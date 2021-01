Propietario de un barco de alquiler que prohibió a los demócratas entrar en su barco acusado de participar en la insurrección del Capitolio

VIRGINIA BEACH, Va. ( WAVY ) – En Rudee Inlet en Virginia Beach, Virginia, hay un barco de alquiler amarrado en el muelle. Es propiedad y está operado por Jake Hiles, quien ahora está acusado de participar en los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos.

Hiles ganó notoriedad por primera vez el verano pasado por una política de no llevar a los demócratas en su barco.

Los cargos incluyen ingresar a terrenos sin autoridad legal, intención de obstaculizar los negocios del gobierno, conducta desordenada y desfilar, manifestaciones o piquetes en los edificios del Capitolio.

La denuncia penal federal contiene fotografías de Hiles en el Capitolio que había publicado en su cuenta de Facebook. Se le ve usando una sudadera de color con las palabras “F — k Antifa”.

Los documentos dicen que Hiles escribió en Facebook: “Sentirse lindo … podría comenzar una revolución más tarde. IDK”. con una etiqueta de ubicación que dice “en Capitol Hill”.

Según la denuncia penal, el 6 de enero, Hiles publicó alrededor de la 1:10 pm diciendo: “Después de ser gaseados durante una hora, entramos a la capital, miles de nosotros. El FBI disparó y mató a una mujer frente a nosotros. seguido el rastro de su sangre fuera del edificio. voy a casa. vi el ataque del gobierno estadounidense Es [sic] propia gente hoy en día.”

Los documentos judiciales revelan que más tarde esa noche, volvió a Facebook y escribió en parte: “No soy un fumador EN ABSOLUTO, pero cuando el policía te pregunta si vas a golpear eso, no voy a dejarlo”.

El papeleo dice que adjunto a esta publicación había un video estilo “selfie” de Hiles dentro del edificio del Capitolio de los Estados Unidos con un grupo de personas. Los investigadores dicen en el video, Hiles parece fumar una sustancia no identificada.

Tribunal de Distrito de EE. UU. Distrito de Columbia

Además del papeleo de la corte, una investigación realizada por la Universidad George Washington muestra que Hiles, entre docenas de otros, participó en casos federales y no federales relacionados con el asedio al Capitolio.

El vecino de Hiles no quiso ser identificado por su nombre, pero dice que no le sorprenden las órdenes de arresto basadas en el comportamiento pasado de Hiles.

“Creo que lo que hicieron en el Capitolio fue horrible. Esta gente piensa que son disturbios y protestas, pero fue mucho peor. Fue insurrección y toma de posesión ”, dijo el vecino.

La denuncia penal también alega que Hiles publicó más información sobre estar en el Capitolio después de que los alborotadores entraron en contacto con la policía.

Cuando se le preguntó si estaba nervioso por tener a Hiles en el vecindario, el vecino respondió: “No, no me preocupa tanto. Quiero decir, viví aquí cuatro o cinco años y él ha sido un vecino decente. Puedo No digas nada. No sabrías cómo se siente a menos que veas la bandera de ‘No me pises’ afuera de su casa “.

Esa bandera, también conocida como la bandera de Gadsden, está en las placas de un automóvil estacionado en la casa y colgando fuera de la casa.

“Es una bandera extraña. No tiene sentido para mí en esta época. No sé qué están pensando sobre por qué están usando … este símbolo. Quién los está pisoteando … quiero decir , ¿pisándolos en serio? “

Este vecino no comprende la ira que llevaría a Hiles y miles de personas más a asaltar el Capitolio.

“Miro a mi alrededor cómo dicen que se empiezan a quitar cosas. ¿Qué derechos se están dilapidando? ¿Dónde? No lo veo”, dijo el vecino.

Durante el verano, Hiles dio una pista sobre sus preocupaciones sobre el gobierno y el Partido Demócrata con su política de no llevar a los demócratas en su barco privado.

“He observado repetidamente cómo el Partido Demócrata ha tratado de regular mi industria, negocio y, en base a algunas interacciones que he tenido con clientes este año, decidí que ya no quería tener demócratas en mi barco”, dijo Hiles. en el momento. “Soy fiel a mí mismo y si así tengo que ser, que así sea”.

El vecino de Hiles recuerda la historia de “no hay demócratas a bordo”.

“Recuerdo que [him] no permitió que los demócratas subieran a su barco, y creo que ese tipo de mentalidad es mala. Ya estamos divididos. No me importa por quién vota, cuáles son sus opiniones personales. No voy a Te voy a menospreciar. Voy a dejar que vengas a mi negocio, y yo esperaría lo mismo “, dijo.

Cuando se le pidió un comentario, Hiles respondió de inmediato: “No puedo comentar en este momento”.