor de 106,500 firmas de corretaje de bienes raíces en el país, un paquete de beneficios competitivo con tiempo libre pagado puede ayudar a las empresas a reclutar y retener empleados.

Los corredores pueden clasificar a sus vendedores de bienes raíces como empleados o contratistas independientes, y esos contratistas independientes tienen mucha más flexibilidad para ausentarse de la oficina. Los contratistas independientes, que no están sujetos a las normas y reglamentos de la empresa o empresas en las que están registrados, pueden crear más libremente sus propios horarios. Otras empresas en esta categoría se dedican principalmente al negocio de alquiler o arrendamiento de propiedades o bienes o servicios relacionados.

#4. Informática

– Trabajadores con acceso a PTO: 90%

– PTO promedio después de 1 año: 17 días (CLP), 11 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 22 días (CLP), 15 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 25 días (CLP), 17 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 27 días (CLP), 20 días (sin vacaciones consolidadas)

Netflix, Oracle, LinkedIn y Twitter son empresas del sector empresarial de la información y todas ofrecen días de vacaciones ilimitados. La política de vacaciones abiertas fue originada por Netflix, cuyo director ejecutivo, Reed Hastings , dice que se toma al menos seis semanas cada año. Atribuye la lealtad de los empleados de la empresa en gran parte a las generosas políticas de vacaciones y permisos parentales de Netflix.

La empresa de software de gestión del lugar de trabajo Kronos (ahora fusionada con Ultimate Software para convertirse en UKG) comenzó una política de vacaciones ilimitadas o abiertas en 2016. En un artículo de Harvard Business Review, su CEO Aron Ain dijo que los cambios en la tecnología llevaron a los profesionales de todos los niveles a trabajar después del horario comercial . Agregó que las políticas de vacaciones que delimitan claramente entre tiempo libre y vacaciones parecían anticuadas.

#3. Industria manufacturera

– Trabajadores con acceso a PTO: 95%

– PTO promedio después de 1 año: 11 días (CLP), 8 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 15 días (CLP), 12 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 18 días (CLP), 15 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 21 días (CLP), 18 días (sin vacaciones consolidadas)

Entre todos los trabajadores no agrícolas, la participación de la industria manufacturera en el empleo de EE.UU. alcanzó su punto máximo durante la Segunda Guerra Mundial al 38%, pero se desplomó del 32% en 1955 al 8% en 2019, justo antes de la llegada de la COVID-19. La gran cantidad de empleados de fabricación alcanzó un máximo histórico en la década de 1970 con alrededor de 20 millones de trabajadores. Desde entonces, muchos de estos trabajos se han automatizado o se han enviado al extranjero.

El Servicio de Investigación del Congreso advirtió en 2017 que los salarios y beneficios de la industria estaban bajo presión por la reducción de costos, el cierre de plantas y la pérdida de empleos en otros países. La industria manufacturera no se salvó de la Gran Renuncia, lo que llevó a los empleadores a repensar los incentivos de contratación en un panorama laboral posterior a la COVID-19.

#2. Actividades financieras

– Trabajadores con acceso a PTO: 95%

– PTO promedio después de 1 año: 17 días (CLP), 12 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 21 días (CLP), 15 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 24 días (CLP), 17 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 26 días (CLP), 19 días (sin vacaciones consolidadas)

El sector de servicios financieros es clave para la seguridad del país, pero enfrenta una serie de riesgos, incluidos los ataques cibernéticos, dice la Agencia Federal de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

La red de servicios profesionales Deloitte predijo una oportunidad fundamental para los servicios financieros en 2022, apuntando a la banca, los mercados de capitales, las empresas de servicios financieros y otros para liderar el futuro de la industria. Deloitte instó a la industria a invertir en talento mientras repensaba el lugar de trabajo, y los planes de tiempo libre remunerado pueden ser un lugar para comenzar.

#1. Compañías de Seguros

– Trabajadores con acceso a PTO: 97%

– PTO promedio después de 1 año: 17 días (CLP), 11 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 5 años: 22 días (CLP), 15 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 10 años: 24 días (CLP), 17 días (sin vacaciones consolidadas)

– PTO promedio después de 20 años: 27 días (CLP), 19 días (sin vacaciones consolidadas)

Unos 2.9 millones de personas trabajaron en la industria de seguros de EE.UU. en 2020, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. El mayor número de ellos, 1.7 millones, trabajaba para compañías de seguros.

La investigación de Deloitte encontró que a pesar de las preocupaciones sobre la pandemia de COVID-19, la industria espera un rápido crecimiento en 2022 a medida que aumenta la demanda de seguros. Dado que el 97% de estos trabajadores tienen acceso a PTO, los paquetes de beneficios competitivos deberán ser más completos que en otras industrias.

