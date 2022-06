(NEXSTAR) – El viernes, la estrella del pop Justin Bieber anunció que tiene el síndrome de Ramsay Hunt. Es posible que no esté familiarizado con el síndrome, pero es probable que conozca la varicela, que es causada por el mismo virus.

La Mayo Clinic explica que la afección, causada por un virus del herpes, “ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos”. El síndrome puede causar no solo una erupción de herpes zóster, sino también parálisis facial y pérdida de la audición.

Bieber, de 28 años, dijo en un video de Instagram el viernes que actualmente no puede mover la mitad de su rostro. El cantante dijo que está cancelando las fechas de la gira por este motivo.

“Es por este virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, dijo Bieber. “Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara; esta fosa nasal no se moverá. Así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”.

La condición es algo similar a la parálisis de Bell más conocida, aunque los efectos de Ramsay Hunt son más severos.

Según una investigación publicada por Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, la recuperación de Ramsay Hunt es mucho más difícil que la recuperación de la parálisis de Bell (parálisis facial sin sarpullido). Es posible que los pacientes tampoco se recuperen por completo, escriben los investigadores.

Otros síntomas de Ramsay Hunt incluyen tinnitus, náuseas, vértigo y movimientos oculares involuntarios.

“Esto es bastante serio, como puedes ver. Desearía que este no fuera el caso, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad”, explicó Bieber el viernes. “Espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al cien por cien para poder hacer aquello para lo que nací”.

Bieber dice que está haciendo ejercicios faciales y tiene “esperanzas” de recuperarse.