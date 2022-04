( iSeeCars ) – Desde la perspectiva de los entusiastas de los automóviles con sede en EE. UU., los automóviles japoneses orientados al rendimiento han pasado de ser oscuros a ser convencionales en los últimos 30 años. Eso no quiere decir que la industria de automóviles de rendimiento de Japón no existiera antes de 1990, pero la conciencia del estadounidense promedio sobre los modelos del mercado interno japonés (o automóviles JDM) era mínima, en el mejor de los casos. El término JDM originalmente representaba los autos vendidos principalmente en Japón, pero ahora significa cualquier modelo japonés de alto rendimiento, donde un auto nuevo o usado se vende exclusivamente en Japón o en múltiples mercados globales, incluidos EE. UU. y Canadá.

Eso comenzó a cambiar en la década de 1980, cuando los cupés deportivos de dos puertas como el Honda Prelude, Mazda RX-7, Nissan 240SX y Toyota Supra y Celica se unieron al Nissan 300ZX en las salas de exhibición de EE. UU. Pero el verdadero giro hacia los vehículos JDM se produjo en la década de 1990, cuando revistas como Sport Compact Car y Super Street se centraron en el creciente entusiasmo por los “autos tuneados” japoneses y la cultura entusiasta que se estaba formando a su alrededor. El Acura Integra, Honda Civic, Mitsubishi Eclipse y Nissan 240SX se encontraban entre los modelos más comunes presentados en estas revistas.

La creciente popularidad de esas revistas del mercado estadounidense estuvo convenientemente sincronizada con una ola de superdeportivos japoneses que llegaron a las salas de exhibición de los EE. UU., como el nuevo Honda NSX (identificado como Acura en los EE. UU.) y el Mitsubishi 3000GT VR4. La década de 1990 también vio mejoras sustanciales en la potencia y el chasis de los autos deportivos japoneses existentes en el mercado estadounidense, como el RX-7, Supra y 300ZX, muchos de ellos ahora con motores biturbo y compitiendo con éxito en actividades deportivas de alto perfil.

A principios de la década de 2000, los modelos JDM adicionales habían dado el salto a las salas de exhibición de EE. UU., incluido el Subaru Impreza WRX STI con tracción total y el Mitsubishi Lancer Evolution (o Evo). El Honda S2000, un nuevo auto deportivo de tracción trasera con transmisión manual de 6 velocidades y línea roja de 9,000 rpm, se sumó al impulso, al igual que una pequeña película llamada The Fast and The Furious .

Esta película de bajo presupuesto y con temática de autos de alto rendimiento puso un gran énfasis en los autos JDM que lucen numerosas piezas de autos del mercado de accesorios. Las variantes Honda Civic y Mitsubishi Eclipse, que utilizan grandes alerones y óxido nitroso, junto con verdaderos autos JDM como el Nissan Skyline GT-R con volante a la derecha, ayudaron a validar la película con los fanáticos de JDM. The Fast and The Furious fue un gran éxito de taquilla, inspiró más de 10 secuelas/spin-offs y popularizó términos como óxido nitroso, supercargador y doble turbo.

Si bien la mayoría de los entusiastas de la automoción aún no pondrían los autos JDM en el mismo plano que los superdeportivos europeos del grupo M Sport de BMW, Ferrari, Mercedes-AMG o Porsche, no se puede negar el creciente interés y valor de mercado de los siguientes autos clásicos JDM. .

Acura Integra Tipo R

Llamado Honda Integra Type R en Japón, se vendió en los EE. UU. de 1997 a 2001. El Integra Type R presentaba un motor de cuatro cilindros y 1.8 litros con sincronización variable de válvulas (VTEC) y componentes mejorados de suspensión y frenos. Se considera uno de los mejores hatchbacks japoneses de alto rendimiento de la época.

Acura NSX

Conocido como el Honda NSX en Japón, este superauto con motor central V6 debutó en los EE. UU. en 1991 y presentó la primera carrocería de aluminio liviano producida en masa. No es exagerado decir que el NSX estableció un nuevo punto de referencia de rendimiento de superdeportivo que otras marcas de superdeportivos tuvieron que luchar para mantenerse al día.

Honda Civic

Originalmente un auto compacto con énfasis en la economía de combustible, el Honda Civic es uno de los autos más populares para modificar usando mejoras de rendimiento y temas de estilo JDM. El Honda Civic Type R, una versión de alto rendimiento del modelo que se ofrece desde hace mucho tiempo en Japón y Europa, finalmente llegó al mercado estadounidense en 2017.

honda s2000

Presentado para el año modelo 2000, el S2000 era un convertible de dos asientos y tracción trasera con un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros que ofrecía una línea roja de 9,000 rpm y una de las métricas de caballos de fuerza por litro más altas en ese momento. Se ofreció una versión “CR” (Club Racer) durante un año (2008) con componentes mejorados y un peso más ligero.

mazda rx-7

Impulsado por el motor rotativo FD3S, el Mazda RX-7 fue un automóvil deportivo de dos asientos presentado por primera vez en 1978 y vendido en los EE. UU. hasta 1995 (continuó vendiéndose en Japón hasta 2002). Conocido por su manejo liviano y seguro, el RX-7 fue el “automóvil héroe” original conducido por Vin Diesel en la primera película Fast and Furious.

Mitsubishi 3000 GT VR4

Conocido como Mitsubishi GTO en Japón y otros mercados, el 3000GT VR4 ofrecía varias características de alta tecnología cuando se lanzó en 1991. Estas incluían tracción total, suspensión adaptativa, aerodinámica activa y un sistema de escape ajustable. También estaba disponible una versión con techo rígido retráctil.

mitsubishi lancer evo

El Evo, un sedán deportivo japonés para el mercado nacional que nunca se pensó para los mercados globales, fue un éxito entre los entusiastas de todo el mundo y finalmente se exportó a Europa y los EE. carreras.

Nissan 240SX

Apodado como Nissan Silvia en Japón, este cupé de tracción trasera ofrecía un rendimiento bastante modesto en los EE. UU., pero estaba disponible con el motor turboalimentado de cuatro cilindros SR20DET en Japón y otros mercados. Convertir los modelos 240SX vendidos en EE. UU. en Silvias con un cambio de motor SR20DET es una modificación popular.

Nissan 300ZX

Sucesor del Datsun 240Z original, este modelo se conoce como Fairlady Z en Japón y las versiones de 1990 a 1996 presentaban un motor V6 biturbo y tecnología de dirección en las cuatro ruedas denominada Super HICAS (dirección controlada de forma activa de alta capacidad). Nissan finalizó las ventas en EE. UU. en 1996, pero continuó vendiéndola en Japón hasta 2000.

Nissan Skyline GT-R

El Skyline GT-R, un cupé turboalimentado con tracción total, nunca se vendió oficialmente en los EE. UU., aunque muchos GT-R del mercado japonés se han importado y son fáciles de detectar con el volante del lado derecho. El moderno Nissan GT-R es la primera versión oficial del Skyline GT-R vendida en EE. UU.

Subaru Impreza WRX STI

Construido para competir en la serie de carreras del Campeonato Mundial de Autos de Rally, el Impreza WRX STI utiliza tracción total y un cuatro cilindros turboalimentado para una aceleración rápida y un manejo estable en caminos de tierra. Lanzado como Impreza WRX, las letras STI representan actualizaciones de rendimiento posteriores.

toyota supra

Inicialmente un modelo derivado de Celica del mercado japonés, el Supra salió a la venta en los EE. UU. en 1980 y en 1994 ofrecía un potente motor 2JZ biturbo que generaba más de 320 caballos de fuerza. Toyota finalizó las ventas en EE. UU. en 1998, pero continuó con las ventas en Japón hasta 2002. Un nuevo Supra, desarrollado en gran parte por BMW, debutó en 2020.

