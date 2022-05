BATON ROUGE, La. ( BRPROUD ) — Los legisladores de Louisiana presentaron un proyecto de ley que clasificaría los abortos como homicidio, y también busca eludir los fallos pasados y futuros de la Corte Suprema sobre el aborto.

La reciente filtración de una opinión de la Corte Suprema lleva a algunos a creer que el histórico caso Roe v. Wade pronto será anulado. Incluso con esa decisión a la vista, el proyecto de ley del representante Danny McCormick desafiaría a la corte de inmediato y bloquearía el reconocimiento de futuras protecciones judiciales para el aborto en Luisiana.

“Este es un proyecto de ley para poner fin de inmediato al aborto en el estado de Luisiana. Sin compromisos, sin más esperas”, dijo el pastor Brian Gunter.

Los defensores del proyecto de ley dijeron que la legislatura puede hacer frente a la corte si no está de acuerdo con su postura, pero eso viola la cláusula de supremacía, que dice que la ley federal tiene prioridad sobre la ley estatal.

Luisiana ya tiene leyes desencadenantes para prohibir el aborto en todo el estado en caso de que se revoque Roe v. Wade. HB813 busca llevar las cosas un paso más allá para clasificar a una persona como existente en el momento en que se fertiliza un óvulo. Proporcionaría al feto por nacer las mismas protecciones que a alguien que ha nacido y clasificaría el aborto como un homicidio.

“Quitar una vida es asesinato, y es ilegal. La ley de Luisiana actualmente no proporciona la misma protección para la vida humana. Se considera que las personas no merecen protección legal por la única razón de que aún no han nacido”, dijo el representante Danny McCormick, republicano de Oil City.

Algunos temen que esto pueda generar cargos contra las mujeres por homicidio o agresión en casos de aborto espontáneo o tratamientos de infertilidad como la fertilización in vitro. En los tratamientos de FIV, los médicos toman un óvulo de la mujer y lo fertilizan con esperma en una placa de laboratorio. Luego, el óvulo se vuelve a colocar en el útero con la esperanza de comenzar un embarazo. Una abogada compartió su lucha con el primer óvulo fertilizado que no tomó y no se convirtió en un embarazo válido.

“Este proyecto de ley daría personalidad a esas células. De tal manera que cualquier cosa que les suceda después podría dar lugar a una persecución penal. Esto criminaliza la FIV”, dijo Sarah Omojola, abogada de Nueva Orleans.

“Podemos ir demasiado lejos y saber que un proyecto de ley va a ser anulado por los tribunales… o podemos tratar de encontrar algo que lo modere de tal manera que tal vez sea algo que se pueda hacer cumplir”, dijo el representante Tony Bacala, republicano de Prairieville. .

El representante Joe Marino sugirió eliminar la emoción del tema y considerar la legalidad de lo que propone el proyecto de ley. Planteó el tema del proyecto de ley que viola la cláusula de supremacía y enfatizó que muchos en el comité están en contra del aborto.

Algunos también dijeron que el proyecto de ley podría tener repercusiones en el uso de métodos anticonceptivos, ya que retarda la ovulación para evitar la fertilización o que el proyecto de ley podría impedir que las mujeres reciban atención vital si pone en peligro al feto.

El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 7-2 y ahora se dirige al pleno de la Cámara.