(NEXSTAR) – El país parece estar luchando colectivamente contra una gran cantidad de virus en este momento, con la influenza arrasando las comunidades y el RSV llenando los hospitales con pacientes jóvenes y enfermos.

Entonces, si eres uno de los muchos estadounidenses enfermos en este momento y ya diste negativo en la prueba de COVID-19, es posible que te preguntes qué es exactamente lo que tienes: ¿gripe, RSV o simplemente un resfriado común?

Desafortunadamente, obtener una prueba para la influenza y el RSV, o el virus respiratorio sincitial, no es tan conveniente como la prueba rápida de COVID-19, pero todavía hay varias opciones. El RSV es una causa común de síntomas similares a los del resfriado que pueden ser graves para los bebés y los ancianos.

“Actualmente no hay pruebas totalmente caseras para la gripe o el RSV”, dijo a Nexstar James McKinney, portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Esto es desafortunado para las personas que contraen influenza, ya que los medicamentos antivirales existentes funcionan mejor cuando se comienzan a tomar temprano, uno o dos días después de que comienzan los síntomas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Si bien es posible que no pueda obtener los resultados en casa, hay un kit de prueba en el hogar de Labcorp que la FDA aprobó bajo una autorización de uso de emergencia a principios de este año. Puede realizar la prueba de COVID-19, gripe y RSV tomándose una muestra y enviando el kit a un laboratorio para su análisis. Para aquellos que no están asegurados o no cumplen con los criterios para la opción de costo inicial de $0, el precio es de $169.

También hay un “puñado de pruebas de recolección en el hogar para la gripe/COVID”, si no RSV, según McKinney. CVS también ofrece pruebas de detección de la gripe en las tiendas en sus ubicaciones de Minute Clinic.

Si estás decidido a averiguar qué tienes después de experimentar los síntomas, los proveedores de atención médica en los hospitales y centros de atención de urgencia pueden realizar pruebas tanto para la influenza como para el RSV.

La ‘tripledemia’ golpea a EE.UU.

La temporada de gripe en los EE.UU. sigue empeorando a medida que los proveedores de atención médica ya se esfuerzan por tratar oleadas de pacientes con RSV, muchos de ellos casos pediátricos, que requieren hospitalización.

Si bien los CDC dijeron el lunes que puede haber motivos para esperar que los casos de RSV se estabilicen en partes del país, no se puede decir lo mismo de la gripe.

Funcionarios de salud dijeron el viernes que el 7.5% de las visitas médicas ambulatorias la semana pasada se debieron a enfermedades similares a la gripe. Eso es tan alto como el pico de la temporada de gripe 2017-18 y más alto que cualquier temporada desde entonces.

“Resulta que el clima frío de la reunión en el interior, todo eso es bueno para los virus respiratorios y malo para los síntomas”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, durante una conferencia de prensa el lunes. “Pero lo que diría es, ya sabes, hay otros patógenos por ahí, queremos asegurarnos de que estamos al tanto de los que las personas pueden hacer algo al respecto, que es la prevención con vacunas, gripe y COVID, seguro. Y luego intervención con antivirales, nuevamente, influenza y COVID”.

La temporada anual de gripe invernal generalmente no comienza hasta diciembre o enero, pero esta comenzó temprano y se ha complicado por la propagación simultánea de otros virus.

La medida del tráfico en los consultorios médicos se basa en informes de síntomas como tos y dolor de garganta, no en diagnósticos confirmados por laboratorio. Por lo que puede incluir otras enfermedades respiratorias.

Los funcionarios de los CDC estiman que ha habido al menos 8.7 millones de enfermedades, 78,000 hospitalizaciones y 4,500 muertes a causa de la gripe este año, incluidas 14 muertes pediátricas.

El Dr. Walensky también se refirió al COVID-19, que hasta ahora no ha tenido una tasa de infección anormalmente alta, pero está comenzando a aumentar.

“La semana pasada, comenzamos a ver el aumento desafortunado y esperado de casos y hospitalizaciones de COVID-19 a nivel nacional después del feriado de Acción de Gracias”, dijo Walensky. “Este aumento de casos y hospitalizaciones es especialmente preocupante a medida que avanzamos hacia los meses de invierno, cuando más personas se reúnen en el interior con menos ventilación”.