SAVANNAH, Ga. (WSAV) — Ha llegado el momento de contar la cantidad de huevos que herviste para el feriado. Sin embargo, antes de tirarlos, ¿por qué no hacer algo con ellos?

Aquí hay algunas recetas para probar que utilizan esos huevos duros.

Sándwich de huevo rebanado

Esta es la receta más fácil de todas. Del sitio web de Egg Farmers of Canada, esta receta usa solo cinco ingredientes y toma menos de cinco minutos prepararla cuando ya tienes los huevos hervidos. Te encantará lo simple que es y también a tus hijos.

El enlace para esta receta se puede encontrar aquí. Esta receta rinde para una porción, pero una vez que tenga los ingredientes, puede hacer muchos sándwiches sin ningún problema.

Ensalada de huevo

Esta receta también es muy simple y es fácilmente personalizable. Puede comerla sola o agregar tocino, aceitunas o cualquier cantidad de cosas para personalizarla.

Escrita por Holly Nilsson en “Spend with Pennies”, esta receta tarda unos 10 minutos en prepararse si ya tiene los huevos listos. Hace un total de cuatro porciones y se puede comer de varias formas. Puede encontrar un enlace a la receta haciendo clic aquí.

Tabla de embutidos para el desayuno

No tienes que saber pronunciar “charcutería” para amar estos divertidos tableros. Esta receta de “Noshing with the Nolands” muestra exactamente cómo hacer una tabla de charcutería que usted y su familia puedan disfrutar. ¿La mejor parte? Puedes usar tantos huevos de Pascua sobrantes como quieras. Es completamente personalizable.

Preparar esta receta puede tomar tan solo 20 minutos, aunque puede tomar más tiempo si está tratando de hacer todo desde cero. Puede encontrar un enlace a la receta con todos sus excelentes consejos para la disposición de la tabla de embutidos a través del enlace aquí.

Huevos Encurtidos En Escabeche

Esta receta puede disfrutarse mejor con un tazón de ramen, pero también puede comerla sola si así lo desea. Del blog “Sweet Savant”, esta receta toma mucho más tiempo que las otras pero también es muy simple. Utiliza solo siete ingredientes y la mayor parte del tiempo se dedica a encurtir los huevos en el refrigerador.

Esta receta tarda alrededor de una hora en prepararse y luego debe enfriarse en el refrigerador durante la noche. Puede permanecer en el refrigerador hasta por una semana. Puede encontrar más información visitando el enlace aquí.

Pizza portuguesa

Esta receta de “Olivia’s Cuisine” toma solo diez minutos y es la opción perfecta para convertir los huevos de pascua sobrantes en una comida. Esta pizza tiene jamón, cebolla, huevos y aceitunas junto con otros ingredientes, todos apilados para hacer una delicia interesante. Esta es definitivamente una opción para aquellos que quieren hacer algo con sus hijos.

Esta receta hace una pizza, pero se puede duplicar o triplicar fácilmente para hacer varias. Puede encontrar más información sobre la receta haciendo clic en el enlace aquí.