Publican video sobre el asesinato policial a un hombre Afroamericano que sostenía un teléfono

Advertencia, se aconseja la discreción del espectador.

COLUMBUS, Ohio (AP) – Imágenes de la cámara corporal publicadas el miércoles muestran a Andre Hill, un hombre negro de 47 años, que sale de un garaje y sostiene un teléfono celular en su mano izquierda segundos antes de que un oficial de policía de Columbus le disparara fatalmente.

Pasan unos seis segundos entre el momento en que Hill es visible en el video y el momento en que el oficial dispara su arma el martes temprano. No hay audio porque el oficial no había activado la cámara corporal; una función automática de “mirar atrás” capturó el disparo sin audio.

Sin audio, no está claro si el oficial, identificado como Adam Coy, le gritó alguna orden a Hill, cuya mano derecha no se ve en el video. Las autoridades dicen que no se recuperaron armas de la escena. La ciudad dice que Hill estaba visitando a alguien en ese momento.

Hill yació en el piso del garaje durante varios minutos sin que ningún oficial en la escena acudiera en su ayuda. Eso viola la política que requiere que los oficiales ayuden a los heridos, dijo el miércoles el alcalde de Columbus, Andrew Ginther, y pidió que Coy fuera despedido como resultado.

Coy también violó las políticas departamentales que requieren que se activen todas las funciones de video y audio de su cámara, dijo Ginther.

Los valores de la policía de Columbus, incluida la integridad, la compasión y la responsabilidad, “estuvieron ausentes y no se mostraron mientras el Sr. Hill agonizaba”, dijo Ginther, un demócrata.

Después de que Coy activa el audio, se lo escucha usando un improperio mientras le grita a Hill, ahora tirado en el piso del garaje, que ponga sus manos a los lados. ¡Manos a un lado ahora! “

Unos segundos más tarde, Coy le grita a Hill, “Rueda hacia tu estómago ahora”, y luego: “¡Levanta la mano de debajo de ti, ahora!”

Coy luego le pregunta a un despachador: “Tenemos un médico en camino” y grita: “¡No te muevas, amigo!” a Hill mientras yace de lado gimiendo.

Hill murió menos de una hora después en un hospital.

Ginther y el jefe de policía Thomas Quinlan han expresado su enojo porque Coy no activó la cámara de su cuerpo de antemano. La función de retrospectiva de 60 segundos capturó el disparo.

Los oficiales deben activar sus cámaras corporales tan pronto como sean enviados a un incidente importante, como un tiroteo, un robo o un robo, según la política del departamento.

Más allá de eso, los oficiales deben encender las cámaras “al comienzo de una acción de cumplimiento o en la primera oportunidad razonable para hacerlo”, según la política.

Aunque Coy fue enviado a una llamada que no era de emergencia, la llamada se convirtió en una acción de cumplimiento cuando el oficial interactuó con Hill porque estaba separada de la llamada original, dijo el portavoz del departamento de policía, el sargento. James Fuqua.

“Por lo tanto, la cámara por política debería haberse activado”, dijo.

Coy, un miembro de la fuerza de 17 años, fue relevado de su deber, se le ordenó que entregara su arma y placa y se le despojó de los poderes policiales en espera del resultado de las investigaciones. Por contrato sindical, el oficial seguirá recibiendo su pago.

Relevar a un oficial de servicio es común en Columbus después de un tiroteo.

“En este caso, el jefe de policía observó directamente lo que él cree que es una posible mala conducta crítica y está tomando una acción intermedia de relevo del deber hasta que se pueda completar una investigación disciplinaria”, dijo Glenn McEntyre, portavoz del Departamento de Asuntos Públicos de la ciudad. Seguridad, que supervisa a la policía.

Ned Pettus Jr., director de seguridad pública de la ciudad, prometió el miércoles “una audiencia justa e imparcial” para Coy.

Los oficiales respondieron a la llamada que no era de emergencia de un vecino a la 1:26 am sobre un automóvil frente a su casa que había estado en funcionamiento, luego se apagó y luego volvió a encender, según una copia de la llamada publicada el miércoles. Ginther dijo que no está claro si ese auto tuvo algo que ver con Hill.

“Me imagino que si es una compañía para los vecinos, no estarían ahí afuera manejándolo durante tanto tiempo”, le dice el hombre al despachador de la policía.

“Quiero decir, saldría ahí, pero no quiero meterme en problemas. No tengo un arma “, dijo riendo.” Mi esposa está realmente preocupada por eso “.

Un hombre que contestó el teléfono en la casa de la persona que llamó el miércoles no se identificó y se negó a recibir un mensaje.

Debido a que la llamada no fue una emergencia, la cámara del tablero del crucero no se activó.

El fiscal general republicano Dave Yost prometió el miércoles una “investigación completa, independiente y experta” del tiroteo. La Oficina de Investigación Criminal del estado, que depende de la oficina del fiscal general, investiga los tiroteos de la policía de Columbus en virtud de un acuerdo con la ciudad.

“Lo que tenemos ahora es un registro incompleto. Debemos permitir que se complete el registro y que se recopile la evidencia ”, dijo Yost. “Solo la verdad, toda la verdad y nada más, resultará en justicia”.

La oficina del fiscal de Estados Unidos en Columbus acordó revisar el caso en busca de posibles violaciones de los derechos civiles federales una vez que el estado complete su investigación.

Una revisión del expediente personal de Coy muestra que se han presentado más de tres docenas de denuncias en su contra desde que se unió al departamento en enero de 2002, la mayoría por lenguaje grosero o abusivo y una docena por uso de la fuerza. No hay detalles sobre las acusaciones en los escasos resúmenes que la ciudad proporcionó desde la oficina de asuntos internos del departamento. Todos menos unos pocos fueron marcados como “infundados” o “no sostenidos”.

El Columbus Dispatch informó que la ciudad pagó $ 45,000 a un hombre en 2012 después de que un video de la cámara del tablero mostrara a Coy golpeando la cabeza del hombre contra el capó de un automóvil durante un arresto por conducir ebrio. Coy fue suspendido por 160 horas, informó el diario.

El archivo personal de Coy también muestra varios elogios y dos docenas de cumplidos de personas que encontró mientras estaba de servicio.

Gillispie informó desde Cleveland.