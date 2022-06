CLEVELAND ( WJW ) — Un proyecto de ley de Ohio exigiría que los estudiantes de secundaria, cuyo sexo asignado al nacer se cuestione, se sometan a un examen médico de sus genitales para poder practicar deportes.



Durante una llamada de prensa remota el jueves, los representantes estatales demócratas y varios expertos en salud expresaron su oposición al Proyecto de Ley 151 de la Cámara de Representantes, diciendo que apunta específicamente a los jóvenes transgénero, pero que también podría afectar a todos los atletas de secundaria.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes de Ohio, controlada por los republicanos, la semana pasada.



“Estamos para proteger a todos los niños del abuso sexual infantil… como el abuso sexual infantil sancionado por el estado, que creemos que es esta legislación en particular”, dijo la representante demócrata Jessica Miranda.



Eliana Turan, miembro de la junta del Centro Comunitario LGBTQ de Greater Cleveland, dijo que el proyecto de ley no se basaba en ningún dato y lo calificó de peligroso y aterrador para todos los jóvenes de Ohio.



“Desafortunadamente, Ohio tiene funcionarios electos que fomentan y reciclan muchas narrativas dañinas que provienen de grupos de odio y otros grupos de presión anti-LGBTQ”, dijo Turan.



Según el proyecto de ley, si se disputa el sexo asignado al nacimiento de un atleta, se le exigirá que establezca su sexo presentando una declaración médica firmada que indique el sexo con base en un examen de anatomía reproductiva interna y externa, niveles de testosterona y análisis de la “genética” del niño. maquillaje.”



La representante estatal Beth Liston calificó el proyecto de ley como parte de una agenda extremista.



“Según la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio, hay un niño que practica deportes en la escuela secundaria en Ohio que es un estudiante transgénero”, dijo el representante Liston. “Sin embargo, este proyecto de ley está perjudicando a todos los niños de Ohio y quiero asegurarme de que todos lo sepan”.



El proyecto de ley establece que los participantes privados de oportunidades deportivas o que “sufran daños directos o indirectos” como resultado de una infracción pueden demandar por daños y perjuicios contra la escuela, el distrito escolar o la conferencia u organización interescolar.

“Estos no son exámenes normales”, dijo la Dra. Anita Somani, obstetra y ginecóloga de OhioHealth. “No se prueba el género haciendo un análisis de sangre o un examen físico”.

CANAPI, una organización de recursos LGBTQ con sede en Akron, calificó el proyecto de ley como un “trágico ejemplo tanto de la negación como de la pérdida de los derechos humanos” en un comunicado.



“Este proyecto de ley no se basa en ninguna evidencia científica o empírica, se basa en la intolerancia y el odio”, dijo Rebecca Callahan, directora ejecutiva de la organización.



“Con las redes sociales y todo lo demás, ahora le pones encima el acoso institucional”, dijo Turan. “Creo que si este proyecto de ley llegara a buen término, y rezo para que no lo haga, me temo que vamos a tener muchos jóvenes que van a cargar con el trauma de esto durante generaciones”.

A nivel nacional, al menos 18 estados han promulgado leyes que prohíben o limitan la participación de atletas transgénero en los deportes, informa The New York Times. A principios de esta semana, la Ley de Equidad en los Deportes Femeninos de Luisiana se convirtió en ley, a pesar de la oposición y la falta de firma del gobernador demócrata John Bel Edwards. La ley requiere que las escuelas K-12 asignen equipos deportivos en función del sexo biológico asignado al nacer.

Los estados que prohíben que los atletas transgénero jueguen en equipos correspondientes a sus identidades de género son: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental.

Varias otras acciones no relacionadas con los deportes también están ocurriendo en todo el país. En Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó anteriormente al Departamento de Servicios para la Familia y la Protección del estado que investigara a los padres que ayudan a sus hijos a obtener atención de afirmación de género. En marzo, Florida aprobó su Proyecto de Ley 1557 de la Cámara de Representantes, conocido como el proyecto de ley “No digas gay”, que no solo evita que los maestros hablen sobre temas LGBTQ+ en las aulas, sino que permite a los padres/tutores demandar a los maestros y/o escuelas que discutan estos temas. temas

Es importante tener en cuenta la diferencia entre “sexo” y “género”, que generalmente no están destinados a usarse indistintamente. Como explica The Conversation, una organización sin fines de lucro basada en investigaciones, el “sexo” generalmente se refiere a los órganos o atributos corporales asignados al nacer que se usan para “referirse a un binario de ser mujer o hombre”. Por otro lado, “género” es cómo se piensa típicamente en los sexos (roles sociales y comportamientos): el género son ideas , en lugar de algo físico. Mientras tanto, la “identidad de género” de una persona se refiere a cómo un individuo expresa (pronombres, estilo de vestir, etc.) su propio género, independientemente de las ideas sociales sobre cómo debería expresarlo.

Una persona trans tampoco necesita someterse a una cirugía para considerarse transgénero, explica Johns Hopkins Medicine. Muchas personas transgénero no pueden pagar costosas cirugías de afirmación o no sienten que sea algo que necesiten.